Масштабная перезагрузка системы: как изменится облик медицинских площадок Петербурга до 2030 года

Смольный открыл медицинский фронт на ближайшую пятилетку. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов анонсировал перезагрузку поликлинического звена до 2030 года. В обойме — 13,3 млрд рублей и тотальное обновление инфраструктуры. Ставка делается не на косметический ремонт, а на глубокую технологичную модернизацию.

Операционная

Миллиарды в бетон и скальпели

Город закрыл отчетный период 2021–2025 годов без долгов перед пациентами. Отремонтировано 160 объектов. Инженеры переложили критически важные сети, заменили кровли и фасады. Сейчас логика программы смещается в сторону "начинки". Бюджетный процесс Петербурга становится более адресным, что часто напоминает страхование управленцев, только теперь с прицелом на массового потребителя.

"Ремонт стен — это база. Но без инъекций в диагностическое оборудование мы просто греем воздух. 242 единицы техники — это критический минимум для того, чтобы снизить очередь и нагрузку на врачей первичного приема", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Высокотехнологичный рывок

В ближайшие пять лет акцент смещается на цифровую и аппаратную диагностику. В 2026 году запланирован старт работ на 33 площадках. Город учится проектировать среду на опережение, ведь современные нормы градостроительства требуют учитывать даже потоки СИМ, а поликлиники должны стать точками притяжения, а не архитектурным "гетто".

Параметр План 2026-2030 Объектов ремонта 108 Оборудования (ед.) 242

Параллельно с этим Смольный наращивает компетенции в ядерной медицине в соседних регионах, создавая синергию. Здравоохранение перестает быть локальной "аптечкой" и становится связанной сетью.

"Смольный выжимает из бюджетов максимум возможного. Если сравнивать с тем, как идет благоустройство парков, здесь процесс более централизован", — объяснил региональный экономист Валерий Козлов.

Город строит новую систему координат, где доступность медицины — такой же важный критерий, как и рост зарплат в востребованных секторах. Беглов утверждает, что "первичное звено — это приоритет". На практике это означает меньше бюрократии для пациента и больше диагностической точности.

"Нам нужны не просто стены, а интеграция в общегородские IT-системы. Врач должен видеть всю историю болезни клиента сразу после входа в кабинет", — пояснила специалист по городской среде Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о модернизации

Как получить помощь, если в моей поликлинике идет ремонт?

Город временно перераспределяет потоки пациентов между соседними филиалами. Схемы маршрутизации публикуются на порталах районных администраций.

Почему важно закупать новое оборудование сейчас?

Устаревшая диагностическая техника теряет точность, а ремонт отдельных сложных узлов обходится дороже полной замены блока.

