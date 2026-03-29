Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Центр » Воронеж

Стоматологическое кресло в Семилукском районе превратилось в операционный стол реанимации. Обычная процедура обернулась для жителя Воронежа потерей литров крови и судебным иском на миллион. Система частной медицины в регионе в очередной раз продемонстрировала: когда на кону стоит прибыль, протоколы безопасности вылетают в окно быстрее, чем пациент успевает открыть рот.

Фото: Pexels by Cedric Fauntleroy, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Стоматология

Анатомия ошибки: цена "сохраненного" зуба

Врачи убедили мужчину, что удаление зуба не требуется. Вместо радикального решения выбрали "сохраняющие манипуляции". Результат — поврежденная вена и хлынувшая кровь, которую в стерильных кабинетах частников остановить не смогли. Это не просто неудача, это системный сбой. Пока в соседнем Нововоронеже планируют города будущего, в районной стоматологии не могут справиться с банальным кровотечением.

"В медицине агрессивный маркетинг часто подменяет профессиональную этику. Убедить пациента на дорогую услугу вместо дешевого удаления — это бизнес-задача, которая в данном случае привела к критической кровопотере", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Пациент оказался в больнице, где ему потребовалось переливание крови. Ирония судьбы: тот самый зуб, за "спасение" которого он заплатил здоровьем, в итоге все равно удалили хирурги государственной клиники. Такое ощущение, что воронежцев затягивает в кредитную петлю не только при покупке фур, но и при попытке полечить кариес.

Судебный иск и "молчание ягнят" от клиники

Клиника ушла в глухую оборону. Ни извинений, ни попыток мирного урегулирования. Теперь в дело вступают мантия и молоток. Сумма в 990 тысяч рублей морального вреда выглядит как попытка пациента не просто компенсировать ущерб, а проучить бизнесменов от медицины. Подобный хаос в ответственности напоминает ситуацию на набережной Чуева, где нормы игнорируются годами.

"Если досудебная претензия проигнорирована, это верный признак слабой позиции юристов медучреждения. В суде факт реанимации и переливания крови автоматически переводит вред здоровью в разряд тяжкого", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

В июне 2025 года перед судом предстала 28-летняя хирург. Ей вменяют смерть пациента (в другом эпизоде того же учреждения) и повреждение вены. Профессионализм сегодня — дефицит похлеще качественной господдержки аграриев. Молодые специалисты выходят на "рынок" с дипломами, но без чувства страха перед человеческой анатомией.

Этап лечения Последствие для пациента
Частная консультация Убеждение в безопасности манипуляций
Оперативное вмешательство Повреждение вены, кровотечение
Кризисная терапия Госпитализация, переливание крови, удаление зуба

Пока воронежцы обсуждают метробус и развитие инфраструктуры, базовая безопасность в сфере услуг падает. Зайти в стоматологию за пломбой и выйти с лапароскопией или переливанием — вот новые реалии платного сервиса. Игнорирование правил здесь столь же опасно, как пропущенный воинский учет для новых граждан.

"Налоговые претензии меркнут перед исками о вреде жизни. Клинике придется доказывать не только качество услуг, но и наличие необходимого реанимационного оборудования на месте", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по налоговому праву Денис Прохоров.

Ответы на популярные вопросы о врачебных ошибках

Можно ли взыскать компенсацию без обращения в суд?

Да, через досудебную претензию. Однако в подобных случаях, когда речь о реанимации, клиники редко соглашаются на добровольные выплаты, надеясь на экспертизу.

Как обезопасить себя в частной стоматологии?

Проверяйте наличие лицензии на конкретные виды работ и наличие в штате анестезиолога-реаниматолога, даже если вам просто "чинят" зуб. Бессимптомные ошибки могут годами ждать момента, как тератома яичника, и сработать в самый неподходящий клик бормашины.

Экспертная проверка: финансовый аналитик Никита Волков, юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев, юрист по налоговому праву Денис Прохоров
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.