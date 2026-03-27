Курс на окраины: городская инфраструктура добирается до самых удаленных уголков столичных парков

Россия » Центр » Москва

Москва переосмысливает городское пространство. Мэр Сергей Собянин представил планы развития столичных парков на 2026 год. Сегодня город уже не просто прокладывает дорожки — он формирует сценарии жизни.

Фото: commons.wikimedia.org by Qweasdqwe, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сокольники

В 2025 году зелёные зоны мегаполиса посетили 282,5 миллиона человек. Это не просто статистика, а показатель растущей вовлечённости горожан: посещаемость увеличилась в полтора раза.

Парки становятся ключевыми точками притяжения для активного отдыха, постепенно вытесняя торговые центры из привычного маршрута выходного дня.

Проект-2026: основные векторы развития

В 2026 году Москва продолжит вскрывать потенциал старейших локаций. В фокусе — "Коломенское", "Сокольники" и Парк Горького. Это не косметический ремонт, а глубокая инженерная реабилитация. Система парков работает как единый механизм, где каждый гектар должен приносить пользу горожанину. Пока московский ритейл режет убыточные точки, городские пространства наращивают мощности, предлагая бесплатную альтернативу коммерческому досугу.

"Обновление таких гигантов, как Парк Горького или 'Коломенское' - это инвестиция в капитализацию всего города. Мы видим, как качественное благоустройство мгновенно подтягивает за собой малый бизнес и сферу услуг в прилегающих районах", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Перечень объектов на 2026 год впечатляет масштабом. К работам готовят усадьбу Останкино, сад имени Баумана и запущенный ранее проект реабилитации парка "Москворецкий". Город зашивает "зеленые лоскуты" в единое полотно. Особое внимание уделят парку имени Юрия Лужкова и историческому Лефортовскому парку. Это экспансия комфорта на окраины, где запрос на качественную среду растет ежегодно.

Итоги 2025: от пляжей до катков

Прошлый сезон стал полигоном для новых форматов. Открытие Царской набережной в "Коломенском" — променад длиной 3,5 километра — изменило логику движения потоков. В "Серебряном бору" создали полноценный курорт. Два открытых бассейна, тысяча лежаков и обновленная спортивная инфраструктура доказали: москвич готов отдыхать дома, если уровень сервиса не уступает зарубежному.

Инфраструктура Показатели 2025 года
Бассейны под открытым небом 14 объектов
Лыжные трассы 80 трасс (310 км)
Площадки для пикника 150 зон

"Столица превращается в полигон для тестирования современных стандартов благоустройства. Главное здесь — не плитка, а создание сценариев для каждого возраста: от детских зон до площадок активного долголетия", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Безопасность и климатические вызовы

Развитие парков — это комплексная работа, направленная на сохранение и защиту территорий. Зимой 2025 года Москва столкнулась с аномальными погодными условиями. Валы талых вод требуют от парковых служб четкой работы дренажных систем. Любые ошибки в проектировании ландшафта влекут за собой подтопления и разрушение дорожек. Безопасность посетителей остается приоритетом, особенно на фоне тревожных инцидентов в вузах, требующих усиленного контроля и в местах массового скопления людей.

"Мы фиксируем рост аномальных осадков. Для парковых зон это означает необходимость внедрения систем мониторинга уровня воды и устойчивости грунтов, чтобы отдых не превратился в борьбу со стихией", — объяснил в беседе с Pravda. Ru климатолог Павел Лебедев.

Ответы на популярные вопросы о парках Москвы

Какие парки обновят в первую очередь в 2026 году?

Основной упор сделают на завершение работ в Парке Горького, "Сокольниках" и "Коломенском". Также в плане значатся усадьба Останкино и "Кузьминки-Люблино".

Будут ли работать бассейны зимой?

Зимняя программа фокусируется на катках (31 объект) и лыжных трассах. Бассейны под открытым небом позиционируются как летний формат отдыха.

Как парки защищены от чрезвычайных ситуаций?

Все территории оснащаются системами круглосуточного видеонаблюдения и проходят регулярную проверку дренажных систем для предотвращения паводков.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, климатолог Павел Лебедев.
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
