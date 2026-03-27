Русский язык против английского: как одна жалоба изменила облик салона красоты в Красноярске

В Красноярске надзорные органы обязали владелицу студии маникюра демонтировать информационную конструкцию на иностранном языке. Инцидент произошел после обращения местной жительницы, которая выразила недовольство отсутствием перевода на государственный язык.

Фото: unsplash.com by Giorgio Trovato is licensed under Free to use under the Unsplash License Маникюрный салон

Вместе с тем, предпринимательница оперативно отреагировала на полученное предостережение и приступила к заказу нового рекламного носителя. Стоит отметить, что с текущего года в стране начали действовать ужесточенные правила, согласно которым все публичные надписи должны быть выполнены на русском языке, а использование латиницы допускается лишь в качестве дублирующего элемента, сообщает prmira.ru.

"Старое изображение было взято из социальных сетей и направлено в ведомство уже после того, как конструкцию фактически убрали", — говорит владелица салона предпринимательница.

Нюансы исполнения регламента

В свою очередь, законодательство предусматривает ряд исключений для зарегистрированных товарных знаков и фирменных наименований, которые сохраняют оригинальное написание. Несмотря на финансовые издержки малого бизнеса, требование о приоритете кириллицы становится обязательным условием для визуального оформления городской среды во всех регионах.