Ставрополь отправляет свой кадровый десант на Урал. Екатеринбург готовится принять Международный фестиваль молодежи — глобальный хаб, где 10 тысяч лидеров из 190 стран будут перекраивать карту смыслов. Это не просто форум, а цифровая и культурная экспансия. На кону — престиж региона и шанс для местных активистов выйти из локальной повестки в мировую лигу.
"Опытные, коммуникабельные, умеющие работать в команде, активные, ответственные и инициативные волонтеры нашего города могут по праву стать неотъемлемой частью этого глобального события — Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. Дерзайте, участвуйте, набирайтесь нового опыта и впечатлений", — призвал глава Ставрополя Иван Ульянченко.
Фестиваль в Екатеринбурге — это огромный механизм, где волонтеры станут приводными ремнями. Требования жесткие: знание языков, стрессоустойчивость и чистая репутация. Пока одни тратят время на кражи в магазинах или копят штрафы за нарушения ПДД, другие инвестируют в социальный капитал. Ставрополь уже показал зубы: 135 тысяч волонтерских часов за прошлый год. Это 15 лет чистого времени, отданного на благо общества.
"Масштабные международные события требуют колоссальной бюджетной дисциплины. Волонтёры здесь — не бесплатная рабочая сила, а важнейший элемент системы управления расходами на персонал и эффективный инструмент мягкой силы в инвестиции в регионы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Нацпроект "Молодежь и дети" задает вектор: Россия не закрывается, Россия модерирует диалог. Пять тысяч россиян встретят пять тысяч иностранцев. Городская среда Екатеринбурга на время превратится в экстерриториальную зону, где комфортная городская среда станет фоном для жесткого нетворкинга.
Сетка фестиваля нарезана на 17 направлений. От логистики до аккредитации. Это индустриальный подход к организации досуга. После финала активистов ждет региональная программа — экспедиции по стране.
"Любое массовое скопление людей на мероприятиях такого уровня — это экзамен для городской инфраструктуры. Волонтеры — первые, кто столкнется с вопросами навигации и быта", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт Евгений Блех.
|Параметр
|Значение
|Общее число участников
|10 000 человек
|География стран-участниц
|190 государств
|Количество направлений работы
|17 функциональных зон
|Дедлайн регистрации
|31 марта включительно
Регистрация идет через федеральный портал. Никакого кумовства — только сухая статистика достижений в профиле. Экономика впечатлений требует профессионалов, а не любителей. Для Ставрополя это способ заявить о себе как о кузнице кадров, способной экспортировать активность в федеральный масштаб. Подать заявку можно на платформе ДОБРО.РФ
"Мы оцениваем готовность городов к приему таких делегаций через призму благоустройства. Екатеринбург прошел путь трансформации, и пешеходные зоны станут лицом страны перед мировым сообществом", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист Ольга Морозова.
Граждане РФ с опытом общественной деятельности, владеющие иностранными языками и готовые к командной работе в высоком темпе. Регистрация обязательна на платформе ДОБРО. РФ.
Помимо уникального опыта международного общения, участники получают доступ к образовательным программам, фирменную экипировку и возможность отправиться в экспедиции по России в рамках регионального этапа.
Работа по 17 направлениям: от встречи делегаций в аэропортах и управления потоками до создания медиаконтента и лингвистического сопровождения сессий.
