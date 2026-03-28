Отопление, фасады и подвалы: какие дома в Рязани отремонтируют в первую очередь

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Центр » Рязань

Рязанская область готовится к масштабной строительной прививке. В 2026 году капитальный ремонт затронет 536 многоквартирных домов. Чиновники и подрядчики переходят на режим жестких дедлайнов. Зампред регионального правительства Рустам Халиков провёл совещание с Фондом капитального ремонта
На кону — 1433 конструктивных элемента в 27 муниципалитетах. Это не просто замена труб, а полная переборка жилого скелета области.

Фото: Andrey Mironov See also ticket:2015070410013036 https://artmiro.ru/wiki/lybedskij_bulvar-cirk.jpg is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
График работ: сезонный диктат

Ремонтный механизм уже запущен. Технологический цикл не ждет оттепели. На объектах, где погода не диктует условия, рабочие уже вскрывают полы и подвалы. Речь идет о магистралях водоснабжения и системах отопления. Эти контуры должны быть стерильны и герметичны задолго до первых заморозков.

"Износ сетей в старом фонде критический. Если не зайти на объекты сейчас, в отопительный сезон мы получим каскад аварий. Работа "в межсезонье" — это единственный способ выдержать ритм", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Фасады и кровли — это летняя история. Основной фронт внешних работ стартует в апреле. Губернаторские кураторы требуют завершить кровельные работы к сентябрю 2026 года. Темп высокий. Инфраструктура региона не терпит проволочек. Любое затягивание сроков — это риск затопления квартир осенними ливнями.

Подрядчики под микроскопом: банковский кнут

Эпоха "летучих бригад" и исчезающих авансов закончена. Введена система банковских гарантий. Теперь финансовая безопасность фонда обеспечена. Если подрядчик уходит в "штопор" или нарушает технологию, банк возвращает деньги в Фонд капремонта. Это жесткий, но справедливый фильтр для рынка.

"Финансовый контроль — это база. Но важна и дисциплина на местах. Новые требования к обустройству стройплощадок заставляют бизнесменов вкладываться в культуру производства, а не только в материалы", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

К быту рабочих и складированию материалов теперь предъявляют столичные требования. Ограждения, биотуалеты, пожарные щиты — это обязательный набор. Мусор должен вывозиться по графику, а не копиться в дворах Рязани. Нарушение этих норм станет поводом для расторжения контракта.

Вид работ Крайний срок завершения (2026 год)
Системы отопления Август
Кровли и фасады Сентябрь
Подвалы и водоснабжение В течение года (несезонные)

Инвестиции в жилье — это всегда марафон. Региональный бюджет и средства собственников требуют защиты. Поэтому за каждым объектом закреплен технический надзор. Ошибки в проектировании или замена материалов на дешевые аналоги будут пресекаться на корню.

"Капитальный ремонт — это не только эстетика, но и капитализация недвижимости. Жители должны понимать, что каждый рубль вложен в долговечность их собственности", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о капремонте

Кто контролирует качество материалов на стройплощадке?

Контроль осуществляет Фонд капитального ремонта совместно с технадзором. Также действуют новые правила складирования, исключающие порчу материалов под открытым небом.

Что делать, если подрядчик бросил объект?

Благодаря банковским гарантиям, Фонд оперативно возвращает средства и передает объект новой организации без потери финансирования.

Какие муниципалитеты участвуют в программе?

В список включены 27 муниципальных образований Рязанской области, охватывающих как крупные города, так и районные центры.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех, специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова, региональный экономист Валерий Козлов
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.