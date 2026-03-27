Бездомность без картонных коробок: как в Сыктывкаре решают проблему невидимой женской бездомности

Женская бездомность не кричит с плакатов. Она прячется в гостиных подруг и за закрытыми дверями квартир абьюзеров. В Сыктывкаре наконец открыли реабилитационный блок, но система до сих пор буксует — женщины боятся выходить из «тени» социальных контрактов ради чистого листа.
Бездомность — это не только картонные коробки под мостом. В Коми это чаще «гостевой режим». Женщины цепляются за аварийное жилье или токсичные связи, лишь бы не признавать статус изгоя. Страх потерять остатки социального статуса блокирует любую попытку обратиться в службы.
"Женщины привыкли брать на себя ответственность за стабильность любой ценой. Когда в городе нарушена инфраструктура и нет возможности для автономного проживания, любая крыша становится эквивалентом личной безопасности", — отметила в беседе с Pravda.Ru Елена Романова.
С 2025 года в Сыктывкаре запустили приют. Вместимость — 15 коек. Условия простые: медицинская карта и готовность работать над собой. Но статистика упряма — обращений мало. Многие не проходят фильтр, боясь открытости перед государственными институтами, как это случается при внедрении контроля за поведением.
|Параметр
|Ситуация 2025 года
|Койко-места (женщины)
|15
|Срок проживания
|До 6 месяцев
Ресурс центра ограничен. Даже лесная отрасль региона требует системного подхода, а тут — живые судьбы, требующие точечной терапии, а не просто койко-места.
"Социальная среда требует не просто стен, а интеграции. Конкурсный отбор в жизни женщины, потерявшей всё, работает как дополнительный психологический барьер", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru Владимир Орлов.
Сыктывкар, ул. Савина, 54. Там проводят первичный аудит ситуации и направляют в маневренный фонд.
