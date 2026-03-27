Молодость за решеткой: как жажда наживы привела двух парней из Стрежевого к краху

Стрежевой снова в криминальных сводках. Полиция перекрыла транзит синтетики из Югры. Двое двадцатилетних парней решили, что работа "бегунками" принесет легкие деньги. Итог закономерен: наручники, досмотр и перспектива провести лучшие годы за решеткой. Один из фигурантов уже имел судимость. Рецидив — это не случайность, а осознанный выбор пути в тупик.

Наркотрафик через границы регионов

Схема классическая. Запрещенный груз взяли "бесконтактным способом" в ХМАО. Томская область для дилеров — это рынок сбыта с понятной логистикой. В Томске и области подобные попытки заработать на смерти пресекаются жестко. Система контроля на границах субъектов работает в режиме рентгена. Любое отклонение от нормы вызывает интерес оперативников.

"Межрегиональная переброска крупных партий — это всегда риск. Криминал ищет новые каналы, но часто прокалывается на элементарной слежке. Оперативники ведут такие группы от момента закупки до первой закладки", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог / аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Задержанные планировали расфасовать товар на мелкие дозы. Это стандартная механика работы сетевых наркомагазинов. Вместо прибыли они получили судебные разбирательства и статус подследственных. Экономические потери для организаторов схемы исчисляются сотнями тысяч рублей черного оборота.

Синтетический удар по Стрежевому

При досмотре изъято почти 200 граммов "солей" — производного N-метилэфедрона и мефедрона. Для северного города это внушительная партия. Также в карманах нашли гашиш. Вес в 0,16 грамма кажется мизерным, но в совокупности с основной партией он утяжеляет состав преступления. Это не личное потребление. Это подготовка к массовому отравлению молодежи.

Тип вещества Объем изъятого Синтетика (N-метилэфедрон, мефедрон) Около 200 граммов Гашиш 0,16 грамма

"Государство затягивает гайки. Как и в случае, когда ввели штрафы за продажу энергетиков возле школ, контроль за психоактивными веществами только усиливается. Синтетика убивает генофонд, поэтому сроки за нее всегда максимальные", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Правовые последствия и сроки

Возбуждены два уголовных дела. Статьи тяжелые. Попытка сбыта в крупном размере — это билет в один конец. Криминальный бизнес часто маскируется под приличные вывески, как это делает нелегальный алкоголь в придорожных кафе, но финал всегда один. СИЗО, приговор, колония.

"Нарушители часто не осознают серьезность административных и уголовных споров. Для таких 'предпринимателей' финансовая пирамида или сбыт наркотиков кажется игрой, пока за ними не приходят", — объяснила в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Стрежевские "гастролеры" уже находятся под стражей. Следствие проверит их причастность к аналогичным эпизодам в регионе. Учитывая бэкграунд одного из задержанных, на мягкое решение суда рассчитывать не приходится. Закон суров, но в данном случае — это единственная преграда перед хаосом, который несут "закладчики".

Ответы на популярные вопросы о наркопреступности

Почему за синтетику дают больше, чем за другие вещества?

Синтетика считается наиболее опасной из-за быстрого разрушения личности и высокой летальности. Даже малые дозы классифицируются как крупный размер.

Что грозит за покупку наркотиков через интернет?

Даже если вы просто забрали "закладку" для себя, это квалифицируется как незаконное хранение, что влечет реальный тюремный срок.

