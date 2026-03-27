Легкий конструктор вместо кирпичных стен: юные атлеты Кузбасса получат новый дом уже в этом году
Ульяновск погружается в кризис: как ошибки в экологии бьют по кошельку и здоровью
Буферный коридор превращается в капкан: Прибалтика рискует своим будущим ради чужих целей
Разгон за 7 секунд, а аппетит как у малолитражки: секрет экономии нового кроссовера узбекской сборки
Пермский общепит в эпицентре скандала: почему рестораны закрываются из-за проверок
Молодость за решеткой: как жажда наживы привела двух парней из Стрежевого к краху
Гараж без обязательств: новая модель владения машиной избавит водителей от хлопот с сервисом и ОСАГО
Завтрак подешевел — а кафе подорожало: почему в Томске цены на еду живут своей жизнью
Прощай, советская серость: современная урбанистика вытеснит хаотичную застройку Воронежа к 2040 году

Банки Красноярска переходят на новый уровень: как офисы превращаются в лаунж-зоны и коворкинги

Россия » Сибирь » Красноярск

Банковский сектор Красноярска переживает фасадную революцию. Эпоха стерильного пластика и очередей в душных залах уходит. На смену приходят пространства, мимикрирующие под лобби пятизвездочных отелей или хипстерские кофейни. ВТБ задал тренд: на улице Матросова, 7 Г открылся офис, где вместо привычного барьера "клиент — операционист" царит атмосфера лаунжа с мягкими диванами и запахом свежеобжаренной арабики.

Красноярск (ночной)
Фото: commons.wikimedia.org by University2019, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Красноярск (ночной)

Трансформация пространства: от офиса к лаунжу

Переформатирование отделений — это не просто косметический ремонт. Это ответ на запрос горожан, чей ритм жизни в Красноярске требует совмещения полезного с приятным. В обновленном филиале на Матросова исчезли громоздкие стойки. Теперь здесь переговорные комнаты, бесплатный Wi-Fi и кофе-поинты. Клиенты приходят сюда не "отстоять повинность", а решить финансовые задачи в обстановке, которая больше напоминает коворкинг.

"Такая модель офисов — это вложение в лояльность. Когда банк инвестирует в комфорт, он показывает, что ценит время и состояние клиента. Это особенно важно на фоне общего обновления городской среды", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Клиентоориентированность дошла до того, что в банк теперь пускают с домашними животными. Формат dog-friendly становится нормой для мегаполиса. Пока одни обсуждают общественные конфликты или миграционную политику, банкиры делают ставку на базовый уют. Инвестиции в интерьеры сопоставимы с затратами на инновационные технологии, ведь лояльность клиента сегодня стоит дороже, чем процентная ставка.

Человеческий фактор в цифровом мире

Несмотря на тотальную цифровизацию, живое общение остается в дефиците. Офис в Солнечном и обновленная точка на Матросова фиксируют приток посетителей разных возрастов. Молодежь заходит за пластиковыми "Пушкинскими картами", чтобы потом тратить лимиты на культурный досуг. Старшее поколение переводит пенсии и настраивает программы лояльности, попивая латте. Это антипод тому, как работают бюрократические системы в других секторах.

Характеристика Старый формат Новый формат
Зона ожидания Жесткие стулья в ряд Мягкие диваны, кофе-зона
Общение Через стекло/стойку За общим столом или в креслах

"Банки становятся центрами социального притяжения. Если раньше офис был местом стресса, то теперь это часть привычного городского ландшафта, как кофейня или парк", — отметила специалист по благоустройству Ольга Морозова.

Планы по захвату города: экспансия комфорта

На данный момент в Красноярске работают уже четыре офиса нового типа. Но это только начало. Амбиции ВТБ включают завершение слияния с Почта-банком и дальнейшую экспансию уютных пространств. Это не просто "красивая картинка", а жесткая борьба за клиента, который привык к качественному сервису в доставке еды или каршеринге и требует того же от финансового института.

"Реформация банковской сети требует колоссальных вложений в недвижимость. Это оживляет рынок коммерческой аренды и задает планку для конкурентов", — подчеркнул эксперт по недвижимости Артур Волков.

Ответы на популярные вопросы о новых офисах

Зачем банку превращаться в кафе?

Это снижает психологический барьер у клиента. В расслабленной обстановке проще обсуждать сложные финансовые продукты — ипотеку или инвестиции.

Нужно ли платить за кофе и Wi-Fi в отделении?

Нет, в обновленных офисах ВТБ эти услуги предоставляются клиентам бесплатно как часть сервиса повышенного комфорта.

Можно ли приходить в банк с собакой?

Да, новый формат отделений официально поддерживает концепцию dog-friendly.

Читайте также

Экспертная проверка: экономист Валерий Козлов, урбанист Ольга Морозова, специалист по недвижимости Артур Волков
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Гибкая броня для двора: как превратить ненужный ковер в надежный фундамент для дорожек
Садоводство, цветоводство
Гибкая броня для двора: как превратить ненужный ковер в надежный фундамент для дорожек
Тля не выносит этот запах: простое решение для тех, кто устал воевать за каждое дерево в саду
Садоводство, цветоводство
Тля не выносит этот запах: простое решение для тех, кто устал воевать за каждое дерево в саду
Горлышко бутылки для НАТО: передвижения береговых сил заставили западных адмиралов молчать
Мир. Новости мира
Горлышко бутылки для НАТО: передвижения береговых сил заставили западных адмиралов молчать
Популярное
Мэр израильского города не выдержал: вся правда о ЦАХАЛ вылилась наружу

Северные рубежи Израиля превращаются в зону руин и эвакуаций под натиском ракетных ударов, где местные власти в прямом эфире выражают крайнее отчаяние по поводу неспособности армии обеспечить защиту гражданам.

Мэр израильского города не выдержал: вся правда о ЦАХАЛ вылилась наружу
Неожиданное заявление: президент Ирана обратился к Москве на русском языке
Неожиданное заявление: президент Ирана обратился к Москве на русском языке
Прецедент создан: нашлась страна, армия которой готова рискнуть всем ради Израиля
Лучше бы не открывали: доступ в Ормузский пролив для России оказался с двойным дном
Китайские авиакомпании резко увеличат рейсы в Европу — им можно летать над Россией Олег Артюков Автошколы раскрыли секрет: чему не учили раньше, но теперь требуют от всех Александр Приходько Закулисные маневры киевских элит: радикалы начали готовить население к сдаче территорий Любовь Степушова
Нерест без пощады: в Нижегородской области патрули Росгвардии выходят на охоту за хитрыми рыбаками
Дипломатия в режиме стоп-крана: предложен радикальный сценарий ответа на санкционное давление
Атомный хребет Болгарии спасают от краха: власти пошли на крайние меры в отношении России
Атомный хребет Болгарии спасают от краха: власти пошли на крайние меры в отношении России
Последние материалы
Пермский общепит в эпицентре скандала: почему рестораны закрываются из-за проверок
Молодость за решеткой: как жажда наживы привела двух парней из Стрежевого к краху
Гараж без обязательств: новая модель владения машиной избавит водителей от хлопот с сервисом и ОСАГО
Завтрак подешевел — а кафе подорожало: почему в Томске цены на еду живут своей жизнью
Прощай, советская серость: современная урбанистика вытеснит хаотичную застройку Воронежа к 2040 году
Щит для клеток найден в кожуре: особая молекула тропического фрукта защищает память от распада
По тонкому льду — к большому улову: как рыбаки Омска забыли про страх и здравый смысл
Китайские авиакомпании резко увеличат рейсы в Европу — им можно летать над Россией
Банки Красноярска переходят на новый уровень: как офисы превращаются в лаунж-зоны и коворкинги
Курс на окраины: городская инфраструктура добирается до самых удаленных уголков столичных парков
