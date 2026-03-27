Иллюзия графика: сроки сдачи домов для жителей аварийного фонда в Архангельске уходят в минус
Армия на пределе: ЦАХАЛ заявляет об истощении и готовится к протестам
Курды устали ждать чуда: их роль на Ближнем Востоке начинают разыгрывать по новым правилам
Дрон приземлился — а конфликт не взлетел: Азербайджан сломал чужую игру одним ходом
Личное авто уже не по карману: хитрая альтернатива избавляет от покупки и обслуживания
Корабль возвращается домой: Георгий Долмазян представит премьерный спектакль в Театре МОСТ
Нежинский рудник как магнит: предложение Беларуси заставило Белый дом пересчитать бюджет
Геополитическая партия с высокими ставками: Эмираты идут на открытый конфликт с Ираном
Кошелёк станет увесистее: апрельские счета пополнятся по обновлённому графику в Новгородской области

Архангельск залатал провал на Московском проспекте: временное спасение скрывает старую угрозу

Архангельск выдохнул раньше времени. Ограждения, душившие Московский проспект, исчезли. Магистраль у железнодорожного моста снова в игре. Вчерашний транспортный коллапс уступил место привычной суете. Асфальт спасен — временно.

Фото: commons.wikimedia.org by Georg Pik, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
River port of Arkhangelsk (01)

Московский проспект: хронический недуг

Ремонтные бригады "ТГК-2" вскрыли бетонное ложе теплосетей. Причина банальна: износ арматуры и бетонного кокона. Трубопровод потребовал экстренной хирургии. Провалы дорожного полотна в Архангельске стали правилом геометрии городского ландшафта. Чиновники анонсируют "сезон благоустройства" как мантру исцеления.

"Заплатки на теплотрассах — это борьба с симптомами, а не болезнью. Сети гниют, бетон крошится, а мы просто меняем кусок лотка. Система ЖКХ требует полной реновации, а не героических ночных смен по устранению провалов", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Диагноз от профи

Городская инфраструктура Архангельска работает на износ. Инженерные коммуникации давно перешагнули лимиты эксплуатации. Прокладка сетей под оживленным проспектом превращает каждый дождь или перепад температур в риск техногенной аварии.

"Городу нужны превентивные меры, а не реактивные. Когда мы начинаем "разруливать ступор" уже после того, как дыра разверзлась посреди проспекта — это провал муниципального менеджмента", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Что дальше: бетонные заплатки против системы

Текущий ремонт — лишь пауза. Впереди лето, время асфальтовых работ. Эксперты сомневаются в долговечности текущих правок. Город балансирует между оптимизацией бюджетных расходов и катастрофическим состоянием экономики.

Параметр Текущее состояние
Срок перекрытия Сокращен на 24 часа
Тип работ Локальный ремонт бетона
Перспектива Асфальтирование летом

Жители продолжают наблюдать за "латанием дыр". Пока городская администрация меняет отчетность, фундамент проблем города остается прежним.

"Благоустройство — это не просто покрасить фасад или залить яму. Это логистика, которую нужно просчитывать на десятилетия вперед, а не закрывать "пожары" по факту их возникновения", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о дорожной сети Архангельска

Почему проспект открыли раньше?

Специалисты "ТГК-2" завершили бетонирование лотка быстрее расчетных графиков. Сроки сократили, чтобы минимизировать нагрузку на трафик.

Почему здесь постоянно ведутся работы?

Износ подземных коммуникаций под магистралями достигает критических отметок. Любое колебание почвы или температурный скачок вскрывает пустоты.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ Евгений Блех, политолог Владимир Орлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Прическа старит сильнее морщин: 5 привычек в укладке, которые портят весь образ
Красота и стиль
Прическа старит сильнее морщин: 5 привычек в укладке, которые портят весь образ
В США признали позор: 13 военных баз оказались в руинах, а войной с Ираном руководили онлайн
Мир. Новости мира
В США признали позор: 13 военных баз оказались в руинах, а войной с Ираном руководили онлайн
Популярное
Мэр израильского города не выдержал: вся правда о ЦАХАЛ вылилась наружу

Северные рубежи Израиля превращаются в зону руин и эвакуаций под натиском ракетных ударов, где местные власти в прямом эфире выражают крайнее отчаяние по поводу неспособности армии обеспечить защиту гражданам.

Мэр израильского города не выдержал: вся правда о ЦАХАЛ вылилась наружу
Прецедент создан: нашлась страна, армия которой готова рискнуть всем ради Израиля
Прецедент создан: нашлась страна, армия которой готова рискнуть всем ради Израиля
Неожиданное заявление: президент Ирана обратился к Москве на русском языке
Лучше бы не открывали: доступ в Ормузский пролив для России оказался с двойным дном
Иран реализовал гениальный план победы над Западом. Есть ли подобный у России? Любовь Степушова В США готовятся к 200 долларам за баррель. А пока американцы стали меньше есть Олег Артюков Израиль готовит нечто особенное: вокруг Ирана заговорили о сценарии, который пугает Андрей Николаев
Атомный хребет Болгарии спасают от краха: власти пошли на крайние меры в отношении России
Горлышко бутылки для НАТО: передвижения береговых сил заставили западных адмиралов молчать
Дипломатия в режиме стоп-крана: предложен радикальный сценарий ответа на санкционное давление
Дипломатия в режиме стоп-крана: предложен радикальный сценарий ответа на санкционное давление
Последние материалы
Корабль возвращается домой: Георгий Долмазян представит премьерный спектакль в Театре МОСТ
Нежинский рудник как магнит: предложение Беларуси заставило Белый дом пересчитать бюджет
Геополитическая партия с высокими ставками: Эмираты идут на открытый конфликт с Ираном
Шарлотка проигрывает по всем фронтам: особенная крупа делает яблочный пирог сочным три дня
Стирает морщины, пока вы спите: секретный метод запечатывания влаги, который возвращает лицу 20 лет
Кошелёк станет увесистее: апрельские счета пополнятся по обновлённому графику в Новгородской области
Брачный договор ломает привычные представления о браке — вот в чём дело
Курдский узел затягивается туже: застарелые обиды превращаются в опасный рычаг давления на Тегеран
Священные лозунги оказались ширмой: истинная причина конфликта Ирана и Израиля пугает простотой
Оплатили по QR-коду и лишились денег: как распознать фишинг до того, как попались на удочку
