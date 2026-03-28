Магадан готовится к трезвому будущему: новый закон изменит жизнь горожан и ритейла

Магаданская область вступает в эпоху сухого прагматизма. Власти региона, выкатили законопроект, который должен зачистить жилые дома от алкомаркетов. Цифры бьют наотмашь: потребление чистого спирта на Колыме достигло 6,4 литра на человека. Это в полтора раза выше среднероссийских показателей.

Статистика смертности тоже не оставляет пространства для маневров — 125 жизней за год, при этом львиная доля летальных исходов связана с поражением сердца. Система реагирует единственным доступным способом — административным хирургическим вмешательством.

География ограничений: Магадан под прицелом

Законопроект не распыляется на малонаселенные пункты. Под каток реформы попадают только города с населением свыше 10 тысяч человек. В Магаданской области под этот критерий подпадает только Магадан, где сосредоточено около 90 тысяч жителей. Остальные поселки, где численность не дотягивает до заветной планки, останутся в прежнем режиме. Это создает своеобразный "градостроительный фильтр", отсекающий столицу региона от муниципальных округов. Советы по безопасности в данном случае касаются не только криминала, но и социальной стабильности кварталов.

"Для бюджета региона это будет чувствительный, но неизбежный шаг. Мы видим, как социальные меры и демографические программы в ДФО сталкиваются с проблемой высокой смертности трудоспособного населения. Если не ограничить шаговую доступность спиртного, любые инвестиции в человеческий капитал будут обнуляться", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Удар по ритейлу: кто покинет первые этажи

Если закон пройдет публичные слушания и будет принят, с 1 сентября 2026 года ландшафт Магадана изменится. Под закрытие попадают 32 точки продаж. Интересно, что 21 из них — это сетевые гиганты, федеральные и региональные игроки. Для бизнеса это означает принудительный переезд в отдельно стоящие здания или торговые центры. Прокуратура и надзорные органы уже готовятся к мониторингу соблюдения новых норм, чтобы исключить незаконные схемы обхода запрета.

"В Магадане комфортная городская среда часто конфликтует с коммерческими интересами. Жители постоянно жалуются на контингент, собирающийся у алкомаркетов в жилых зонах. Запрет торговли в домах — это прежде всего запрос на тишину и безопасность во дворах, а не просто борьба с цифрами в отчетах", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Показатель Значение (Магаданская обл.) Потребление спирта на душу населения 6,4 литра (РФ — 4,56 л) Смертность от алкоголя на 100к чел. 93 случая (рост на 31%) Магазины под угрозой закрытия 32 объекта в Магадане

Оппоненты законопроекта указывают на риск разрастания теневого сектора. Но власти настроены решительно: смертность от кардиомиопатии выросла почти в два раза за год. Это уже не просто вопрос здоровья, а угроза демографии региона. Когда здравоохранение не справляется с последствиями, в дело вступают запреты на продажу.

"Мы фиксируем прямую корреляцию между легкостью покупки спиртного и всплеском бытовых конфликтов. Муниципальные нормативы должны защищать право граждан на покой. Перенос торговли в спецзоны — нормальная мировая практика", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о запрете алкоголя

Когда новые правила вступят в силу?

Законопроект предусматривает переходный период. В случае утверждения, ограничения начнут действовать с 1 сентября 2026 года.

Коснется ли это кафе и ресторанов в жилых домах?

Согласно текущей редакции, речь идет именно о розничной торговле (магазинах). Общепит регулируется иными нормами, но требования к площади залов обслуживания могут быть ужесточены.

Почему запрет не вводится во всей области?

В малых поселках Магаданской области (до 9 тысяч жителей) зачастую нет альтернативных площадок для торговли вне жилых зданий. Полный запрет там может привести к тотальному дефициту легальной продукции.

Читайте также