Города ещё не проснулись, а природа уже в игре: когда ждать нападения клещей в Томске

Томские клещи в 2026 году демонстрируют аномальную выдержку. Пока сибирское солнце плавит остатки сугробов, главные кровопийцы региона не спешат покидать свои зимние квартиры. Год назад эпидсезон открыли с пугающей скоростью — уже 20 марта подросток на Иркутском тракте поймал первого паразита, просто упав в сухую траву.
Сейчас на календаре конец марта, столбик термометра в Томске пробил отметку в +10 градусов, но сводки Роспотребнадзора хранят тишину. Паукообразные затаились, выжидая стабильного прогрева почвы, пока город живет своими мелкими экономическими потерями и бытовыми драмами.
Клещи — идеальные сенсоры. Им не нужны прогнозы синоптиков, они чувствуют среднесуточную температуру кожей. Активация начинается при +3…+6 градусах. Первая проталина — это сигнал к атаке. Несмотря на то что дневной прогрев воздуха радует горожан, почва остается ледяным панцирем. В прошлом году ситуация была иной, и ранний старт заставил службы работать в авральном режиме. Нынешняя пауза — лишь временное затишье перед бурей. Как только земля отдаст лишнюю влагу, сухая трава превратится в минное поле для невнимательных прохожих.
"Диапауза этих существ напрямую зависит от инсоляции и влажности подстилки. В Томской области мы наблюдаем смещение графиков из-за специфического таяния снега в этом году. Но не обольщайтесь — как только установится стабильное тепло, мы получим взрывной рост обращений", — объяснил в беседе с Pravda. Ru климатолог Павел Лебедев.
Ситуация в лесах и парках сейчас напоминает замерший подпольный бизнес: внешне все спокойно, но внутри идет активная подготовка к сезону. Клещи уже готовы к выходу из зимней спячки. Пока они не фиксировались на людях, но санитарные врачи уже выкатили предупреждения. Садоводам и любителям прогулок стоит помнить: отсутствие случаев присасывания на 28 марта — это не отсутствие опасности, а лишь отложенный старт.
Инфраструктура региона переходит на военные рельсы. Специализированные пункты серопрофилактики пока закрыты на замок, но медицинская сеть готова принимать пострадавших по дежурной схеме. Взрослых пациентов ждет городская больница №1, детей традиционно примут в Детской больнице №1. Районным жителям сложнее — их спасение в приемных покоях местных ЦРБ. Задержка старта сезона дает фору властям, чтобы провести проверки готовности медикаментов и противоклещевого иммуноглобулина.
|Группа пациентов
|Место обращения (г. Томск)
|Взрослые
|Межвузовская поликлиника / ГКБ №1
|Дети
|Детская больница №1 (Московский тракт)
"Инвестиции в профилактику обходятся бюджету дешевле, чем лечение энцефалита. Текущая задержка сезона позволяет нам лучше распределить инвестиции в регионы в части закупки вакцин и проведения акарицидной обработки парков", — отметил аналитик бюджетов Валерий Козлов.
Томск традиционно входит в зону высокого риска. Город буквально окружен лесами, а парковые зоны зачастую граничат с дикой природой. Любая обычная квартира на окраине может стать отправной точкой для встречи с энцефалитом, если хозяин решит прогуляться в ближайшем сквере. В 2026 году ожидания экспертов пессимистичны: мягкая зима способствовала выживанию популяции, а значит, плотность "охотников" на квадратный метр будет запредельной.
"Благоустройство территорий играет ключевую роль. Если дворы и пешеходные зоны завалены прошлогодней листвой, мы сами создаем инкубаторы для паразитов. Муниципальные службы обязаны начать уборку, не дожидаясь массовых обращений", — подчеркнула специалист по благоустройству Ольга Морозова.
Пока природа держит паузу, у томичей есть последняя возможность поставить прививку или оформить страховку. Клещевая кампания в Сибири — это не игра, а вопрос выживания. Игнорировать защитные меры сейчас — это как покупать нелегальный алкоголь: можно проскочить, а можно потерять здоровье за один вечер.
Обычно открытие происходит после фиксации первых трех-пяти случаев укусов. До этого момента помощь оказывается в дежурных травмпунктах и больницах.
Страховые полисы действуют в течение всего срока, указанного в договоре, независимо от официальных дат открытия эпидсезона Роспотребнадзором.
Нет, до проведения акарицидной (противоклещевой) обработки, которая возможна только после полного схода снега и просушки почвы, любая зеленая зона потенциально опасна.
