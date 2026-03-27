Банковский сектор Красноярска переживает фасадную революцию. Эпоха стерильного пластика и очередей в душных залах уходит. На смену приходят пространства, мимикрирующие под лобби пятизвездочных отелей или хипстерские кофейни. ВТБ задал тренд: на улице Матросова, 7 Г открылся офис, где вместо привычного барьера "клиент — операционист" царит атмосфера лаунжа с мягкими диванами и запахом свежеобжаренной арабики.
Переформатирование отделений — это не просто косметический ремонт. Это ответ на запрос горожан, чей ритм жизни в Красноярске требует совмещения полезного с приятным. В обновленном филиале на Матросова исчезли громоздкие стойки. Теперь здесь переговорные комнаты, бесплатный Wi-Fi и кофе-поинты. Клиенты приходят сюда не "отстоять повинность", а решить финансовые задачи в обстановке, которая больше напоминает коворкинг.
"Такая модель офисов — это вложение в лояльность. Когда банк инвестирует в комфорт, он показывает, что ценит время и состояние клиента. Это особенно важно на фоне общего обновления городской среды", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Клиентоориентированность дошла до того, что в банк теперь пускают с домашними животными. Формат dog-friendly становится нормой для мегаполиса. Пока одни обсуждают общественные конфликты или миграционную политику, банкиры делают ставку на базовый уют. Инвестиции в интерьеры сопоставимы с затратами на инновационные технологии, ведь лояльность клиента сегодня стоит дороже, чем процентная ставка.
Несмотря на тотальную цифровизацию, живое общение остается в дефиците. Офис в Солнечном и обновленная точка на Матросова фиксируют приток посетителей разных возрастов. Молодежь заходит за пластиковыми "Пушкинскими картами", чтобы потом тратить лимиты на культурный досуг. Старшее поколение переводит пенсии и настраивает программы лояльности, попивая латте. Это антипод тому, как работают бюрократические системы в других секторах.
|Характеристика
|Старый формат
|Новый формат
|Зона ожидания
|Жесткие стулья в ряд
|Мягкие диваны, кофе-зона
|Общение
|Через стекло/стойку
|За общим столом или в креслах
"Банки становятся центрами социального притяжения. Если раньше офис был местом стресса, то теперь это часть привычного городского ландшафта, как кофейня или парк", — отметила специалист по благоустройству Ольга Морозова.
На данный момент в Красноярске работают уже четыре офиса нового типа. Но это только начало. Амбиции ВТБ включают завершение слияния с Почта-банком и дальнейшую экспансию уютных пространств. Это не просто "красивая картинка", а жесткая борьба за клиента, который привык к качественному сервису в доставке еды или каршеринге и требует того же от финансового института.
"Реформация банковской сети требует колоссальных вложений в недвижимость. Это оживляет рынок коммерческой аренды и задает планку для конкурентов", — подчеркнул эксперт по недвижимости Артур Волков.
Это снижает психологический барьер у клиента. В расслабленной обстановке проще обсуждать сложные финансовые продукты — ипотеку или инвестиции.
Нет, в обновленных офисах ВТБ эти услуги предоставляются клиентам бесплатно как часть сервиса повышенного комфорта.
Да, новый формат отделений официально поддерживает концепцию dog-friendly.
Северные рубежи Израиля превращаются в зону руин и эвакуаций под натиском ракетных ударов, где местные власти в прямом эфире выражают крайнее отчаяние по поводу неспособности армии обеспечить защиту гражданам.