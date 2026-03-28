Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Юг » Ростов-на-Дону

Ростовские прилавки готовятся к пасхальному штурму, но ценники на продукты превращают традиционную выпечку в деликатес. Пока горожане обсуждают будущие съемки в Ростове масштабных кинопроектов, реальная драма разворачивается в отделах бакалеи. Ростовстат зафиксировал синхронный рывок стоимости всех базовых ингредиентов для кулича: от яиц до сахара.

Кулич
Фото: Designed by Freepik by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кулич

Золотые яйца и премиальное масло

Инфляция в регионе работает как дрожжи. Десяток яиц официально перешагнул отметку в 107 рублей. В Волгодонске и Сальске ситуация чуть мягче, но общая динамика неумолима. Сливочное масло и вовсе ставит рекорды, вплотную приблизившись к психологической отметке в 1100 рублей за килограмм. Это бьет по карману сильнее, чем любые штрафы за нарушение городского благоустройства.

"Рынок лихорадит из-за совокупности факторов. Издержки производителей растут быстрее, чем покупательная способность. Мы видим, как дорожает логистика и электричество, что моментально отражается на полке", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений  Блех.

Мука и сахар прибавили в цене скромнее, но в масштабах праздничного замеса это ощутимо. Пока одни считают копейки, другие следят за тем, как бюджетные деньги и средства граждан становятся объектами сомнительных схем в судебной системе, что лишь добавляет нервозности социальному фону региона.

Ингредиент Средняя цена по области (руб.)
Яйца (10 шт.) 107,11
Масло сливочное (кг) 1087,58
Сахар (кг) 65,07

Кормовой капкан: почему растет чек

Производители оправдываются ростом затрат на комбикорма. Сельское хозяйство области сейчас находится в зоне турбулентности. С одной стороны — необходимость повышать зарплаты персоналу, с другой — жесткий карантин и запрет на экспорт живого скота. Это создает избыток предложения внутри, но не снижает себестоимость производства из-за дорогих импортных компонентов.

"Аграрный сектор Дона сейчас под прессом. Инфекционные риски и ограничения на вывоз продукции сковывают маневренность фермеров. Выживают те, кто успел перестроить севооборот", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Давление на кошелек ощущается во всех сферах. Будь то покупка продуктов или весенняя рыбалка, которая в этом году обросла новыми запретами и жестким контролем, жизнь в Ростове требует все больших финансовых вливаний. Инфляция в еде — лишь верхушка айсберга общей региональной экономики.

"Рост цен на продукты первой необходимости — это всегда сигнал о перекосах в местном бюджете и распределении ресурсов. Без адресных программ поддержки населения мы увидим снижение потребления", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Пасхальный стол в этом году станет индикатором реального достатка. Когда ингредиенты для выпечки дорожают на фоне сообщений о том, что опасная инфекция запирает продукцию животноводства внутри региона, жителям остается только искать более бюджетные предложения в соседних районах, таких как Миллерово или Сальск.

Ответы на популярные вопросы о ценах

Почему яйца стоят так дорого именно перед праздником?

Традиционный сезонный спрос накладывается на рост тарифов ЖКХ и цен на комбикорма, что вынуждает птицефабрики пересматривать прайсы.

Где в Ростовской области самые дешевые продукты?

По данным статистики, наиболее доступное сливочное масло зафиксировано в Миллерово, а яйца — в Волгодонске.

Ожидается ли снижение цен после Пасхи?

Коррекция возможна на яйца, однако продукты с длительным циклом производства, такие как масло и мука, редко показывают серьезный откат в цене.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ Евгений Блех, аграрный эксперт Виктор Смирнов, аналитик Валерий Козлов
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.