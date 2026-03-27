Кошелёк станет увесистее: апрельские счета пополнятся по обновлённому графику в Новгородской области

С 1 апреля 2026 года система государственного обеспечения в Новгородской области переходит на новые рельсы. Социальный фонд делает технический апгрейд: пенсии индексируются на 6,8%. Процесс автоматизирован — никакой бумажной волокиты, очереди в кассы или визитов к бюрократам. В базе данных уже числится 15 тысяч человек, которым полагается перерасчет.
Индексация — не просто абстрактная цифра. Это рыночный отголосок прожиточного минимума за прошлый период. Система учитывает доходы населения и объективную нагрузку на бюджет. Под "щит" индексации попадают те, кто находится в зоне социального риска: инвалиды, участники ВОВ, лица, потерявшие кормильца, и ветераны радиационных аварий. Это отлаженный механизм, где государство фиксирует свои обязательства перед гражданами, чья социальная политика требует защиты.
"Индексация на 6,8% — это лишь корректировка по фактической инфляции. Привязка к прожиточному минимуму делает систему прозрачной, исключая волюнтаризм. Мы видим, как выстраивается баланс между бюджетными возможностями и потребностями самих жителей", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
С 1 апреля обновленные транзакции поступят на счета. Если средства приходят по старинке через почту, график выплат остается прежним. Таблица ниже демонстрирует расчетный базис для основных групп.
|Категория получателей
|Сумма (руб.)
|Инвалиды с детства I группы, дети-инвалиды
|22 618
|Инвалиды I группы, потеря кормильцев
|18 848
|Инвалиды II группы, нехватка баллов
|9 424
|Инвалиды III группы
|8 011
"Тарифная сетка стала плотнее. Важно понимать: это не прибавка к богатству, а защита от девальвации базовых жизненно важных услуг. В текущих экономических реалиях это минимально необходимый порог выживаемости", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.
Отдельной статьей идет помощь по уходу за лицами старше 80 лет. Сумма вырастет до 1 470,64 рубля. Документы подавать не нужно: алгоритмы СФР уже подтянули данные из архивов.
"Демографическая нагрузка в регионах растет. Увеличение выплат по уходу — это попытка удержать социальную устойчивость там, где старение населения становится серьезным вызовом для экономики малых городов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.
Средства поступят на счета 16 и 21 апреля. Ожидайте стандартное уведомление от вашего банка.
Нет. Процесс полностью автоматизирован. Личное присутствие не требуется.
