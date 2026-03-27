Северная Венеция на ремонте: исторические улицы теряют проходимость до конца весны

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Санкт-Петербург снова превращается в полосу препятствий. ГАТИ анонсировала очередной виток ограничений. Магистрали вскрывают ради прокладки инженерных сетей. Городская ткань рвется под напором экскаваторов.

Выборгская набережная
Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Komarov, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Выборгская набережная

Город в плену котлованов

Василеостровский район страдает первым. С 29 марта Малый проспект В. О. встанет в пробку на участке от улицы Шевченко до Беринга. Работы здесь продлятся до 2 апреля. С 31 марта газовики перекрывают перекресток Нахимова и Малого проспекта. Улица Нахимова от Беринга до Наличной остается закрытой до конца апреля. Это транспортное испытание для местных жителей.

Красногвардейский район не отстает. Заневский проспект — от Малоохтинской набережной до улицы Стахановцев — ограничен с 30 марта до середины мая. Улица Стахановцев уходит в односторонний режим движения. Градостроительные планы по обновлению коммуникаций превращают привычные поездки в квест по объездным путям.

"Инженерная инфраструктура Петербурга изношена критически. Латать старые трубы дешевле, чем менять систему целиком. Но пока мы не перейдем к точечному микротоннелированию, пробки будут нашей константой", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Мнение экспертов

Невский район встретит ограничения на улице Ванеева. Приморский — в районе Полевой Сабировской. Лисий Нос парализован на Раздельном проспекте до середины апреля. Транспортная инфраструктура города испытывает перегрузки из-за наложения плановых ремонтов на текущие нужды.

"Жители видят только заборы, но не понимают комплексности задачи. Благоустройство требует доступа к сетям, которые не трогали десятилетиями. Да, это вызывает раздражение, но альтернатива — аварии зимой", — подчеркнула специалист по инфраструктуре и благоустройству Ольга Морозова.

Район Масштаб работ
Василеостровский Тотальная перекладка сетей
Центральный Долгосрочная реконструкция улиц

Центральный район окончательно закроет Старусскую улицу до июня. Строительство метро и обновление сетей создают перманентный хаос. Урбанистика столицы страдает от нехватки синхронизации графиков подрядчиков.

"Бюджеты на ремонт выделены, но подрядчики не успевают в сроки. В итоге мы получаем перекрытия, которые висят месяцами из-за бюрократических проволочек в управлении контрактами", — отметил региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о перекрытиях

Где искать информацию об актуальных ограничениях?

Следите за табло ГАТИ и оперативными сводками профильных ведомств. Информационные щиты на местах — ваш основной источник данных.

Почему закрывают целые улицы, если работают только на пятачке?

Техника безопасности требует выделения зоны складирования материалов и маневра спецтехники, что исключает сквозной проезд.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ Евгений Блех, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, региональный экономист Валерий Козлов
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
