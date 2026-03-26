Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Белая река взбунтовалась: Уфа готовится к худшему сценарию — какие районы в зоне риска
Рыбалка в Тюменской области под прицелом закона: какой улов может привести к реальному сроку
Заложники чугунных батарей: почему в Оренбурге не спешат отключать отопление
Дрифт по тротуарам под запретом: какие новые правила ждут пензенских самокатчиков уже этой осенью
Мандарины с сюрпризом: в Екатеринбург завезли фрукты с опасным пассажиром
Дороги превратились в кашу: в Югре запускают воздушные маршрутки для спасения от бездорожья
Марс ускоряет бег: планета вращается быстрее из-за гигантской аномалии в своих недрах
Брак на скорость: в Тюмени установили антирекорд по времени супружества
Горючее в Волгограде бьёт рекорды: что творится с ценами и когда ждать потолок по бензину

Обучение вождению превратилось в рулетку: прокуратура Казани вскрыла нарушения в автошколах

Россия » Поволжье » Казань

Казанские автошколы превратили учебный процесс в опасный аттракцион без страховки. Прокуратура вскрыла системный сбой: машины выходили на городские улицы без полисов ОСАГО, а инструкторы годами игнорировали медосмотры. Это не просто бюрократическая помарка — это езда по лезвию ножа за счет курсантов.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Список нарушителей: кто подставил учеников

В Московском районе Казани ревизоры прошлись по адресам, где куют будущих водителей. Под раздачу попали ООО "Автошкола "Светофор", "Мотор", "Альбатрос", "Татарстан" и АНО ДПО "Драйв". Список внушительный. Проблема в том, что бизнес здесь шел вразрез с безопасностью. Пока наводнение Казань пугает только прогнозами, реальная угроза уже катается по дорогам в виде учебных седанов без страховки.

"Ситуация с отсутствием ОСАГО — это крайняя степень безответственности. Учебная машина по закону приравнивается к обычному участнику движения, но с повышенным риском. Если произойдет ДТП, взыскивать ущерб придется годами через суды", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист по административным вопросам Светлана Фёдорова.

Кроме "голых" машин, инспекторы нашли дыры в штатном расписании. Сотрудники не проходили аттестацию по закону "Об образовании". Преподаватели и вовсе забыли дорогу в медкабинеты. Если в городе фиксируется мошенничество в Казани со стороны телефонных аферистов, то здесь мы видим институциональный обман потребителей образовательных услуг.

Юридический вакуум на заднем сиденье

За рулем учебного авто ученик физически нажимает на педали, но юридически водителем является инструктор. Если полиса нет, любая царапина на чужом бампере превращается в долговую яму. Курсантам стоит помнить: их уверенность в защищенности — иллюзия, если в бардачке пусто. Это не та сфера, где стоит надеяться на финансовые выигрыши или слепую удачу.

Нарушение Последствия
Отсутствие ОСАГО Личная ответственность инструктора и владельца школы
Нет аттестации сотрудников Аннулирование лицензии на образовательную деятельность
Пропуск медосмотров Отстранение персонала от работы решением прокуратуры

"Экономия на страховке и кадрах в регионах часто становится попыткой удержать цены на обучение. Однако такие инвестиции в регионы через серые схемы всегда заканчиваются жесткими санкциями и подрывом доверия к отрасли", — отметил региональный экономист Валерий Козлов.

Последствия для администрации и кошельков

Прокуратура уже выписала представления. Это "черная метка" для бизнеса. Ошибки нужно исправлять моментально, иначе деятельность парализуют. Власти Татарстана сейчас закручивают гайки во всех сферах — от оценки рисков затопления до проверки частных контор. Халатность больше не является рентабельной стратегией.

"Муниципальные власти обязаны жестко контролировать соблюдение нормативов транспортными предприятиями. Конфликты между центром и местными структурами часто возникают из-за низкого контроля над такими частниками", — объяснил политолог Владимир Орлов.

Для конечного потребителя ситуация — сигнал проверять документы перед подписанием договора. Нельзя доверять свою жизнь и потерять деньги из-за сомнительной экономии организации. На кону не только права, но и чистая кредитная история в случае аварии.

Ответы на популярные вопросы о проверках автошкол

Обязан ли я проверять страховку учебной машины?

Вы имеете на это право. Перед первым выездом в город попросите инструктора показать полис ОСАГО, где должна быть о

Кто платит за ДТП, если страховки нет?

Ущерб возмещает собственник автомобиля (автошкола) или непосредственно водитель (инструктор). Ученик не несет финансовой ответственности, если не доказан умышленный вред.

Могут ли закрыть школу после таких проверок?

Да, если нарушения не будут устранены в срок или если выяснится, что образовательная программа не соответствует стандартам из-за неаттестованных кадров.

Читайте также

Экспертная проверка: юрист Светлана Фёдорова, экономист Валерий Козлов, политолог Владимир Орлов
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Аптечный пузырек-убийца: один открытый флакон выжигает фитофтору в теплице за считаные часы
Садоводство, цветоводство
Аптечный пузырек-убийца: один открытый флакон выжигает фитофтору в теплице за считаные часы
Прическа старит сильнее морщин: 5 привычек в укладке, которые портят весь образ
Красота и стиль
Прическа старит сильнее морщин: 5 привычек в укладке, которые портят весь образ
Популярное
Россия скоро может столкнуться с проблемами: очень много заявок на нефть

Спрос на российскую нефть настолько большой, что скоро России может стать сложно удовлетворять заявки на энергоресурсы.

Россия скоро может столкнуться с проблемами: очень много заявок на нефть
Украинские дроны, направляемые на Россию, поражают прибалтийских тигров. А что случилось?
Украинские дроны, направляемые на Россию, поражают прибалтийских тигров. А что случилось?
Банкет за чужой счёт окончен: Москва закрывает финансовые краны для вузов в странах СНГ
Заговор молчания под землей: почему советские горняки решили спрятать от Сталина пугающую находку
Прецедент создан: нашлась страна, армия которой готова рискнуть всем ради Израиля Любовь Степушова В США готовятся к 200 долларам за баррель. А пока американцы стали меньше есть Олег Артюков Израиль готовит нечто особенное: вокруг Ирана заговорили о сценарии, который пугает Андрей Николаев
Прецедент создан: нашлась страна, армия которой готова рискнуть всем ради Израиля
Тля не выносит этот запах: простое решение для тех, кто устал воевать за каждое дерево в саду
Крепости превратились в декорации: Иран объявил о полной ликвидации всех военных объектов США
Крепости превратились в декорации: Иран объявил о полной ликвидации всех военных объектов США
Последние материалы
Рыбалка в Тюменской области под прицелом закона: какой улов может привести к реальному сроку
Заложники чугунных батарей: почему в Оренбурге не спешат отключать отопление
Дрифт по тротуарам под запретом: какие новые правила ждут пензенских самокатчиков уже этой осенью
Мандарины с сюрпризом: в Екатеринбург завезли фрукты с опасным пассажиром
Сотни австралийских АЗС остались без топлива
Яд на кончике хвоста: эти ошибки в выборе средства от клещей стоят питомцу здоровья
Дороги превратились в кашу: в Югре запускают воздушные маршрутки для спасения от бездорожья
Марс ускоряет бег: планета вращается быстрее из-за гигантской аномалии в своих недрах
Брак на скорость: в Тюмени установили антирекорд по времени супружества
Горючее в Волгограде бьёт рекорды: что творится с ценами и когда ждать потолок по бензину
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.