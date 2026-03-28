Ставрополь выходит на мировую сцену: волонтёров зовут на фестиваль с участниками из 190 стран

Ставрополь отправляет свой кадровый десант на Урал. Екатеринбург готовится принять Международный фестиваль молодежи — глобальный хаб, где 10 тысяч лидеров из 190 стран будут перекраивать карту смыслов. Это не просто форум, а цифровая и культурная экспансия. На кону — престиж региона и шанс для местных активистов выйти из локальной повестки в мировую лигу.

Фото: commons.wikimedia.org by Каракорум, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Александровская площадь Ставрополь

"Опытные, коммуникабельные, умеющие работать в команде, активные, ответственные и инициативные волонтеры нашего города могут по праву стать неотъемлемой частью этого глобального события — Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. Дерзайте, участвуйте, набирайтесь нового опыта и впечатлений", — призвал глава Ставрополя Иван Ульянченко.

Логистика смыслов и кадровый фильтр

Фестиваль в Екатеринбурге — это огромный механизм, где волонтеры станут приводными ремнями. Требования жесткие: знание языков, стрессоустойчивость и чистая репутация. Пока одни тратят время на кражи в магазинах или копят штрафы за нарушения ПДД, другие инвестируют в социальный капитал. Ставрополь уже показал зубы: 135 тысяч волонтерских часов за прошлый год. Это 15 лет чистого времени, отданного на благо общества.

"Масштабные международные события требуют колоссальной бюджетной дисциплины. Волонтёры здесь — не бесплатная рабочая сила, а важнейший элемент системы управления расходами на персонал и эффективный инструмент мягкой силы в инвестиции в регионы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Нацпроект "Молодежь и дети" задает вектор: Россия не закрывается, Россия модерирует диалог. Пять тысяч россиян встретят пять тысяч иностранцев. Городская среда Екатеринбурга на время превратится в экстерриториальную зону, где комфортная городская среда станет фоном для жесткого нетворкинга.

Цифры и направления: как это работает

Сетка фестиваля нарезана на 17 направлений. От логистики до аккредитации. Это индустриальный подход к организации досуга. После финала активистов ждет региональная программа — экспедиции по стране.

"Любое массовое скопление людей на мероприятиях такого уровня — это экзамен для городской инфраструктуры. Волонтеры — первые, кто столкнется с вопросами навигации и быта", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт Евгений Блех.

Параметр Значение Общее число участников 10 000 человек География стран-участниц 190 государств Количество направлений работы 17 функциональных зон Дедлайн регистрации 31 марта включительно

Регистрация идет через федеральный портал. Никакого кумовства — только сухая статистика достижений в профиле. Экономика впечатлений требует профессионалов, а не любителей. Для Ставрополя это способ заявить о себе как о кузнице кадров, способной экспортировать активность в федеральный масштаб. Подать заявку можно на платформе ДОБРО.РФ

"Мы оцениваем готовность городов к приему таких делегаций через призму благоустройства. Екатеринбург прошел путь трансформации, и пешеходные зоны станут лицом страны перед мировым сообществом", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о фестивале

Кто может стать волонтером от Ставрополя?

Граждане РФ с опытом общественной деятельности, владеющие иностранными языками и готовые к командной работе в высоком темпе. Регистрация обязательна на платформе ДОБРО. РФ.

Какие бонусы получают добровольцы?

Помимо уникального опыта международного общения, участники получают доступ к образовательным программам, фирменную экипировку и возможность отправиться в экспедиции по России в рамках регионального этапа.

Что входит в задачи волонтеров в Екатеринбурге?

Работа по 17 направлениям: от встречи делегаций в аэропортах и управления потоками до создания медиаконтента и лингвистического сопровождения сессий.

