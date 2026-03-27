Россия » Северо-Запад » Череповец

Временно исполняющий полномочия главы Череповца Андрей Накрошаев анонсировал массированную высадку кедров в Пуловском лесу. Тысяча саженцев — не просто декорация, а попытка сменить биологический код городской среды. Власти обещают табу на "прутики" с открытой корневой системой.

Река Ягорба
Фото: commons.wikimedia.org by Альберт Исмаилов, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Кедровая экспансия в Пуловском лесу

Ставка на крупномеры — правильный инженерный шаг. Уровень приживаемости у них выше, а риск превращения лесопарковой зоны в кладбище сухих веток минимален. Впрочем, озеленение — лишь часть инфраструктурного апгрейда, где каждый квадратный метр газона проходит проверку на устойчивость к городскому трафику.

"Высадка кедра — это всегда игра вдолгую с микроклиматом. Нужно понимать pH почвы и уровень грунтовых вод. Если переувлажнение превысит норму, корневая система просто сгниет, какие бы деньги ни вложили в саженцы", — отметила в беседе с Pravda. Ru Ольга Морозова.

Коммунальный каркас города

Город перестраивает свои артерии. Параллельно с озеленением идет ремонт изношенного лифтового фонда и замена десяти километров тепловых труб. Инфраструктура Череповца напоминает сложный живой организм, где прорыв трубы или износ кабеля критически бьют по стабильности системы.

Реконструкция проспекта Победы затрагивает не только дорожное полотно. Обновление фасада городского рынка — попытка эстетической синхронизации частного капитала с муниципальными задачами. Однако реальная нагрузка на город гораздо выше. В зоне риска традиционно остается весеннее паводковое половодье, проверяющее на прочность каждую дренажную систему.

Параметр Планы на 2026
Кедры в Пуловском лесу 1000 саженцев
Восстановление газонов 15 000 кв. метров
Замена труб теплосетей 10 километров

"Замена 10 км сетей — это минимально допустимый порог для поддержания сосудов города в рабочем состоянии. Износ инфраструктуры требует ежегодного ритмичного финансирования, иначе мы получим лавинообразный рост аварий", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru Евгений Блех.

Транспортная логистика города подтягивается к федеральным стандартам. После оптимизации маршрутов акцент смещается на безопасность конструкций. Ремонт Октябрьского моста остается приоритетом для предотвращения транспортного коллапса.

"Город меняется, но не забывайте про миграционные процессы. Рост стоимости жилья говорит о спросе, а спрос нужно подкреплять качественной средой — парками, лесами и удобным сообщением", — поделился в беседе с Pravda. Ru Артур Волков.

Ответы на популярные вопросы о развитии Череповца

Зачем высаживать кедры именно в Пуловском лесу?

Кедр обладает высокой фитонцидной активностью. Это не только эстетика, но и оздоровление воздуха в промышленном центре.

Кто несет ответственность, если саженцы не приживутся?

Подрядчик. Врип главы публично отказался оплачивать неприжившийся материал, вводя жесткий приемный регламент.

Экспертная проверка: специалисты по инфраструктуре Ольга Морозова, Евгений Блех, Артур Волков
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
