Сезон открыт: по Югре поплывут амфибии, игнорирующие лёд и бездорожье, спасая людей

Югра перешла в режим транспортного анабиоза. Зимники превратились в кашу. Речной лед еще держит удар, но уже не пускает тяжелую технику. Единственный способ пробить эту блокаду — поставить транспорт на подушку. В Ханты-Мансийском районе официально стартовал сезон амфибий.

Фото: commons wikimedia by ugraland, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Вид на реку, ХМАО

Взлом межнавигации: как работают судна-амфибии

Межнавигация в ХМАО — это не просто календарный период. Это логистический тупик. Когда старые ледовые заторы делают передвижение на машинах смертельно опасным, регион выводит "воздушные подушки". Эти машины игнорируют агрегатное состояние воды.

Принцип работы прост: мощные вентиляторы нагнетают воздух под днище, создавая избыточное давление. Судно парит в нескольких сантиметрах над поверхностью. Ему безразлично, что под ним: крошево льда, открытая вода или заснеженный берег. Это критически важно для обеспечения социальной поддержки семей в отдаленных поселках.

"Для Югры межнавигация — это проверка системы на прочность. Суда на воздушной подушке закрывают дыру в бюджете времени, которую не может заполнить ни один другой вид транспорта", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

География спасения: куда пойдет транспорт

Депдорхоз Югры распределил технику по ключевым артериям. С 27 марта ожили линии из окружной столицы до Троицы, Кышика и Нялина. Спустя сутки в расписание добавили Пырьях. Это не развлекательные прогулки. Это доставка почты, медикаментов и людей, застрявших между зимой и весной.

Маршрут Статус запуска Ханты-Мансийск — Троица / Кышик / Нялино Запущен 27 марта Ханты-Мансийск — Пырьях Запущен 28 марта

Безопасность здесь стоит на первом месте. Пока в соседних районах фиксируется криминальная активность или мелкое хулиганство, на реке главной угрозой остается природа. Любой технический сбой превращает судно в дрейфующую льдину.

"Мы мониторим состояние речного полотна ежедневно. Смена температур делает лед игольчатым, что повышает износ юбок судов, но это плановые риски", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Климатический фактор и ледовые ловушки

Весеннее пробуждение рек в ХМАО — процесс нелинейный. Иногда угроза приходит буквально сверху. Жители уже привыкли к сообщениям о том, что территория ХМАО станет пристанищем для фрагментов космических пусков, но ледоход — угроза более приземленная и массовая.

Подушки работают до последнего, пока река окончательно не освободится от ледового панциря. Затем их сменят скоростные теплоходы. Но сейчас, когда вскрытие рек Обь и Иртыш еще не произошло, альтернативы амфибиям нет. Вертолеты обходятся бюджету слишком дорого, а дороги общего пользования здесь — понятие сезонное.

"График вскрытия льда в 2024 году может быть смещен. Мы видим аномалии, которые диктуют свои условия для работы коммунальных и транспортных систем", — объяснил в беседе с Pravda. Ru синоптик Павел Лебедев.

Ответы на популярные вопросы о перевозках в Югре

Почему нельзя использовать обычные катера?

Лед на реках еще слишком прочен для обычных винтов, но уже недостаточно крепок для колесного транспорта. Кабины катеров не защищены от столкновения с льдинами, а подушки просто пролетают над ними.

Как долго продлится такая навигация?

Обычно этот период занимает от двух до четырех недель. Все зависит от скорости таяния снега и интенсивности ледохода на магистральных реках округа.

Безопасно ли это при сильном ветре?

Суда на воздушной подушке имеют высокую парусность. При штормовом предупреждении рейсы отменяются, так как машину может буквально сдуть с заданного курса.

