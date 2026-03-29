Зимние беды уходят в тень: Кострома превращает центр в сплошной фермерский рынок перед Пасхой

В Костроме решили, что лучший способ заставить горожан забыть про аномальные снегопады - это выставить на улицы прилавки с фермерским товаром. С 29 марта город превращается в одну большую торговую площадку. Пасхальные ярмарки стартовали у Красных рядов, а с понедельника 30 марта лавки захватят даже сквер Ивана Сусанина. Местные власти явно играют в "экономическую оттепель", пытаясь оживить деловую активность там, где еще недавно обсуждали только коммунальный скандал и долги подрядчиков.

Где искать сельские деликатесы

Список точек расширяется. К Красным рядам и скверу Сусанина позже добавят Центральный рынок и площадку у ТЦ "На Сенной". Горожан призывают забыть про мусорный коллапс и сфокусироваться на товарно-денежных отношениях. Торговля продлится до 12 апреля. По сути, это попытка сбалансировать рынок товаров первой необходимости, пока тарифы на автобусы ползут вверх, делая логистику для фермеров дороже.

"Это не спасение экономики, а попытка канализировать недовольство в потребительские радости. Впрочем, лучше ярмарка, чем митинг на фоне сугробов", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Экономика фермерского прилавка

Власти работают по методичке, отработанной на закупках овощей для школ: дать фермеру место, потребителю — цену. Но риск провала никуда не делся. Вспомните, как рынок труда в провинции часто сталкивается с кадровым голодом — те же люди, что стоят за прилавком, могли бы развивать инфраструктуру области, будь у них иной стимул.

Локация Дата открытия Красные ряды 29 марта Сквер Ивана Сусанина 30 марта Центральный рынок / ТЦ "На Сенной" 6 апреля

"Цены на ярмарках определяются не рынком, а логистической нагрузкой. Сейчас бензин и дизель стоят дорого, поэтому фермер не может торговать себе в убыток", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аналитик Алексей Чернов.

Важно понимать разрыв в ожиданиях: власти ждут рапортов о выполненном плане по "обеспечению доступности товаров", а жители — нормальных яиц к Пасхе. Пока на бумаге всё красиво, реальность упирается в то, что административный ресурс часто ломает рыночные механизмы, вводя избыточный контроль.

"Корпоративное право в нашем регионе — это не только устав, но и связи. Когда бизнес заходит на площадку к чиновнику, вопрос комплаенса отходит на второй план", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист Роман Лаврентьев.

Ответы на популярные вопросы о Пасхальных ярмарках

Будет ли расти цена на товары?

Ярмарки — это попытка убрать посредников. Теоретически цены должны быть ниже рыночных в супермаркетах, однако стоимость доставки и сетевой маржи продавцов никто не отменял.

Почему ярмарки открываются в разное время?

Администрация города распределяет потоки покупателей. Постепенное открытие площадок снижает нагрузку на транспортные развязки и упрощает контроль за территорией.

