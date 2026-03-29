Ковш вместо уговоров: в Костроме начали зачистку дворов от незаконных построек по новому сценарию

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Центр » Кострома

Кострома избавляется от визуального мусора. Городские власти перешли от уговоров к тяжелой технике. В прицеле инспекторов — незаконные гаражи, ржавые киоски и самовольные заборы. Владельцам дают фору в две недели. Дальше — ковш экскаватора и счет за услуги демонтажа. Чиновники больше не намерены терпеть шанхай на муниципальной земле, особенно если он угрожает безопасности или портит облик города перед крупными событиями, такими как пасхальные ярмарки в Костроме.

Навесной замок
Фото: https://unsplash.com by Hiroyoshi Urushima is licensed under Free
Навесной замок

Две недели на спасение имущества

Механика процесса отточена до автоматизма. Сначала инспектор фиксирует объект. Если документов на землю нет — на дверь липнет уведомление. Дубликат улетает на сайт администрации. Это "черная метка". У собственника есть ровно 14 дней, чтобы разобрать строение самостоятельно. Тишина со стороны владельца расценивается как согласие на принудительные меры. Спешка оправдана: город активно зачищает пространства, внедряя современные системы цифрового контроля за порядком на улицах.

"Муниципалитеты годами копили этот 'навес' из незаконных строек. Сегодня процедура упрощена. Больше нет нужды годами судиться с анонимным владельцем гаража. Есть регламент: не убрал сам — уберет город за твои деньги", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Николаевна Морозова.

Приоритеты сноса: кто в зоне риска

Под раздачу попадут не все сразу. У администрации есть список приоритетов. В топе — объекты, мешающие работе экстренных служб. Пожарные проезды и пути для скорой помощи должны быть стерильны. Также под снос идут ларьки на инженерных сетях. Любой прорыв трубы под незаконным киоском превращается в коммунальный триллер. Третья категория — захваченные газоны и зоны отдыха рядом с социальными объектами. Контроль усиливается по всем фронтам, включая проверки подвальных помещений и нецелевое использование территорий.

Тип объекта Основание для сноса
Гаражи и ракушки Расположение на коммуникациях, отсутствие договора аренды земли.
Торговые киоски Нарушение схемы размещения НТО, захват тротуаров.
Заборы и ограды Перекрытие доступа к местам общего пользования, самозахват газонов.

"Износ сетей в старых районах критический. Если над теплотрассой стоит незаконный павильон, ремонт затягивается на сутки. Это прямые убытки бюджета и дискомфорт для тысяч людей. Снос в таких случаях — жесткая необходимость", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Михайлович Блех.

Экономика демонтажа: сколько стоит самострой

Забрать свой скарб со спецстоянки можно в течение полугода. Но бесплатный сыр закончился. Владельцу предъявят полный прайс: от работы крана и платформы до аренды места на штрафстоянке. Если за шесть месяцев хозяин не подтвердит права, имущество превращается в утиль. Это не просто административная прихоть, а часть большой стратегии по наведению порядка, которая касается и финансовой дисциплины граждан, и соблюдения ими социальных норм поведения. С начала года в Костроме из 40 проверенных объектов три четверти признаны "вне закона".

"Рассчитывать на авось больше не получится. Реестр незаконных построек обновляется в режиме реального времени. Чиновники действуют в рамках закона, и обжаловать такие решения в суде крайне сложно, если нет правоустанавливающих документов на землю", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Владимировна Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о сносе построек

Могут ли снести постройку, если я не видел уведомления?

Да. Публикация на официальном сайте администрации города юридически приравнивается к личному вручению. Собственник обязан следить за законностью использования своего имущества.

Что делать, если забор стоит на этом месте 20 лет?

Срок давности в вопросах самозахвата муниципальной земли не работает. Если участок не оформлен в собственность или аренду, объект подлежит демонтажу вне зависимости от возраста.

Можно ли вернуть деньги за утилизированное имущество?

Нет. По истечении шести месяцев объект признается бесхозяйным и уничтожается. Более того, город может взыскать расходы на утилизацию через суд, как это происходит в случаях с серьезными правонарушениями.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.