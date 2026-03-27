Буферный коридор превращается в капкан: Прибалтика рискует своим будущим ради чужих целей
Россия » Центр » Орел

Административная карта Орла корректирует линии. Депутаты горсовета единогласно утвердили новые названия: в городе появятся улица Приозерная и улица имени Героя России Александра Перелыгина.

Городской парк культуры и отдыха г. Орла
Фото: commons.wikimedia.org by DemonOK57, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Увековечение подвига Александра Перелыгина

Александр Перелыгин в январе 2024 года скончался от ран после героического боя в зоне СВО. Личное участие в эвакуации подчиненных стало для него последним оперативным маневром. Улица теперь закрепляет имя героя в Северном районе.

Инфраструктурная логика новых улиц

В Заводском районе статус "Приозерной" получил участок у "Светлой жизни". Топонимика здесь решает прикладную задачу: хаос адресных табличек сменяется порядком. Для города развитие городской среды - это прежде всего устранение белых пятен на картах навигации.

"Инженерная инфраструктура требует точности. Улица без названия — это дыра в системе данных скорой помощи, доставки и экстренных служб. Приозерная просто закрывает технический разрыв", — рассказала в беседе с Pravda. Ru Ольга Морозова.

Район Название
Заводской Приозерная
Северный Александра Перелыгина

Важно понимать, что каждый новый адрес — это бюджетная нагрузка на обслуживание. Однако поддержка семей и героев требует институционализации. Город растет не только вширь, но и в глубину исторической памяти.

"Расширение адресного реестра без синхронизации с дорожным фондом — путь к деградации логистики. Надеюсь, новые улицы получат не только имена, но и асфальт", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru Евгений Блех.

Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
