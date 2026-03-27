Россия » Центр » Орел

В Орловской области обновляют девять школ. Срок сдачи — 2026 год. Это не косметический ремонт фасадов. Это капитальное обновление "скелета" образовательной инфраструктуры. Инженерные сети проектируются с запасом прочности — как транспортная инфраструктура, где каждый стык рельсов должен держать вес эпохи.

Здание Орловского профессионального лицея №8
Здание Орловского профессионального лицея №8

Девять школ как маркер развития

"Инженерная инфраструктура школ сегодня требует не просто латания дыр, а внедрения энергоэффективных систем. Мы смотрим на себестоимость эксплуатации здания в горизонте десятилетий", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Статистика против скепсиса

За пять лет в масштабах страны "реанимировали" 6500 школ. Масштаб сопоставим с возрождением сельскохозяйственного потенциала, когда каждый аспект страхуется от рисков провала. Цифры озвучены на форуме "Есть Результат!". В Нижнем Новгороде сменили риторику — перешли от обещаний к метрикам.

Параметр Масштабирование
Отремонтировано школ (РФ) 6 500+
Построено новых школ 1 700+
Новые места в детсадах 250 000

Развитие городской среды требует системности. Нельзя просто покрасить коридор и ждать прогресса — необходим комплексный подход к топонимике и планированию пространств, в которых растут будущие поколения.

"На местах мы часто видим разрыв между федеральными задачами и реализацией. Чтобы программа сработала, контроль должен быть жестче, чем при приеме экзамена", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Народная программа: сбор смыслов

К выборам 2026 года партия формирует новую "народную программу". Это фильтрация инициатив. Из Орловской области поступило 650 предложений. Граждане участвуют в проектировании социально-демографического ландшафта, ведь именно сюда, в инфраструктуру для семей, государство инвестирует основные ресурсы.

"Демографическая устойчивость региона напрямую зависит от того, насколько комфортной будет городская среда. Школы здесь — центры притяжения, а не просто учебные классы", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о капремонте школ

Кто контролирует качество ремонта?

Контроль осуществляют штабы партийного проекта совместно с общественными комиссиями. Отчетность публикуется на сайте естьрезультат. рф.

Будут ли школы оснащены новым оборудованием?

Капитальный ремонт включает обновление материально-технической базы: от интерактивных досок до современных лабораторий.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех, политолог Владимир Орлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
