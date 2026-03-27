Кошелёк станет увесистее: апрельские счета пополнятся по обновлённому графику в Новгородской области

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Северо-Запад » Новгород

С 1 апреля 2026 года система государственного обеспечения в Новгородской области переходит на новые рельсы. Социальный фонд делает технический апгрейд: пенсии индексируются на 6,8%. Процесс автоматизирован — никакой бумажной волокиты, очереди в кассы или визитов к бюрократам. В базе данных уже числится 15 тысяч человек, которым полагается перерасчет.

Фото: freepik.com
Пенсионеры

Алгоритм роста: от чего зависят выплаты

Индексация — не просто абстрактная цифра. Это рыночный отголосок прожиточного минимума за прошлый период. Система учитывает доходы населения и объективную нагрузку на бюджет. Под "щит" индексации попадают те, кто находится в зоне социального риска: инвалиды, участники ВОВ, лица, потерявшие кормильца, и ветераны радиационных аварий. Это отлаженный механизм, где государство фиксирует свои обязательства перед гражданами, чья социальная политика требует защиты.

"Индексация на 6,8% — это лишь корректировка по фактической инфляции. Привязка к прожиточному минимуму делает систему прозрачной, исключая волюнтаризм. Мы видим, как выстраивается баланс между бюджетными возможностями и потребностями самих жителей", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Тарифная сетка новых выплат

С 1 апреля обновленные транзакции поступят на счета. Если средства приходят по старинке через почту, график выплат остается прежним. Таблица ниже демонстрирует расчетный базис для основных групп.

Категория получателей Сумма (руб.)
Инвалиды с детства I группы, дети-инвалиды 22 618
Инвалиды I группы, потеря кормильцев 18 848
Инвалиды II группы, нехватка баллов 9 424
Инвалиды III группы 8 011

"Тарифная сетка стала плотнее. Важно понимать: это не прибавка к богатству, а защита от девальвации базовых жизненно важных услуг. В текущих экономических реалиях это минимально необходимый порог выживаемости", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Отдельной статьей идет помощь по уходу за лицами старше 80 лет. Сумма вырастет до 1 470,64 рубля. Документы подавать не нужно: алгоритмы СФР уже подтянули данные из архивов.

"Демографическая нагрузка в регионах растет. Увеличение выплат по уходу — это попытка удержать социальную устойчивость там, где старение населения становится серьезным вызовом для экономики малых городов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Ответы на популярные вопросы о пенсионном обеспечении

Как узнать, пришла ли индексированная пенсия?

Средства поступят на счета 16 и 21 апреля. Ожидайте стандартное уведомление от вашего банка.

Нужно ли лично приходить в отделение СФР для перезаключения договора?

Нет. Процесс полностью автоматизирован. Личное присутствие не требуется.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по ЖКХ Евгений Блех, эксперт по социальной политике Елена Романова
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.