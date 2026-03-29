Не оптическая иллюзия, а игра атмосферы: небо над Владимирской областью окрасится в медь
Ковш вместо уговоров: в Костроме начали зачистку дворов от незаконных построек по новому сценарию
Продал иномарку и опустошил вклады: один звонок лишил ярославца 3 миллионов за один день
Песочный занавес поднят: огромная аномалия под Гизой повторяет очертания знаменитого Сфинкса
Гарь вместо свежего воздуха: большой пожар в центре Ярославля эвакуировал десятки жильцов
Зуб вылечили ценой крови: в Воронеже отказ от удаления привел к экстренной госпитализации пациента
Космический аперитив в розе: Луна приближается к Владимиру, обещая детальный вид кратеров и морей
Безумный барабанщик природы: вулканы заставляют азиатские муссоны танцевать под свою диктовку
Зарплата рабочих растворилась в обороте: гендиректор Твери оставил две тысячи человек без заслуженных денег

Конверт обжёг руки исполнителя: житель Кохмы угодил под следствие за участие в телефонной аферe

Россия » Центр » Иваново

В Кохме, видимо, закончились честные способы заработка, или местному 34-летнему "герою" просто наскучило наблюдать, как молодежные центры Иваново пытаются удержать таланты в регионе. Мужчина решил сменить квалификацию на "спасателя" наличности. Маршрут был проложен до Кировского района, цель — два миллиона рублей, принадлежащих 74-летней пенсионерке. Гангстерская романтика разбилась о суровую реальность: наручники защелкнулись сразу после передачи пакета.

Фото: Freepik by artursafronovvvv is licensed under Рublic domain
курьер на велосипеде

Логистика криминала: почему курьеры едут издалека

Схема стара как мир, но работает бесперебойно, словно новые поезда "Орлан", исправно доставляющие пассажиров. Телефонный звонок, легенда о ДТП или спасении родственника, и вот уже очередной "пехотинец" криминального мира едет через пол-области за своей долей. В этот раз стажеру не повезло: задержание прошло в режиме реального времени. На допросе выяснилось, что это был не разовый выезд, а полноценные "гастроли".

"Это классический пример того, как дефицит кадров в реальном секторе толкает маргинальные элементы в теневой сектор. Люди ищут легких денег там, где их ждет тюрьма", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Задержанному теперь светит до десяти лет. Это цена за попытку нажиться на человеческом доверии. Пока в Иваново ведут борьбу с незаконной расклейкой объявлений, полиция вычищает улицы от куда более опасных "объявлений" — предложений о быстрой подработке курьером в мессенджерах.

Экономика обмана на фоне инфляции

Два миллиона рублей — сумма внушительная, особенно когда потребительская корзина Иваново демонстрирует чудеса роста, а медицинские услуги становятся все дороже. Мошенники тонко чувствуют момент: они знают, что старики откладывают "на черный день". Для жертвы это не просто бумага, а годы экономии на лекарствах и продуктах.

"Такие преступления — симптом глубокой социальной эрозии. Мы видим, как на местах конфликты интересов криминала и закона решаются жестко, но поток желающих "срубить легких денег" не иссякает", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Параметр дела Детализация
Статус подозреваемого Серийный курьер-мошенник
Сумма ущерба 1 850 000 рублей
Перспектива срока До 10 лет (ч. 4 ст. 159 УК РФ)

Когда в регионе идет масштабный ремонт дорог, криминальные элементы используют отличный асфальт, чтобы грабить соседей. Пока одни строят, другие — под корень вырубают финансовую безопасность самых уязвимых. Теневой бизнес на доверии — это такая же угроза стабильности, как и оккультные практики, маскирующиеся под личностный рост.

"При банкротстве физических лиц мы часто видим последствия таких 'сделок'. Вернуть деньги пенсионеру практически невозможно, если они ушли в криптокошельки организаторов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru юрист Кирилл Мальцев.

Ответы на популярные вопросы о безопасности

Почему мошенники выбирают пенсионеров?

Это прагматичный расчет: у пожилых людей выше уровень доверия к голосу в трубке и часто имеются накопления "налом", которые невозможно отследить мгновенно.

Как распознать курьера мошенников?

Они всегда спешат, стараются не смотреть в глаза и не задавать лишних вопросов. Любая просьба передать деньги незнакомцу — это финал классической драмы телефонного мошенничества.

Что ждет исполнителя (курьера)?

Закон не делает скидку на то, что он "просто забрал пакет". По статье о мошенничестве в особо крупном размере он идет как полноценный соучастник организованной группы.

Читайте также

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, политолог Владимир Орлов, юрист Кирилл Мальцев
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Битва за газовые трубы: Россия жёстко пресекла интерес США к захвату Северных потоков
Экономика и бизнес
Битва за газовые трубы: Россия жёстко пресекла интерес США к захвату Северных потоков
Лучше бы не открывали: доступ в Ормузский пролив для России оказался с двойным дном
Экономика и бизнес
Лучше бы не открывали: доступ в Ормузский пролив для России оказался с двойным дном
Популярное
Битва за газовые трубы: Россия жёстко пресекла интерес США к захвату Северных потоков

Вашингтон разыгрывает новую партию вокруг поврежденной инфраструктуры, пытаясь закрепиться в стратегическом секторе Европы через спорные инвестиционные планы.

Битва за газовые трубы: Россия жёстко пресекла интерес США к захвату Северных потоков
Неожиданный шаг: Иран заблокировал проход двух китайских судов через Ормузский пролив
Неожиданный шаг: Иран заблокировал проход двух китайских судов через Ормузский пролив
Скрытый яд в аптечной упаковке: популярные добавки превращают здоровые органы в хрупкие камни
Чиповая истерия Вашингтона: Китай обнулил обвинения в тайном вооружении иранских войск
Китайские авиакомпании резко увеличат рейсы в Европу — им можно летать над Россией Олег Артюков Закулисные маневры киевских элит: радикалы начали готовить население к сдаче территорий Любовь Степушова
165 лет истории США в мусорку: Трамп принял решение изменить дизайн доллара
Фасад единства рушится: почему Вашингтон больше не намерен слушать претензии союзников
Друзья дороже пустых гарантий: Индия возвращает российскую нефть в свои порты
Друзья дороже пустых гарантий: Индия возвращает российскую нефть в свои порты
Последние материалы
Конверт обжёг руки исполнителя: житель Кохмы угодил под следствие за участие в телефонной аферe
Зуб вылечили ценой крови: в Воронеже отказ от удаления привел к экстренной госпитализации пациента
Космический аперитив в розе: Луна приближается к Владимиру, обещая детальный вид кратеров и морей
Картофель жаждет защиты: один простой ингредиент спасает овощ от некрасивой синевы
Безумный барабанщик природы: вулканы заставляют азиатские муссоны танцевать под свою диктовку
Седина диктует условия: типичные ошибки при домашнем окрашивании, превращающие уход в хаос
Зарплата рабочих растворилась в обороте: гендиректор Твери оставил две тысячи человек без заслуженных денег
Километры тают как утренний туман: телеконсультации в Рязанский больницах стирают барьеры между селом и областью
Государственные трассы без покрытия: компания в Липецкой области слила бюджет на другие контракты
Зимние беды уходят в тень: Кострома превращает центр в сплошной фермерский рынок перед Пасхой
