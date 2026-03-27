Бюрократию в сторону, ресурсы — детям: в Перми объединяют сады без вреда для учебы

Россия » Поволжье

В Перми началась масштабная реорганизация системы дошкольного образования, затронувшая сразу несколько крупных муниципальных учреждений. Процесс объединения нацелен на оптимизацию административных ресурсов при сохранении привычного уклада жизни воспитанников.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Особенности управленческой оптимизации

Согласно утвержденному плану, детские сады № 252, 167 и "Сказка" преобразуются в единую структуру под общим названием "Центр развития ребенка — Детский сад № 252".

Несмотря на юридическую интеграцию, фактически дети продолжат посещать те же корпуса по прежним адресам, а педагогические коллективы сохранят свои места в привычных группах. Вместе с тем реформа предполагает существенную перестройку работы административно-управленческого аппарата, сообщает сайт properm.ru.

"Появятся возможности для расширения дополнительного образования. Если ранее узкий специалист работал на одно учреждение, то сейчас его компетенции будут доступны воспитанникам всех трех объединенных садов", — говорит сотрудник профильного ведомства.

Перспективы образовательного процесса

В свою очередь, создание единого образовательного центра должно положительно сказаться на доступности узкопрофильных услуг для каждой отдельной группы. Стоит отметить, что подобная централизация позволяет более эффективно распределять бюджетные средства на развитие материально-технической базы объединенных филиалов. Планируется, что интеграция завершится в установленные сроки без ущерба для основного процесса обучения и воспитания подрастающего поколения, сообщает properm.ru.

Завершение процесса юридического объединения станет очередным этапом в модернизации городской социальной инфраструктуры. Ожидается, что новая модель управления поможет сократить лишние расходы и даст сотрудникам больше возможностей для профессионального роста.

Автор Мария Круглова
Редактор Юлиана Погосова
