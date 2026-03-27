Иллюзия графика: сроки сдачи домов для жителей аварийного фонда в Архангельске уходят в минус

Россия » Северо-Запад » Архангельск

В округе Варавино-Фактория замер бетонный пульс. Пять социальных многоэтажек должны стать спасением для горожан из "авариек". Пока на площадке в Конецгорском переулке активны лишь два фронта. Остальные три — мертвая зона. Жители боятся, что фундаменты превратятся в памятники бесхозяйственности, а сроки сдачи по программе комплексного развития территорий уйдут в "минус". Ирония в том, что администрация города официально умыла руки.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Стеклянная отчетность и глухие стены

Заместитель главы Архангельска Николай Худяков на вопрос о темпах стройки ответил чисто по-чиновничьи — коротким переадресом. ГКУ АО "ГУКС" якобы держит всё на контроле. Горожане же видят пустые площадки. Это напоминает систему отчетности, где форма важнее содержания. Когда инфраструктурные проекты буксуют, ответственность растворяется между ведомствами быстрее, чем дорожное покрытие в транспортный коллапс.

"Перекладывание ответственности — классический паттерн для муниципальных элит. Если заказчик — областное ГКУ, городская администрация юридически дистанцируется, сохраняя только фасадную вовлеченность", — [отметил] в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Математика простоя и риски срыва

Строительный цикл требует синхронности. Если три дома "Арктической строительной компании" стоят без техники, график января 2027 года — это не план, а иллюзия. Опыт показывает: теплопотери старого фонда не прощают задержек. Люди продолжают переплачивать за отопление в разваливающихся хибарах, пока чиновники советуют писать запросы.

Параметр Статус
Количество домов 5 объектов
Активная фаза 2 объекта
Срок сдачи Январь 2027

Рынок жилья в Архангельске страдает от отсутствия внятной вертикали контроля. Потеря рабочих мест и стагнация в строительстве часто идут рука об руку. В таких условиях каждый "замороженный" квартал — это удар по доверию к городской программе расселения.

"Себестоимость строительства в наших широтах растет кратно. Задержка на год сегодня через полгода превращается в финансовую дыру, которую не закрыть субсидиями", — объяснил эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Когда городские власти говорят "обращайтесь в ГУКС", они расписываются в собственной беспомощности перед подрядчиками. Инфраструктура в Варавино-Фактории требует капитального обновления, а не только косметических обещаний. Если фундаменты не застынут до морозов, весна 2026 года станет для проекта фатальной.

"Специфика региона — короткий световой день и экстремальные температуры. Если в марте на площадке нет активности, сдача в срок — это математически невозможно", — подчеркнул климатолог Павел Лебедев.

Ответы на популярные вопросы о расселении

Кто несет ответственность за срыв стройки?

Заказчиком и держателем контрактов выступает ГКУ Архангельской области "ГУКС". Муниципалитет официально ограничен функционалом выдачи разрешений.

Почему дома строят так долго?

Причины варьируются от поиска финансирования до логистических накладок с материалами. Официальных комментариев от застройщиков по конкретным трем домам до сих пор не получено.

Экспертная проверка: политолог Владимир Орлов, эксперт по ЖКХ Евгений Блех, климатолог Павел Лебедев
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
