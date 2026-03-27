В стенах подвала или за бетонной опорой: где искать защиту, если город перешел в режим тревоги

Россия » Юг » Волгоград

Объявление авиационной опасности требует от граждан предельной концентрации и четкого следования установленным протоколам безопасности. Своевременное реагирование на сигналы оповещения позволяет минимизировать риски и обеспечить личную защиту в экстренной ситуации.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Многоэтажный дом

Алгоритм действий дома и на работе

При получении сигнала тревоги в домашних условиях необходимо немедленно перекрыть подачу газа, воды и отключить электроэнергию для предотвращения техногенных аварий. Вместе с тем стоит подготовить документы и минимальный запас провизии, после чего проследовать в ближайшее специально оборудованное место защиты.

"Главная задача граждан — не паниковать, а действовать строго по инструкции, чтобы сохранить жизнь и здоровье. В убежище население находится до тех пор, пока не поступит официальное разрешение на выход", — говорит эксперт Юлиана Киташова.

Поведение в транспорте и общественных местах

В свою очередь, пассажирам общественного транспорта следует дождаться полной остановки транспортного средства и организованно покинуть салон для поиска укрытия в капитальных строениях или подземных переходах. Стоит отметить, что на крупных предприятиях в это время производится безаварийная остановка оборудования, а персонал переводится в защитные сооружения гражданской обороны, сообщает novostivolgograda.ru.

Заблаговременная подготовка "тревожного чемоданчика" и знание адресов ближайших убежищ значительно повышают эффективность действий при угрозе. После сигнала "Отбой" гражданам рекомендуется перед повторным использованием тщательно проверить все коммуникации в жилых помещениях.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
