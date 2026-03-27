Россия » Центр » Иваново

Кинешма и Шуя готовятся к переменам. В городах Ивановской области откроются современные молодежные центры. Это не просто ремонт стен — это попытка удержать энергию молодых в родных краях. А не отправлять её прямиком в столицу.

Фото: freepik is licensed under public domain
Подростки

Новая инфраструктура смыслов

В Ивановской области комитет по молодежной политике региона получил импульс после победы в проекте "Регион для молодых". Планы амбициозны: 29 проектов благоустройства. И создание портала для тех, кто хочет строить будущее в малых городах.

"Создание центров в Кинешме и Шуе — это попытка переломить тренд оттока. Инфраструктура важна, но она будет пустой без реальных экономических стимулов. Молодежи нужны не стены, а рабочие места", — отметил региональный экономист Валерий Козлов.

Успех не всегда измеряется бетоном. Научный просветительский проект "СЛОН" — пример того, как локальная инициатива охватывает миллионы. Но рядом с цифровыми успехами живут земные заботы: ремонт дорог, качество жилья и борьба с бытовыми угрозами, будь то телефонные мошенники или риск деградации исторической застройки.

Цифры роста и амбиции

Региональные отчеты показывают положительную динамику. Сухие данные цифр часто важнее громких лозунгов.

Параметр Показатель
Рост числа победителей грантов 40% за год
Увеличение количества заявок 60% за год

"Когда мы видим такой рост заявок, это говорит о высоком уровне амбиций. Но важно, чтобы эти проекты превращались в устойчивые бизнес-модели, а не оставались разовыми акциями на государственные субсидии", — подчеркнула специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Развитие добровольчества — еще один вектор. Открытие 19 Добро. Центров за три года подтверждает системность работы. Однако за фасадом достижений скрываются вопросы: оправданы ли расходы на услуги в условиях инфляции и насколько готовы муниципальные структуры поддерживать активную часть жителей?

"Туризм и молодежные инициативы — это хорошо. Но для малых городов определяющим остается вопрос транспортной доступности и качества жизни. Без дорог и связи любые центры останутся островами", — отметила обозреватель Татьяна Зайцева.

Ответы на популярные вопросы о развитии молодежной среды

Зачем нужны центры в маленьких городах?

Они служат точками сборки для локальных сообществ, предоставляя оборудование и методологическую базу для инициатив молодого поколения.

Как регион попадает в топ-5 по добровольчеству?

Путем создания сети Добро. Центров и системной поддержки грантовых заявок, что позволяет вовлекать тысячи жителей в социально значимые проекты.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, обозреватель по туризму Татьяна Зайцева
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
