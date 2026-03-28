Омск против растений-захватчиков: какие сорняки угрожают городу и его жителям

Омск официально вступает в войну с ботаническими интервентами. Минприроды региона подготовило "смертный приговор" для четырех видов растений, которые планомерно захватывают городские пустыри и обочины. Борщевик Сосновского здесь — лишь верхушка зеленого айсберга.

Зеленая оккупация: список целей

Власти утвердили перечень опасных инвазивных видов. В него вошли борщевик Сосновского, аксирис щирицевый, эхиноцистис шиповатый и ячмень гривастый. Эти растения — не просто сорняки, а агрессивные захватчики. Они выдавливают местную флору и меняют ландшафт быстрее.

Борщевик Сосновского лидирует по уровню угрозы. Его сок под воздействием солнца вызывает тяжелые ожоги. Муниципалитеты обязаны выявлять и уничтожать очаги произрастания. Это не просьба — это приказ. Игнорировать такие джунгли под окнами больше не получится.

"Борщевик — это биологическая бомба замедленного действия. Он захватывает гектары за сезон, если его не травить химией или не вырезать под корень. Муниципалитеты часто тянут до последнего, пока поле не превращается в непроходимый лес", — отметил в беседе с Pravda. Ru эколог Игорь Степанов.

Экономика выжженной земли

Нашествие сорняков бьет по капитализации территорий. Заросшие участки теряют в цене. Пока аренда земли в Омске приносит миллионы в бюджет, заброшенные промзоны становятся инкубаторами для ядовитых зонтичных. Мэрия пытается выставить на торги чистые площадки, но соседство с метровыми сорняками отпугивает инвесторов.

Вид растения Главная угроза Борщевик Сосновского Химические ожоги кожи, захват сельхозугодий Ячмень гривастый Травмирование слизистых животных, засорение газонов

Проблема зачистки упирается в финансирование. Уничтожение одного гектара требует спецтехники и защиты для рабочих. Выделение средств на покос травы часто идет по остаточному принципу.

"Расходы на борьбу с инвазивными видами должны закладываться в бюджет заранее. Это такие же обязательные траты, как ремонт дорог. Если запустить ситуацию сейчас, через три года расходы вырастут в десятки раз", — подчеркнул региональный экономист Валерий Козлов.

Важно отличать врага от "своего". Борщевик сибирский, в отличие от Сосновского, не ядовит. Но в пылу административного рвения под косу может пойти всё зеленое. Муниципальные контракты на благоустройство должны исполняться четко. Пока торги мэрии привлекают бизнес к освоению промзон, чистка окраин ложится на плечи коммунальщиков.

"Мы видим запрос на качественную городскую среду. Борщевик на детской площадке или пустыре — это провал местной администрации. Жители больше не хотят терпеть джунгли под окнами многоэтажек", — объяснила специалист по благоустройству Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о сорняках в Омске

Почему именно эти 4 растения попали в список?

Они признаны чужеродными и агрессивными для сибирской экосистемы. У них нет естественных врагов, они подавляют местную растительность и несут прямую угрозу здоровью или сельскому хозяйству.

Кто должен уничтожать борщевик во дворе?

Если земля принадлежит городу — муниципалитет. Если это придомовая территория — управляющая компания. На частных участках ответственность полностью лежит на собственнике.

Можно ли просто скосить сорняк?

Кошение лишь временно сдерживает рост. Для полного уничтожения борщевика требуется выкапывание корня или применение гербицидов, иначе он отрастет за считанные недели.

Читайте также