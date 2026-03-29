Государственные трассы без покрытия: компания в Липецкой области слила бюджет на другие контракты

В Липецкой области строительный бизнес окончательно перестал имитировать деятельность, перейдя к прямому изъятию средств из государственного бюджета. Генеральный директор фирмы, отвечавшей за развитие дорожной сети, решил, что 300 миллионов рублей принесут больше пользы его личным обязательствам, чем дорожному полотну в Елецком и Лебедянском округах. Схему провернули в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", превратив государственные инвестиции в частную кормушку.

Фото: Own work by Andre Percon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Липецк, Соборная площадь

Механика хищения: как исчезают миллионы

Метод работы следствия в Липецкой области стал привычным: обыски, изъятие бумаги, допросы. Мошенники уже давно не прячут деньги под подушку, предпочитая перебрасывать их между счетами компаний для покрытия обязательств по другим контрактам. Это классическая финансовая "пирамида" в рамках одного юрлица. Подобная практика часто приводит к банкротству местных предпринимателей, которые не выдерживают долговой нагрузки после краха схем.

"Эти схемы — попытка залатать дыры в оборотных средствах за счет государства. Итог всегда один: уголовное дело и полная ликвидация актива", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Последствия для регионального бизнеса

Строительный сектор региона лихорадит. Пока одни подрядчики вязнут в реставрации культурных объектов, другие предпочитают "пилить" бюджет на дорогах. Параллельно с этим в области продолжается борьба с коммунальной деградацией: затопленные подвалы и отключения водоснабжения остаются повседневностью, пока чиновники и бизнес заняты перераспределением потоков.

Параметр Ситуация Ущерб Более 300 млн рублей Статья УК РФ Часть 4 ст. 159 (мошенничество)

"Бюджетные средства в нацпроектах защищены государственным контролем. Любое отклонение от сметы — это маркер, который ФСБ видит мгновенно в отчетности", — рассказал в беседе с Pravda. Ru эксперт по проектному финансированию Алексей Крупин.

Ответы на популярные вопросы о финансовых нарушениях

Как выявляют подделку документов?

Сотрудники органов проводят сопоставление физических объемов выполненных работ с актами выполненных работ. Если на бумаге асфальт лежит, а по факту его нет — это прямой путь к проверке управленческой отчетности.

Что ждет подозреваемых?

Лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества для возмещения ущерба, если будет доказана корыстная составляющая сделок.

"Система работает довольно просто: если в компании нет реальной прибыли и она существует только за счет господрядов, она схлопнется при первой серьезной проверке", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

