Города ещё не проснулись, а природа уже в игре: когда ждать нападения клещей в Томске

Томские клещи в 2026 году демонстрируют аномальную выдержку. Пока сибирское солнце плавит остатки сугробов, главные кровопийцы региона не спешат покидать свои зимние квартиры. Год назад эпидсезон открыли с пугающей скоростью — уже 20 марта подросток на Иркутском тракте поймал первого паразита, просто упав в сухую траву.

Фото: commons.wikimedia.org by Александр Рауш, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Голубая ель

Сейчас на календаре конец марта, столбик термометра в Томске пробил отметку в +10 градусов, но сводки Роспотребнадзора хранят тишину. Паукообразные затаились, выжидая стабильного прогрева почвы, пока город живет своими мелкими экономическими потерями и бытовыми драмами.

Температурный порог: почему они медлят

Клещи — идеальные сенсоры. Им не нужны прогнозы синоптиков, они чувствуют среднесуточную температуру кожей. Активация начинается при +3…+6 градусах. Первая проталина — это сигнал к атаке. Несмотря на то что дневной прогрев воздуха радует горожан, почва остается ледяным панцирем. В прошлом году ситуация была иной, и ранний старт заставил службы работать в авральном режиме. Нынешняя пауза — лишь временное затишье перед бурей. Как только земля отдаст лишнюю влагу, сухая трава превратится в минное поле для невнимательных прохожих.

"Диапауза этих существ напрямую зависит от инсоляции и влажности подстилки. В Томской области мы наблюдаем смещение графиков из-за специфического таяния снега в этом году. Но не обольщайтесь — как только установится стабильное тепло, мы получим взрывной рост обращений", — объяснил в беседе с Pravda. Ru климатолог Павел Лебедев.

Ситуация в лесах и парках сейчас напоминает замерший подпольный бизнес: внешне все спокойно, но внутри идет активная подготовка к сезону. Клещи уже готовы к выходу из зимней спячки. Пока они не фиксировались на людях, но санитарные врачи уже выкатили предупреждения. Садоводам и любителям прогулок стоит помнить: отсутствие случаев присасывания на 28 марта — это не отсутствие опасности, а лишь отложенный старт.

Медицинский десант: куда бежать при укусе

Инфраструктура региона переходит на военные рельсы. Специализированные пункты серопрофилактики пока закрыты на замок, но медицинская сеть готова принимать пострадавших по дежурной схеме. Взрослых пациентов ждет городская больница №1, детей традиционно примут в Детской больнице №1. Районным жителям сложнее — их спасение в приемных покоях местных ЦРБ. Задержка старта сезона дает фору властям, чтобы провести проверки готовности медикаментов и противоклещевого иммуноглобулина.

Группа пациентов Место обращения (г. Томск) Взрослые Межвузовская поликлиника / ГКБ №1 Дети Детская больница №1 (Московский тракт)

"Инвестиции в профилактику обходятся бюджету дешевле, чем лечение энцефалита. Текущая задержка сезона позволяет нам лучше распределить инвестиции в регионы в части закупки вакцин и проведения акарицидной обработки парков", — отметил аналитик бюджетов Валерий Козлов.

Региональные риски и статистика

Томск традиционно входит в зону высокого риска. Город буквально окружен лесами, а парковые зоны зачастую граничат с дикой природой. Любая обычная квартира на окраине может стать отправной точкой для встречи с энцефалитом, если хозяин решит прогуляться в ближайшем сквере. В 2026 году ожидания экспертов пессимистичны: мягкая зима способствовала выживанию популяции, а значит, плотность "охотников" на квадратный метр будет запредельной.

"Благоустройство территорий играет ключевую роль. Если дворы и пешеходные зоны завалены прошлогодней листвой, мы сами создаем инкубаторы для паразитов. Муниципальные службы обязаны начать уборку, не дожидаясь массовых обращений", — подчеркнула специалист по благоустройству Ольга Морозова.

Пока природа держит паузу, у томичей есть последняя возможность поставить прививку или оформить страховку. Клещевая кампания в Сибири — это не игра, а вопрос выживания. Игнорировать защитные меры сейчас — это как покупать нелегальный алкоголь: можно проскочить, а можно потерять здоровье за один вечер.

Ответы на популярные вопросы о клещах

Когда начнут работать пункты серопрофилактики?

Обычно открытие происходит после фиксации первых трех-пяти случаев укусов. До этого момента помощь оказывается в дежурных травмпунктах и больницах.

Поможет ли страховка, если сезон еще официально не начат?

Страховые полисы действуют в течение всего срока, указанного в договоре, независимо от официальных дат открытия эпидсезона Роспотребнадзором.

Безопасны ли городские парки сейчас?

Нет, до проведения акарицидной (противоклещевой) обработки, которая возможна только после полного схода снега и просушки почвы, любая зеленая зона потенциально опасна.

Читайте также