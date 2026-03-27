Бездомность без картонных коробок: как в Сыктывкаре решают проблему невидимой женской бездомности

Женская бездомность не кричит с плакатов. Она прячется в гостиных подруг и за закрытыми дверями квартир абьюзеров. В Сыктывкаре наконец открыли реабилитационный блок, но система до сих пор буксует — женщины боятся выходить из «тени» социальных контрактов ради чистого листа.

Женщина в стрессовом состоянии
Женщина в стрессовом состоянии

Невидимые жертвы: почему они выбирают насилие

Бездомность — это не только картонные коробки под мостом. В Коми это чаще «гостевой режим». Женщины цепляются за аварийное жилье или токсичные связи, лишь бы не признавать статус изгоя. Страх потерять остатки социального статуса блокирует любую попытку обратиться в службы.

"Женщины привыкли брать на себя ответственность за стабильность любой ценой. Когда в городе нарушена инфраструктура и нет возможности для автономного проживания, любая крыша становится эквивалентом личной безопасности", — отметила в беседе с Pravda.Ru Елена Романова.

Как работает реабилитация сегодня

С 2025 года в Сыктывкаре запустили приют. Вместимость — 15 коек. Условия простые: медицинская карта и готовность работать над собой. Но статистика упряма — обращений мало. Многие не проходят фильтр, боясь открытости перед государственными институтами, как это случается при внедрении контроля за поведением.

Параметр Ситуация 2025 года
Койко-места (женщины) 15
Срок проживания До 6 месяцев

Ресурс центра ограничен. Даже лесная отрасль региона требует системного подхода, а тут — живые судьбы, требующие точечной терапии, а не просто койко-места.

"Социальная среда требует не просто стен, а интеграции. Конкурсный отбор в жизни женщины, потерявшей всё, работает как дополнительный психологический барьер", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о социальной защите

Где искать реальную помощь?

Сыктывкар, ул. Савина, 54. Там проводят первичный аудит ситуации и направляют в маневренный фонд.

Экспертная проверка: Социолог Елена Романова, Эксперт ЖКХ Евгений Блех, Политолог Владимир Орлов
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
