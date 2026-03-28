Отопление, фасады и подвалы: какие дома в Рязани отремонтируют в первую очередь

Рязанская область готовится к масштабной строительной прививке. В 2026 году капитальный ремонт затронет 536 многоквартирных домов. Чиновники и подрядчики переходят на режим жестких дедлайнов. Зампред регионального правительства Рустам Халиков провёл совещание с Фондом капитального ремонта

На кону — 1433 конструктивных элемента в 27 муниципалитетах. Это не просто замена труб, а полная переборка жилого скелета области.

График работ: сезонный диктат

Ремонтный механизм уже запущен. Технологический цикл не ждет оттепели. На объектах, где погода не диктует условия, рабочие уже вскрывают полы и подвалы. Речь идет о магистралях водоснабжения и системах отопления. Эти контуры должны быть стерильны и герметичны задолго до первых заморозков.

"Износ сетей в старом фонде критический. Если не зайти на объекты сейчас, в отопительный сезон мы получим каскад аварий. Работа "в межсезонье" — это единственный способ выдержать ритм", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Фасады и кровли — это летняя история. Основной фронт внешних работ стартует в апреле. Губернаторские кураторы требуют завершить кровельные работы к сентябрю 2026 года. Темп высокий. Инфраструктура региона не терпит проволочек. Любое затягивание сроков — это риск затопления квартир осенними ливнями.

Подрядчики под микроскопом: банковский кнут

Эпоха "летучих бригад" и исчезающих авансов закончена. Введена система банковских гарантий. Теперь финансовая безопасность фонда обеспечена. Если подрядчик уходит в "штопор" или нарушает технологию, банк возвращает деньги в Фонд капремонта. Это жесткий, но справедливый фильтр для рынка.

"Финансовый контроль — это база. Но важна и дисциплина на местах. Новые требования к обустройству стройплощадок заставляют бизнесменов вкладываться в культуру производства, а не только в материалы", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

К быту рабочих и складированию материалов теперь предъявляют столичные требования. Ограждения, биотуалеты, пожарные щиты — это обязательный набор. Мусор должен вывозиться по графику, а не копиться в дворах Рязани. Нарушение этих норм станет поводом для расторжения контракта.

Вид работ Крайний срок завершения (2026 год) Системы отопления Август Кровли и фасады Сентябрь Подвалы и водоснабжение В течение года (несезонные)

Инвестиции в жилье — это всегда марафон. Региональный бюджет и средства собственников требуют защиты. Поэтому за каждым объектом закреплен технический надзор. Ошибки в проектировании или замена материалов на дешевые аналоги будут пресекаться на корню.

"Капитальный ремонт — это не только эстетика, но и капитализация недвижимости. Жители должны понимать, что каждый рубль вложен в долговечность их собственности", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о капремонте

Кто контролирует качество материалов на стройплощадке?

Контроль осуществляет Фонд капитального ремонта совместно с технадзором. Также действуют новые правила складирования, исключающие порчу материалов под открытым небом.

Что делать, если подрядчик бросил объект?

Благодаря банковским гарантиям, Фонд оперативно возвращает средства и передает объект новой организации без потери финансирования.

Какие муниципалитеты участвуют в программе?

В список включены 27 муниципальных образований Рязанской области, охватывающих как крупные города, так и районные центры.

