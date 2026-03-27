Пермский общепит в эпицентре скандала: почему рестораны закрываются из-за проверок

Пермский общепит лихорадит. Роспотребнадзор выставил "красную карточку" десяти заведениям города, превратив их кухни в зону отчуждения. Это не плановая проверка ради галочки, а жесткая зачистка рынка от тех, кто путает ресторанный бизнес с привокзальной антисанитарией.
С начала 2026 года под прицел попали 25 предприятий. Итог — десять замков на дверях. У инспекторов длинный список претензий: от отсутствия маркировок на продуктах до персонала, который забыл дорогу в поликлинику за медкнижкой. Это напоминает ситуацию, когда в Перми накрыли партию нелегального табака - бизнесмены упорно пытаются работать "мимо кассы" и здравого смысла, игнорируя базовые регламенты.
"Бизнес часто надеется на 'авось', экономя на фильтрах для воды и нормальной канализации. Когда система водоснабжения гниет, никакие красивые шторы в зале не спасут от предписания", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
Нарушение технологических процессов — это не просто ошибка повара, а системный сбой. Когда продукты без документов попадают в кастрюлю, цена такого обеда может оказаться слишком высокой. В 2025 году количество таких "штрафников" выросло в 11 раз. Ревизоры буквально выжигают халатность каленым железом, не глядя на регалии заведений.
Рынок чистится естественным путем. Те, кто не смог адаптироваться к жесткому контролю, уходят в небытие. Это такая же неизбежная трансформация, как когда старые школы разбирают до каркаса ради современного формата. В общепите "каркасом" является безопасность гостя.
|Показатель
|Значение (начало 2026)
|Проверено объектов
|25
|Деятельность приостановлена
|10
|Отстранено сотрудников
|11
|Сумма штрафов (тыс. руб.)
|163,5
"Всплеск нарушений связан с попыткой предпринимателей удержать цены за счет качества. Но административные споры в судах показывают: Роспотребнадзор настроен решительно", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.
За минувший год в Перми 245 индивидуальных предпринимателей в сфере еды закрыли свои лавочки. Кто-то ушел из-за низкой маржи, кто-то — не выдержал прессинга проверок. Ситуация напоминает температурные рекорды в Прикамье: лихорадит всех, но выживут только те, у кого крепкий фундамент. В случае с кафе фундамент — это чистота и документы.
"Инвестиции в регионы не терпят антисанитарии. Туристический потенциал Перми обнулится, если гости будут бояться заходить в локальные кафе", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Надзорные органы за 2025 год приостановили работу 132 предприятий в крае. Тренд очевиден: эпоха "подвальных" пельменных и шаурмичных без водопровода заканчивается. Инвестор и потребитель стали требовательнее. Те, кто ищет легких путей, часто заканчивают как тот турист из Перми в Рыбинске, который перепутал турникет с входом в метро — забавное недоразумение в новостях, но фатальное для репутации бизнеса.
Лидеры антирейтинга: отсутствие маркировок, просроченные продукты и сотрудники без медкнижек. Также критичным является отсутствие исправно работающих систем водоснабжения и водоотведения.
Обычно деятельность приостанавливается на срок до 90 суток по решению суда. За это время владелец обязан устранить все выявленные нарушения.
Рекомендуется обращать внимание на наличие уголка потребителя и общую чистоту зала. Но реальную картину дают только реестры проверок ведомств на официальных ресурсах.
