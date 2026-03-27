Пермский общепит в эпицентре скандала: почему рестораны закрываются из-за проверок

Пермский общепит лихорадит. Роспотребнадзор выставил "красную карточку" десяти заведениям города, превратив их кухни в зону отчуждения. Это не плановая проверка ради галочки, а жесткая зачистка рынка от тех, кто путает ресторанный бизнес с привокзальной антисанитарией.

Санитарный шок: почему закрывают кафе

С начала 2026 года под прицел попали 25 предприятий. Итог — десять замков на дверях. У инспекторов длинный список претензий: от отсутствия маркировок на продуктах до персонала, который забыл дорогу в поликлинику за медкнижкой. Это напоминает ситуацию, когда в Перми накрыли партию нелегального табака - бизнесмены упорно пытаются работать "мимо кассы" и здравого смысла, игнорируя базовые регламенты.

"Бизнес часто надеется на 'авось', экономя на фильтрах для воды и нормальной канализации. Когда система водоснабжения гниет, никакие красивые шторы в зале не спасут от предписания", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Нарушение технологических процессов — это не просто ошибка повара, а системный сбой. Когда продукты без документов попадают в кастрюлю, цена такого обеда может оказаться слишком высокой. В 2025 году количество таких "штрафников" выросло в 11 раз. Ревизоры буквально выжигают халатность каленым железом, не глядя на регалии заведений.

Цифры и факты: динамика проверок

Рынок чистится естественным путем. Те, кто не смог адаптироваться к жесткому контролю, уходят в небытие. Это такая же неизбежная трансформация, как когда старые школы разбирают до каркаса ради современного формата. В общепите "каркасом" является безопасность гостя.

Показатель Значение (начало 2026) Проверено объектов 25 Деятельность приостановлена 10 Отстранено сотрудников 11 Сумма штрафов (тыс. руб.) 163,5

"Всплеск нарушений связан с попыткой предпринимателей удержать цены за счет качества. Но административные споры в судах показывают: Роспотребнадзор настроен решительно", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Мнение юристов и экспертов

За минувший год в Перми 245 индивидуальных предпринимателей в сфере еды закрыли свои лавочки. Кто-то ушел из-за низкой маржи, кто-то — не выдержал прессинга проверок. Ситуация напоминает температурные рекорды в Прикамье: лихорадит всех, но выживут только те, у кого крепкий фундамент. В случае с кафе фундамент — это чистота и документы.

"Инвестиции в регионы не терпят антисанитарии. Туристический потенциал Перми обнулится, если гости будут бояться заходить в локальные кафе", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Надзорные органы за 2025 год приостановили работу 132 предприятий в крае. Тренд очевиден: эпоха "подвальных" пельменных и шаурмичных без водопровода заканчивается. Инвестор и потребитель стали требовательнее. Те, кто ищет легких путей, часто заканчивают как тот турист из Перми в Рыбинске, который перепутал турникет с входом в метро — забавное недоразумение в новостях, но фатальное для репутации бизнеса.

Ответы на популярные вопросы об общепите

За что чаще всего закрывают кафе в Перми?

Лидеры антирейтинга: отсутствие маркировок, просроченные продукты и сотрудники без медкнижек. Также критичным является отсутствие исправно работающих систем водоснабжения и водоотведения.

На какой срок могут приостановить деятельность?

Обычно деятельность приостанавливается на срок до 90 суток по решению суда. За это время владелец обязан устранить все выявленные нарушения.

Как проверить заведение до визита?

Рекомендуется обращать внимание на наличие уголка потребителя и общую чистоту зала. Но реальную картину дают только реестры проверок ведомств на официальных ресурсах.

