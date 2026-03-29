Продал иномарку и опустошил вклады: один звонок лишил ярославца 3 миллионов за один день

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Центр » Ярославль

Ярославль снова в криминальных сводках: 66-летний пенсионер из Ленинского района за один вечер превратил свою жизнь в финансовое пепелище. Мужчина, доверившись голосу в трубке, не просто обнулил банковский счет, но и собственноручно ликвидировал свой главный актив — иномарку. Итог — дыра в бюджете размером в 3 миллиона рублей и уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Схема сработала как швейцарские часы, обнажив тотальную беззащитность горожан перед социальной инженерией.

Фото: wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Операция "Чистый лист": как продать машину за звонок

Сценарий стандартный, как утренние пробки на Московском проспекте. Лже-сотрудник Росфинмониторинга сообщил жертве о "компрометации данных". Якобы неизвестные злоумышленники уже готовят схему обмана с оформлением кредитов. Чтобы "спастись", пенсионеру предложили обрубить все хвосты: снять сбережения и продать автомобиль. То, что взрослый человек в здравом уме за считанные часы избавляется от имущества по указке анонима, подчеркивает филигранную работу преступников.

"Ситуация типичная. В регионах социальные проблемы накладываются на излишнюю доверчивость к людям, представляющимся силовиками. Жертва видит в звонящем не врага, а 'спасителя' штатного порядка", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Деньги ушли на "безопасные счета". В реальности это черная дыра, откуда средства моментально выводятся через криптокошельки или дроп-карты. Ярославская полиция сейчас пытается распутать этот клубок, но арест курьера - это лишь верхушка айсберга. Организаторы атак обычно находятся вне юрисдикции местных отделов МВД.

Системный сбой: почему госорганы бессильны

Проблема не в отсутствии законов, а в их игнорировании. Жители Ярославля часто ведут себя так же неосмотрительно, как рыбаки на весеннем льду: все знают об опасности, но каждый верит, что под ним лед не треснет. Когда же наступает "провал", винить остается только себя. Продажа машины ради перевода денег на реквизиты физлиц — это апофеоз потери критического мышления в условиях стресса.

Признак аферы Реакция системы
Требование снять нал Банк обязан заблокировать подозрительную операцию
Продажа имущества МРЭО не проверяет мотивы сделки при купле-продаже
Спешка и давление Типичные признаки телефонного мошенничества

"Мы видим, как инфраструктура безопасности в частном секторе экономики дает сбои. Банковские системы защиты часто не срабатывают, когда клиент сам манипулирует своими средствами под давлением извне", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по правовым вопросам Светлана Фёдорова.

Шансы вернуть деньги после того, как они добровольно переведены на чужие счета, тают быстрее, чем лед Рыбинского водохранилища под мартовским солнцем. Полиция завела дело по "особо крупному размеру", что теоретически грозит преступникам сроком до 10 лет. Но на практике найти конечных бенефициаров — задача почти невыполнимая. Весь этот инцидент выглядит как поучительная драма о том, как легко разрушить благополучие, накопленное десятилетиями, сообщает "МК в Ярославле".

"Рост подобных краж напрямую влияет на региональный бюджет — люди теряют покупательную способность и попадают в кабалу, что тормозит социально-экономическое развитие города", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аналитик Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о защите средств

Может ли сотрудник Росфинмониторинга звонить лично?

Нет. Государственные службы общаются через официальные письма или личный кабинет на портале Госуслуг. Телефонные звонки с предложениями о переводах — 100% криминал.

Что делать, если уже начал выполнять указания?

Немедленно прекратить связь. Заблокировать карты самостоятельно через приложение. Обратиться в ближайшее отделение полиции. Если вы продали авто, аннулировать сделку будет крайне сложно.

Как защитить пожилых родственников?

Установите запрет на дистанционное кредитование в банке и ограничьте лимиты на переводы. Это единственный способ спасти имущество, когда здравый смысл проигрывает агрессивному давлению.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.