В погоне за скоростью и экологией: Хабаровский край обновляет речной флот

Амур перестает быть просто декорацией для набережных. Река возвращает себе статус главной логистической артерии Дальнего Востока. Правительство Хабаровского края выкатывает бюджетный карт-бланш: на реновацию флота в 2026 году уйдет более 1,2 миллиарда рублей. Это не ремонт старых калош.

Это полная перезагрузка системы, где во главу угла ставят скорость и экологичность. Губернатор Дмитрий Демешин уже обозначил фронт работ: региону нужны новые суда, которые не боятся мелководья и санкционного давления.

В погоне за скоростью: катамараны и Экокрузеры

Ставка сделана на высокотехнологичный алюминий и электричество. Масштабный проект включает строительство двух скоростных катамаранов и инновационных судов типа "Экокрузер". Пока в других регионах обсуждают долгострой и заморозку объектов, в Хабаровске решили форсировать навигацию. В планах также значатся два новых дебаркадера и глубокая модернизация пяти существующих плавсредств. Это критически важно для районов, где река — единственный способ связи с цивилизацией.

"Обновление флота — это не только вопрос престижа, но и способ снизить издержки на содержание изношенных сетей снабжения северных районов. Новые суда потребляют меньше топлива и требуют вдвое меньше затрат на обслуживание", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Развитие транспортной инфраструктуры подстегивает и кадровый вопрос. На судах нового поколения потребуются инженеры и техники высокого класса. Уже сейчас зарплаты в Хабаровске на определенных позициях показывают резкий рост. Технологический рывок требует "свежей крови", а значит, рынок труда в регионе ждет серьезная встряска в транспортном сегменте.

Международный вектор: Фуюань за полтора часа

Особая роль отведена судну "70 лет Победы". Мощный теплоход готовят к международным трипам. Маршрут "Хабаровск — Фуюань" станет регулярным: шесть рейсов в неделю. Время в пути сократится до рекордных 90 минут. Это прямой вызов старым "полетам" на устаревших "Метеорах". Такая логистика превращает соседний Китай в доступную зону для бизнеса и отдыха. Пока туристы изучают правила охоты в тайге, городская аудитория переключается на трансграничный шопинг и гастротуры.

"Создание современной инфраструктуры на Амуре — это фундамент для притяжения инвестиций. Если мы дадим бизнесу понятные и быстрые маршруты, развитие территорий пойдет по экспоненте", — подчеркнула специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Однако за масштабными планами стоят и социальные вызовы. Рост транспортной доступности должен сопровождаться адекватной поддержкой населения. Часто за бодрыми отчетами скрывается бюрократия, как это произошло, когда в Комсомольске-на-Амуре студентки столкнулись с задержками выплат. Чтобы проект "Речной флот" не превратился в красивую витрину для элиты, тарифы на перевозки должны оставаться под жестким контролем правительства.

Экономический факт-чек: затраты и сроки

Навигация-2026 расписана по часам. Старт в Хабаровске намечен на 1 мая, в Комсомольске-на-Амуре — на 10 мая. Скоростная линия до Николаевска-на-Амуре оживет в первый день лета. Масштаб вложений требует прозрачной отчетности и контроля каждого этапа строительства, чтобы бюджетные деньги не "уплыли" в неизвестном направлении.

Тип судна / Объект Количество и статус Скоростные катамараны 2 единицы (в плане постройки) Суда "Экокрузер" 2 единицы (электрические) Дебаркадеры 2 новых + 5 на модернизацию Судно "70 лет Победы" Подготовка к рейсам в Фуюань

"1,2 миллиарда рублей — сумма солидная, но для полной замены речного парка края это лишь первый транш. Важно, чтобы финансирование не споткнулось о дефицит регионального бюджета в будущем", — отметил региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о речном флоте

Когда начнется навигация в 2026 году?

В Хабаровске суда выйдут на Амур 1 мая. В Комсомольске-на-Амуре из-за ледовой обстановки старт сдвинут на 10 мая.

Какие суда считаются самыми перспективными?

Основной упор делается на "Экокрузеры" — двухпалубные катамараны на электрической тяге, которые минимизируют вредные выбросы в акваторию Амура.

Сколько времени займет путь до Китая?

На скоростном судне дорога от Хабаровска до Фуюаня займет всего 1,5 часа, что значительно быстрее текущих логистических схем.

