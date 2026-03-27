По тонкому льду — к большому улову: как рыбаки Омска забыли про страх и здравый смысл

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Сибирь » Омск

Омский лёд превращается в тонкую грань между азартом и смертельной опасностью. С приходом весны солнце обнажает критические трещины и слабые участки, и акватория Иртыша становится зоной повышенного риска, где главную угрозу представляет хрупкость подтаявшего льда. Несмотря на предупреждения, сотни рыбаков продолжают выходить на лёд и ставят палатки в опасных местах, рискуя жизнью ради улова.

Фото: Own work by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Зимняя рыбалка

В этом материале:

География риска: где лед превращается в решето

Сотрудники ГИМС и полиции прочесывают береговую линию Ленинского округа. Под прицелом — "адские" точки: котлованы в 14-м военном городке, карьеры на Путевой и Маргелова, озеро Солёное. Здесь лед напоминает слоеное тесто, пропитанное талой водой. Из бюджета Омска тратятся ресурсы на патрулирование территорий, которые давно должны были стать зоной отчуждения для гражданских.

"Лед на Иртыше сейчас — это не монолит. Это рыхлая субстанция, которая держится на честном слове. Рыбаки надеются на "авось", но течение подмывает корку снизу, делая ее хрупкой, как стекло", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Самая тяжелая ситуация в районе Речного порта. Здесь рынок труда для спасателей перенасыщен: рыбаки ставят палатки целыми городками. Игнорирование знаков "Выход на лед запрещен" приобрело характер массового психоза. Люди видят табличку, но видят и лунку. Лунка побеждает.

Цена упрямства: штрафы против здравого смысла

Юридическая машина пытается охладить пыл любителей подледного лова. Статья 52.1 Кодекса Омской области кусает рублем, но не больно. Административный протокол обходится нарушителю в сумму от пятисот до тысячи рублей. Для многих это меньше, чем стоимость комплекта мормышек или хорошего ледоруба. 

Локация Уровень опасности
Речной порт (Иртыш) Критический (промоины, течение)
Озеро Солёное Высокий (неравномерное промерзание)
Котлован 14-го в/г Средний (зависит от осадков)

"Для многих жителей области рыбалка — это не просто хобби, а способ замещения досуга при низких доходах. Проблема носит социальный характер. Люди готовы рисковать жизнью, потому что не чувствуют ценности момента в условиях экономической турбулентности", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Статистика и реальность: почему предупреждения не работают

Раздача памяток напоминает попытку потушить пожар бумажными веерами. Пока специалисты по ЧС фиксируют новые точки выхода на лед, природа берет свое. Температурные качели превращают поверхность водоемов в ловушку. Павел Лебедев фиксирует аномальные для этого периода скачки, которые делают структуру льда игольчатой и крайне нестабильной.

"Мы регулярно обновляем предупреждающие знаки, однако их либо уносят (вплоть до использования на дрова), либо просто игнорируют. Муниципальные службы работают на пределе возможностей, но обеспечить постоянный контроль у каждой лунки невозможно", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Рейдовые группы продолжают работу. Ольга Морозова курирует вопросы благоустройства, но безопасность на воде остается в серой зоне ответственности самих граждан. Пока штраф не превратится в ощутимый удар по кошельку, лед будет исправно собирать свою жатву.

Ответы на популярные вопросы о безопасности на льду

Где официально разрешено выходить на лед в Омске?

В черте города официальных ледовых переправ для пешеходов не существует. Любой выход на лед Иртыша в городской черте считается опасным и потенциально незаконным.

Какая толщина льда считается безопасной?

Для одного человека — не менее 7 сантиметров, однако весной этот критерий не работает из-за изменения структуры льда (он становится хрупким при любой толщине).

Что делать, если увидел человека под льдом?

Немедленно звонить по номеру 112. Не пытайтесь бежать к полынье без страховки — велик риск оказаться в воде рядом с пострадавшим.

Экспертная проверка: эксперт по ЧС Ирина Петрова, экономист Валерий Козлов, политолог Владимир Орлов.
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.