Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Поволжье » Ульяновск

Ульяновск окрасился в красный. Не от закатов над великой рекой, а в отчетах экологов. Регион официально признан зоной бедствия. Девять аутсайдеров страны, и только один — из Поволжья. Система очистки Волги превратилась в хронический недострой. Задачи нацпроекта рассыпаются на глазах.

Ульяновск, набережная Волги
Фото: Pravda.Ru by Виктор Коваленко is licensed under All Rights Reserved
Ульяновск, набережная Волги

Волжский тупик: почему очистные стоят

Волга больше не справляется с нагрузкой. Река задыхается от сбросов. Главная артерия региона превратилась в сточную канаву из-за провалов в строительстве очистных сооружений. Проекты буксуют годами. Сметы растут. Результат — нулевой. Власти рапортуют о планах, но "красная зона" рейтинга РГГРУ говорит громче любых чиновничьих отчетов. Это системный паралич исполнительной власти.

"Инфраструктура региона изношена до предела. Сети гниют. Очистные сооружения в Ульяновске — это памятник неэффективному управлению. Без жесткого контроля федерального центра деньги просто растворятся в песке, как вода из дырявых труб", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Проблема не ограничивается только водой. Воздух и почва следуют за рекой по наклонной. Отсутствие современных полигонов ТБО и провалы в лесовосстановлении превращают область в экологический офшор. Жители жалуются на запахи и смог. Власти привычно кивают на "объективные трудности". Но соседи по ПФО справляются. Ульяновск — нет.

Красный диплом неблагополучия

Попадание в аутсайдеры — это не случайность, а диагноз. Эксперты оценивали реальные дела, а не презентации. Три федеральных проекта нацпроекта "Экология" завалены полностью. Это означает отзыв федеральных лимитов в будущем. Регион теряет не только чистую воду, но и инвестиционную привлекательность. Кто захочет строить бизнес там, где вакансии есть, а дышать нечем?

"Экологические риски напрямую бьют по бюджету. Заваленные нацпроекты автоматически снижают рейтинг доверия со стороны Москвы. Ульяновская область рискует остаться без субсидий на социально-экономическое развитие, если не исправит ситуацию с Волгой", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Показатель Статус в Ульяновской области
Очистка сточных вод Критический недострой
Ликвидация свалок Замедление темпов на 40%
Рейтинг ПФО Единственный в "красной зоне"

Ситуация патовая. Старые методы управления не работают. Экология требует длинных денег и жесткой дисциплины, а не сиюминутного латания дыр. Пока в онкодиспансере ломается оборудование, природа региона тоже выставляет счет, который оплачивать придется десятилетиями. Здоровье нации начинается с чистого колодца.

Экономика на костях экологии

За каждой экологической цифрой стоит жизнь конкретного человека. Ульяновск теряет людей. Отток населения связан не только с зарплатой, но и с качеством среды. Парки вырубаются под точечную застройку. Ливневая канализация — миф из учебников истории. Город плывет после каждого дождя, смывая грязь в ту самую Волгу, которую должны были спасти.

"Благоустройство в регионе носит фасадный характер. Красят бордюры, когда нужно перекладывать коллекторы. Обратная связь с горожанами игнорируется. Если не изменить подход к городской среде, мы получим деградирующую территорию", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Власти обещают рывок в 2026 году. Но кредит доверия исчерпан. Экологическая катастрофа — это не взрыв на заводе. Это тихая смерть экосистемы. Ульяновская область сегодня — это наглядный пример того, что бывает, когда отчеты для Москвы важнее реальности под ногами.

Ответы на популярные вопросы об экологии региона

Почему Ульяновская область попала в "красную зону"?

Регион не выполнил показатели по трем ключевым федеральным проектам нацпроекта "Экология", включая оздоровление Волги и переработку отходов.

Чем это грозит обычным жителям?

Ухудшением качества питьевой воды, ростом заболеваемости и сокращением федерального финансирования на социальные нужды региона.

Есть ли шансы выйти из опасного списка?

Только при условии полной перезагрузки системы управления ЖКХ и экстренного завершения строительства очистных сооружений.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех, региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.