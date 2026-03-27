Ульяновск окрасился в красный. Не от закатов над великой рекой, а в отчетах экологов. Регион официально признан зоной бедствия. Девять аутсайдеров страны, и только один — из Поволжья. Система очистки Волги превратилась в хронический недострой. Задачи нацпроекта рассыпаются на глазах.
Волга больше не справляется с нагрузкой. Река задыхается от сбросов. Главная артерия региона превратилась в сточную канаву из-за провалов в строительстве очистных сооружений. Проекты буксуют годами. Сметы растут. Результат — нулевой. Власти рапортуют о планах, но "красная зона" рейтинга РГГРУ говорит громче любых чиновничьих отчетов. Это системный паралич исполнительной власти.
"Инфраструктура региона изношена до предела. Сети гниют. Очистные сооружения в Ульяновске — это памятник неэффективному управлению. Без жесткого контроля федерального центра деньги просто растворятся в песке, как вода из дырявых труб", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
Проблема не ограничивается только водой. Воздух и почва следуют за рекой по наклонной. Отсутствие современных полигонов ТБО и провалы в лесовосстановлении превращают область в экологический офшор. Жители жалуются на запахи и смог. Власти привычно кивают на "объективные трудности". Но соседи по ПФО справляются. Ульяновск — нет.
Попадание в аутсайдеры — это не случайность, а диагноз. Эксперты оценивали реальные дела, а не презентации. Три федеральных проекта нацпроекта "Экология" завалены полностью. Это означает отзыв федеральных лимитов в будущем. Регион теряет не только чистую воду, но и инвестиционную привлекательность. Кто захочет строить бизнес там, где вакансии есть, а дышать нечем?
"Экологические риски напрямую бьют по бюджету. Заваленные нацпроекты автоматически снижают рейтинг доверия со стороны Москвы. Ульяновская область рискует остаться без субсидий на социально-экономическое развитие, если не исправит ситуацию с Волгой", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
|Показатель
|Статус в Ульяновской области
|Очистка сточных вод
|Критический недострой
|Ликвидация свалок
|Замедление темпов на 40%
|Рейтинг ПФО
|Единственный в "красной зоне"
Ситуация патовая. Старые методы управления не работают. Экология требует длинных денег и жесткой дисциплины, а не сиюминутного латания дыр. Пока в онкодиспансере ломается оборудование, природа региона тоже выставляет счет, который оплачивать придется десятилетиями. Здоровье нации начинается с чистого колодца.
За каждой экологической цифрой стоит жизнь конкретного человека. Ульяновск теряет людей. Отток населения связан не только с зарплатой, но и с качеством среды. Парки вырубаются под точечную застройку. Ливневая канализация — миф из учебников истории. Город плывет после каждого дождя, смывая грязь в ту самую Волгу, которую должны были спасти.
"Благоустройство в регионе носит фасадный характер. Красят бордюры, когда нужно перекладывать коллекторы. Обратная связь с горожанами игнорируется. Если не изменить подход к городской среде, мы получим деградирующую территорию", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Власти обещают рывок в 2026 году. Но кредит доверия исчерпан. Экологическая катастрофа — это не взрыв на заводе. Это тихая смерть экосистемы. Ульяновская область сегодня — это наглядный пример того, что бывает, когда отчеты для Москвы важнее реальности под ногами.
Регион не выполнил показатели по трем ключевым федеральным проектам нацпроекта "Экология", включая оздоровление Волги и переработку отходов.
Ухудшением качества питьевой воды, ростом заболеваемости и сокращением федерального финансирования на социальные нужды региона.
Только при условии полной перезагрузки системы управления ЖКХ и экстренного завершения строительства очистных сооружений.
