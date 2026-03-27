Россия » Северо-Запад » Череповец

Череповец заходит в новый сезон с амбициозным дорожным планом. Десять километров асфальта — это не просто закатка полотна. Это попытка усмирить хаос в городской инфраструктуре Череповца. Бюджет в 541,3 миллиона рублей, выделенный по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", подсвечивает приоритеты администрации.

Фото: commons.wikimedia.org by ElenaLitera, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Череповец, Вологодская, 5

Режим эксплуатации: восемь точек

География работ охватывает восемь участков: от Гагарина до проспекта Шекснинского. Проектировщики смотрят на город как на единую инженерную сеть. Здесь важно избежать просадок, которые характерны для региона со сложным грунтом. Дорожники обязаны завершить цикл до 20 октября.

"Инфраструктура изнашивается неравномерно. Когда мы видим сеть трещин на свежем покрытии — это не случайность, а маркер нарушения технологии укладки. Исправлять это нужно не полумерами, а глубокой санацией", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Санация против разрушения

Врип главы города Андрей Накрошаев переходит к тактике жесткого аутсорсинга ответственности. Дорога на восьмой причал — хрестоматийный пример. Отремонтировали — получили трещины. Теперь подрядчик вернется по гарантии. Работа над ошибками станет дороже, чем грамотная заливка швов в ремонте Октябрьского моста, где требования к прочности эстакад выше.

Параметр Детали объекта
Общий объем работ 10 км покрытия
Финансирование 541,3 млн рублей

"Контроль за качеством — это вопрос бюджетной эффективности. Подрядчик, оставивший после себя щели, работает против интересов города. Сутяжничество здесь единственный рычаг управления", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству Ольга Морозова.

Новая жизнь Любецкой

Любецкую ждет трансформация. Гравий уступает место асфальту и полноценным двум полосам. Синхронизация с проектом реконструкции Гритинской горки превращает эту зону в эпицентр городского развития. Это не только транспортный трафик, но и логика коммуникаций, включающая новые осветительные системы и светофоры.

"Любая задержка в модернизации сетей — как весенний паводок для фундамента. Если не учесть дренаж сейчас, весной 2027 года асфальт поплывет вместе с грунтовыми водами", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Ответы на популярные вопросы о ремонтах

Почему на дорогах появляются трещины сразу после ремонта?

Чаще всего это нарушение температурного режима при укладке или ошибка в проектировании водоотвода, что ведет к ускоренному износу полотна.

Смогут ли власти заставить подрядчиков переделывать работу?

Да. Гарантийные обязательства прописаны в контрактах. Если подрядчик отказывается от устранения дефектов, город инициирует претензионную работу вплоть до полного демонтажа.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ Евгений Михайлович Блех, эксперт по инфраструктуре Ольга Николаевна Морозова, эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Викторовна Петрова.
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
