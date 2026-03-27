Легкий конструктор вместо кирпичных стен: юные атлеты Кузбасса получат новый дом уже в этом году

Россия » Сибирь » Кемерово

Рудничный бор Кемерова избавился от архитектурного балласта. Аварийный корпус спортивной школы, десятилетиями враставший в землю, окончательно демонтирован. Чиновники обещают стерильность процесса: никакого бетона, арматуры и капитальных фундаментов. Вместо опасных руин здесь вырастет легкий модульный конструктор, который должен реанимировать тренировочный процесс юных атлетов уже в этом году.

Стела Кемерово
Фото: commons.wikimedia.org by Stanislav Gusev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Стела Кемерово

Модульная реальность: почему не кирпич

Демонтаж старого здания — это не просто уборка мусора, а юридическая эквилибристика. Статус особо охраняемой природной территории (ООПТ) существенно ограничивает любую деятельность на территории бора. Любая попытка залить куб бетона под полноценный фундамент обернется уголовным делом.

Поэтому выбор пал на префаб-технологии. Модульное здание собирается как лего: оно не считается капитальным объектом, легко демонтируется и не нагружает экосистему. Пока экономика Кузбасса адаптируется к новым вызовам, такие решения становятся единственным способом обновить социальную инфраструктуру без нарушения федеральных законов.

"Использование модульных конструкций на территориях ООПТ представляет собой разумный компромисс между развитием спорта и строгими экологическими ограничениями. Капитальное строительство в таких зонах обоснованно запрещено нормативами, поскольку это необходимо для сохранения природных экосистем и «лёгких» города", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Эко-барьеры и охранный статус

Кемеровская администрация подчеркивает: деревья в приоритете. Стволы в зоне работ заковали в защитные короба, которые демонтируют только после того, как последний болт модульного здания встанет на место.

В Кузбассе уже вводили жесткое табу на современный ремонт в охранных зонах, и Рудничный бор не станет исключением. Здесь нельзя "подправить" ландшафт под нужды строителей — строители обязаны вписаться в имеющийся рельеф.

Объект Юридический статус
Аварийное здание (снос) Капитальное строение (вне закона ООПТ)
Модульное здание (план) Временная конструкция (разрешено)

"При строительстве в лесных массивах особенно важно сохранять корневые системы деревьев. Устройство траншей под фундамент может серьёзно повредить корни вековых сосен. Использование модульных блоков на свайных основаниях позволяет минимизировать воздействие на почву и сохранить природную среду", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству Ольга Морозова.

Коммунальный подтекст: что ищут в земле

Местных жителей смутили свежие раскопки рядом с площадкой демонтажа. Однако в мэрии поспешили успокоить урбанистов-скептиков: это не закладка нового фундамента, а суровая проза жизни.

Специалисты АО "Кемвод" ликвидируют аварию на действующем водопроводе. Аналогия проста — пока коммунальные службы Кемерово борются с последствиями таяния снега, изношенные сети подкидывают работы под землей. Демонтаж спортшколы просто совпал по времени с порывом трубы.

"Износ сетей в Кузбассе остается высокой зоной риска. То, что ремонт совпал со сносом здания, — типичная ситуация для начала весеннего сезона, когда подвижки грунта обнажают слабые места старых коммуникаций", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

На фоне новостей о том, как цены в Кузбассе бьют по кошелькам горожан, сохранение бесплатной спортивной площадки в черте города выглядит как удачная социальная инвестиция. Спортшкола выжила, бор сохранен, а юные лыжники переедут из руин в чистый, пусть и временный по документам, дом.

Ответы на популярные вопросы о Рудничном боре

Правда ли, что в бору построят гостиницу?

Нет. Статус ООПТ запрещает капитальное строительство. На месте снесенного здания разрешена установка только легких, сборно-разборных конструкций для нужд спортивной школы.

Как долго будет стоять ограждение вокруг площадки?

Ограждение и защита на деревьях сохранятся до завершения монтажа модульного здания и полного вывоза строительного мусора, что должно произойти до конца 2026 года.

Пострадают ли вековые сосны из-за работы техники?

Техника работает в границах уже существующих проездов и пятна застройки старого здания. Дополнительная порубка деревьев для установки модуля не предусмотрена проектом.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, эксперт по ЖКХ Евгений Блех.
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
