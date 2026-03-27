Завтрак подешевел — а кафе подорожало: почему в Томске цены на еду живут своей жизнью

Томский продуктовый ритейл демонстрирует странные кульбиты. Пока глобальная инфляция заставляет кошельки горожан худеть, базовый набор для завтрака внезапно пошел на снижение. Яйца, масло и сыр — три кита утреннего рациона — устроили демпинговое ралли. Это не благотворительность торговых сетей, а жесткий избыток предложения на локальном рынке.

Молочный пролив: почему масло стало доступнее

Сливочное масло в регионе сбросило 6,6% стоимости. Местные переработчики завалили полки продукцией, создав избыточное давление на ценники. Сыр, который весь прошлый год планомерно штурмовал вершины, тоже дрогнул, откатившись на 1,3%. Это классический рынок: когда товара слишком много, маржа тает. Производители вынуждены делить рынок, пока экономические потери в других секторах заставляют людей считать каждый рубль.

"Рынок молочной продукции в Томске сейчас перенасыщен. Местные фермеры нарастили мощности, а логистические плечи для вывоза в другие регионы остаются дорогими. Проще скинуть цену здесь, чем везти товар за тридевять земель", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Однако общая картина остается пестрой. Пока масло дешевеет, овощной отдел пугает цифрами. Огурцы взлетели на четверть, а чеснок и морковь продолжают дорожать, съедая всю выгоду от дешевых жиров. Предприниматели, зажатые в рамки, когда бизнесу в Томске поставили жёсткий барьер через новые штрафы и ограничения, пытаются компенсировать убытки на товарах с низкой эластичностью спроса.

Яичный профицит и птицефабрики-рекордсмены

Настоящий обвал случился в яичном секторе — минус 18,3% за год. Птицефабрики региона вышли на пиковые мощности. Затоваривание складов привело к тому, что ритейлеры начали агрессивные акции по сбыту. Это резкий контраст с ситуацией, когда подпольное производство или нелегальные схемы становятся единственным способом выживания для мелких игроков. Прозрачный агропром сработал эффективнее теневых схем.

Продукт Изменение цены Яйца куриные -18,3% Сливочное масло -6,6% Свежие огурцы +22,6%

"Аграрии Томской области заложили избыточный цикл еще в прошлом году. Сейчас мы видим инерционный эффект. Но долго это не продлится: корма и запчасти для оборудования дорожают, так что коррекция вверх неизбежна", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Иванович Смирнов.

Ресторанный чек против домашней сковородки

Завтракать в кафе стало роскошью — общепит в регионе подорожал на 11%. Рестораторы не могут игнорировать рост цен на аренду и услуги ЖКХ. Пока в кафе Томска проходят рейды и проверки, легальный бизнес закладывает все риски в стоимость омлета. При этом общая инфляция в области замерла на отметке 5,6%, что ниже среднего по стране.

"Рост коммунальных платежей и логистических затрат в Томске съедает прибыль заведений. Дешевые яйца на полке в магазине не означают дешевую яичницу в меню, так как ФОТ и аренда только растут", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Ответы на популярные вопросы о ценах в Томске

Почему продукты в магазинах дешевеют, а в кафе дорожают?

В рознице цена зависит от предложения конкретных товаров (перепроизводство яиц и молока). В общепите главная составляющая — услуги, зарплаты персонала и содержание помещений, которые растут быстрее продуктовой инфляции.

Долго ли продлится снижение цен на масло и сыр?

Сезонность и стоимость ресурсов (ГСМ, удобрения) обычно толкают цены вверх к осени. Текущее снижение — временное окно, вызванное местным избытком производства.

Читайте также