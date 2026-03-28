Тяжеловесы выходят на пути: столица Урала закупает гигантские трамваи для борьбы с заторами

Екатеринбург переходит на тяжелую атлетику в сфере общественного транспорта. Город закупает 50 новых трехсекционных трамваев, превращая изношенные рельсовые пути в полноценные артерии мегаполиса. Это не просто обновление парка — это попытка вылечить хроническую транспортную усталость столицы Урала. Лизинг, асинхронные моторы и полная низкопольность: Урал диктует моду на суровую, но комфортную мобильность.
Новые машины — это трехсекционные гиганты, способные проглотить 150 пассажиров за раз. Забудьте о старых скрипучих подножках. Вагоны проектируют полностью низкопольными. Внутри — климат-контроль, который должен вывозить уральское лето, и светодиоды, бьющие по глазам любителей полумрака. Для города, где атмосфера Кубка Гагарина смешивается с повседневной суетой, такой апгрейд выглядит логично.
"Обновление подвижного состава через лизинг — единственный рабочий инструмент для городов-миллионников при текущем дефиците бюджета. Это позволяет размазать финансовую нагрузку на годы, получая технику здесь и сейчас", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Техническая начинка вызывает уважение. Асинхронные тяговые двигатели обеспечивают плавный ход. Если сеть "ляжет", трамвай не встанет колом посреди перекрестка. Автономный ход на 300 метров позволяет уйти с обесточенного участка. Это критически важно в условиях плотного трафика, где любая заминка провоцирует коллапс почище, чем сезонная двухколесная угроза в виде электросамокатов.
Одной закупкой трамваев мэрия не ограничивается. В этом году на линии бросят 55 троллейбусов с увеличенным автономным ходом и 15 "гармошек" — автобусов особо большого класса. Масштаб впечатляет, особенно на фоне того, как новостройки Екатеринбурга стремительно заполняют бывшие промзоны, требуя новой инфраструктуры. Город растет быстрее, чем успевают прокладывать рельсы.
|Характеристика
|Показатель нового трамвая
|Вместимость
|150 человек (макс.)
|Срок службы
|не менее 30 лет
|Температурный режим
|от -40 до +40 °C
|Гарантия
|24 месяца / 100 тыс. км
"Для жителей новых районов, таких как Академический, критически важно благоустройство пешеходных зон в связке с остановками. Трамвай — это скелет города, но без нормальных подходов к нему он бесполезен", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Эргономика салона заточена под жесткую эксплуатацию. Сиденья с возможностью санитарной обработки — это ответ на давние жалобы горожан на грязь. Тонированные стекла и система радиоинформирования для слабовидящих делают транспорт инклюзивным. Это уже не те суровые железные коробки, а современный сервис, защищенный от вандализма и износа качественными материалами.
Стоимость контракта заставляет чиновников нервничать, но отступать некуда. Техника должна работать в экстремальных условиях. Уральский мороз — беспощадный экзаменатор. Гарантия в 30 лет службы выглядит амбициозно, учитывая состояние путевого хозяйства. Если пути не приведут в порядок, новые вагоны "убьют" подвеску гораздо быстрее расчетных сроков.
"Главный риск — износ инженерных сетей и рельсового полотна. Покупка дорогих трамваев на старые рельсы — это как замена белья в борделе со скрытыми камерами: фасад меняется, а суть гниет. Нужно системно обновлять всю базу", — подчеркнул эксперт по ЖКХ Евгений Блех.
Город ставит на карту всё. Лизинговые платежи лягут тяжким грузом на бюджет, но альтернативы нет: либо Екатеринбург едет на современных трамваях, либо окончательно застревает в пробках и смоге. Это жесткая игра, где ценой ошибки становится парализованный мегаполис.
Поставка и запуск 50 единиц техники запланированы на 2026 год, однако тендерные процедуры и подготовка инфраструктуры начинаются уже в текущем сезоне.
В вагонах предусмотрена усиленная система климат-контроля, рассчитанная на работу при температурах до минус 40 градусов Цельсия.
Победитель тендера определится по результатам госзакупок, основными претендентами традиционно выступают ведущие российские вагоностроительные заводы.
