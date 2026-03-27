В Орловской области обновляют девять школ. Срок сдачи — 2026 год. Это не косметический ремонт фасадов. Это капитальное обновление "скелета" образовательной инфраструктуры. Инженерные сети проектируются с запасом прочности — как транспортная инфраструктура, где каждый стык рельсов должен держать вес эпохи.
"Инженерная инфраструктура школ сегодня требует не просто латания дыр, а внедрения энергоэффективных систем. Мы смотрим на себестоимость эксплуатации здания в горизонте десятилетий", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
За пять лет в масштабах страны "реанимировали" 6500 школ. Масштаб сопоставим с возрождением сельскохозяйственного потенциала, когда каждый аспект страхуется от рисков провала. Цифры озвучены на форуме "Есть Результат!". В Нижнем Новгороде сменили риторику — перешли от обещаний к метрикам.
|Параметр
|Масштабирование
|Отремонтировано школ (РФ)
|6 500+
|Построено новых школ
|1 700+
|Новые места в детсадах
|250 000
Развитие городской среды требует системности. Нельзя просто покрасить коридор и ждать прогресса — необходим комплексный подход к топонимике и планированию пространств, в которых растут будущие поколения.
"На местах мы часто видим разрыв между федеральными задачами и реализацией. Чтобы программа сработала, контроль должен быть жестче, чем при приеме экзамена", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.
К выборам 2026 года партия формирует новую "народную программу". Это фильтрация инициатив. Из Орловской области поступило 650 предложений. Граждане участвуют в проектировании социально-демографического ландшафта, ведь именно сюда, в инфраструктуру для семей, государство инвестирует основные ресурсы.
"Демографическая устойчивость региона напрямую зависит от того, насколько комфортной будет городская среда. Школы здесь — центры притяжения, а не просто учебные классы", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству Ольга Морозова.
Контроль осуществляют штабы партийного проекта совместно с общественными комиссиями. Отчетность публикуется на сайте естьрезультат. рф.
Капитальный ремонт включает обновление материально-технической базы: от интерактивных досок до современных лабораторий.
