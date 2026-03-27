Архангельск залатал провал на Московском проспекте: временное спасение скрывает старую угрозу

Архангельск выдохнул раньше времени. Ограждения, душившие Московский проспект, исчезли. Магистраль у железнодорожного моста снова в игре. Вчерашний транспортный коллапс уступил место привычной суете. Асфальт спасен — временно.

Фото: commons.wikimedia.org by Georg Pik, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ River port of Arkhangelsk (01)

Московский проспект: хронический недуг

Ремонтные бригады "ТГК-2" вскрыли бетонное ложе теплосетей. Причина банальна: износ арматуры и бетонного кокона. Трубопровод потребовал экстренной хирургии. Провалы дорожного полотна в Архангельске стали правилом геометрии городского ландшафта. Чиновники анонсируют "сезон благоустройства" как мантру исцеления.

"Заплатки на теплотрассах — это борьба с симптомами, а не болезнью. Сети гниют, бетон крошится, а мы просто меняем кусок лотка. Система ЖКХ требует полной реновации, а не героических ночных смен по устранению провалов", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Диагноз от профи

Городская инфраструктура Архангельска работает на износ. Инженерные коммуникации давно перешагнули лимиты эксплуатации. Прокладка сетей под оживленным проспектом превращает каждый дождь или перепад температур в риск техногенной аварии.

"Городу нужны превентивные меры, а не реактивные. Когда мы начинаем "разруливать ступор" уже после того, как дыра разверзлась посреди проспекта — это провал муниципального менеджмента", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Что дальше: бетонные заплатки против системы

Текущий ремонт — лишь пауза. Впереди лето, время асфальтовых работ. Эксперты сомневаются в долговечности текущих правок. Город балансирует между оптимизацией бюджетных расходов и катастрофическим состоянием экономики.

Параметр Текущее состояние Срок перекрытия Сокращен на 24 часа Тип работ Локальный ремонт бетона Перспектива Асфальтирование летом

Жители продолжают наблюдать за "латанием дыр". Пока городская администрация меняет отчетность, фундамент проблем города остается прежним.

"Благоустройство — это не просто покрасить фасад или залить яму. Это логистика, которую нужно просчитывать на десятилетия вперед, а не закрывать "пожары" по факту их возникновения", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о дорожной сети Архангельска

Почему проспект открыли раньше?

Специалисты "ТГК-2" завершили бетонирование лотка быстрее расчетных графиков. Сроки сократили, чтобы минимизировать нагрузку на трафик.

Почему здесь постоянно ведутся работы?

Износ подземных коммуникаций под магистралями достигает критических отметок. Любое колебание почвы или температурный скачок вскрывает пустоты.

Читайте также