Рыбалка в Тюменской области под прицелом закона: какой улов может привести к реальному сроку
Заложники чугунных батарей: почему в Оренбурге не спешат отключать отопление
Мандарины с сюрпризом: в Екатеринбург завезли фрукты с опасным пассажиром
Дороги превратились в кашу: в Югре запускают воздушные маршрутки для спасения от бездорожья
Марс ускоряет бег: планета вращается быстрее из-за гигантской аномалии в своих недрах
Брак на скорость: в Тюмени установили антирекорд по времени супружества
Горючее в Волгограде бьёт рекорды: что творится с ценами и когда ждать потолок по бензину
Космический суп на плите мироздания: вязкая жидкость стала основой рождения всего вокруг
Двукратный рост счетов за тепло: почему жители Кемерова в ярости от новой платёжки

Дрифт по тротуарам под запретом: какие новые правила ждут пензенских самокатчиков уже этой осенью

Россия » Поволжье » Пенза

Пенза на пороге самокатной реформы. Эра хаотичного дрифта по тротуарам на электротяге близится к финалу. На федеральном уровне заговорили о полной зачистке пешеходных зон от совершеннолетних райдеров. Инициатива Леонида Слуцкого — это не просто косметический ремонт ПДД, а попытка вырезать СИМ из городского ландшафта как инородное тело.

Фото: Собственная работа by Артём Светлов is licensed under Creative Commons
Тротуарный ценз: кого выдавят на обочину

Запрет езды по пешеходным зонам для взрослых — это фактически демонтаж бизнес-модели кикшеринга. В Пензе, где велодорожки остаются роскошью, самокатчикам предлагают или самоубиться на проезжей части, или спешиться. Законодатели закручивают гайки. В пакете мер: жесткое табу на телефон в руках во время движения и обязательное торможение во дворах. Это прямой ответ на растущий градус административной напряженности в регионах.

"Это бред. У нас инфраструктура под самокаты не заточена. Выгнать их на дорогу — значит отправить на убой. Сначала стройте полосы, потом запрещайте", — [отметила] в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Николаевна Морозова.

Городская среда превращается в полосу препятствий. Пензенские чиновники, привыкшие к законодательным интригам, теперь должны решить: признать самокат полноценным транспортом или оставить его в статусе опасной игрушки. Логика проста. Тротуар — территория слабых: детей и стариков. Самокат со скоростью 25 км/ч здесь выглядит как снаряд.

Цифры и факты: цена скорости

Проблема не только в комфорте, но и в деньгах. Штрафы станут новым источником пополнения казны. Муниципалитеты давно ищут способы обуздать частный бизнес, который использует общественное пространство бесплатно. Валерий Дмитриевич Козлов считает, что регулирование рынка СИМ неизбежно затронет инвестиции в регионы. Бизнес будет вынужден вкладываться в системы контроля скорости и геозоны.

Текущая ситуация Предлагаемые запреты
Хаотичная езда по тротуарам Полный запрет для лиц 18+
Разговоры по телефону на ходу Крупный штраф за использование гаджетов
Проезд пешеходных переходов Обязательное спешивание (штраф за нарушение)

Если МВД примет предложение, самокатчики окажутся в правовом вакууме. На дорогу нельзя — опасно. На тротуар нельзя — дорого. Городская инфраструктура Пензы реагирует на изменения медленно, так же, как решаются проблемы с водоснабжением в области. Власти предпочитают запрещать, а не созидать.

"Муниципальные нормативы должны быть едиными. Сейчас в одном районе можно, в другом — нельзя. Это порождает только административные споры и жалобы", — [подчеркнула] эксперт Светлана Владимировна Фёдорова.

Критики инициативы уверены: запреты убьют экологичную альтернативу автомобилям. Сторонники же указывают на переполненные травмпункты. Баланс интересов найти сложно, когда городские улицы физически не способны вместить всех желающих. Пока региональный экономист просчитывает убытки сервисов аренды, жителям стоит готовиться к новым правилам игры.

"Бюджеты городов не вытянут строительство выделенных полос в короткие сроки. Ограничения станут единственным законным инструментом контроля", — [объяснил] в разговоре с Pravda.Ru аналитик Валерий Дмитриевич Козлов.

Ответы на популярные вопросы о новых правилах

Где теперь можно будет ездить на самокате?

Если закон примут, взрослым пользователям разрешат движение только по велодорожкам или по правому краю проезжей части, если дорожек нет.

Каким будет штраф за телефон?

Обсуждается сумма от 1500 до 3000 рублей. Фиксация нарушений возможна как через камеры, так и сотрудниками полиции.

Запретят ли частные самокаты?

Нет, запрет коснется мест эксплуатации, а не владения устройством. Правила будут едины и для арендованных СИМ, и для личных.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Николаевна Морозова, юрист Светлана Владимировна Фёдорова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Украинские дроны, направляемые на Россию, поражают прибалтийских тигров. А что случилось?
Прибалтика
Украинские дроны, направляемые на Россию, поражают прибалтийских тигров. А что случилось?
Тля не выносит этот запах: простое решение для тех, кто устал воевать за каждое дерево в саду
Садоводство, цветоводство
Тля не выносит этот запах: простое решение для тех, кто устал воевать за каждое дерево в саду
Популярное
Россия скоро может столкнуться с проблемами: очень много заявок на нефть

Спрос на российскую нефть настолько большой, что скоро России может стать сложно удовлетворять заявки на энергоресурсы.

Россия скоро может столкнуться с проблемами: очень много заявок на нефть
Украинские дроны, направляемые на Россию, поражают прибалтийских тигров. А что случилось?
Украинские дроны, направляемые на Россию, поражают прибалтийских тигров. А что случилось?
Банкет за чужой счёт окончен: Москва закрывает финансовые краны для вузов в странах СНГ
Заговор молчания под землей: почему советские горняки решили спрятать от Сталина пугающую находку
Прецедент создан: нашлась страна, армия которой готова рискнуть всем ради Израиля Любовь Степушова В США готовятся к 200 долларам за баррель. А пока американцы стали меньше есть Олег Артюков Израиль готовит нечто особенное: вокруг Ирана заговорили о сценарии, который пугает Андрей Николаев
Прецедент создан: нашлась страна, армия которой готова рискнуть всем ради Израиля
Крепости превратились в декорации: Иран объявил о полной ликвидации всех военных объектов США
Белый дом в нокауте: мощь российских Посейдона и Буревестника лишила США сна
Белый дом в нокауте: мощь российских Посейдона и Буревестника лишила США сна
Последние материалы
Заложники чугунных батарей: почему в Оренбурге не спешат отключать отопление
Дрифт по тротуарам под запретом: какие новые правила ждут пензенских самокатчиков уже этой осенью
Мандарины с сюрпризом: в Екатеринбург завезли фрукты с опасным пассажиром
Сотни австралийских АЗС остались без топлива
Яд на кончике хвоста: эти ошибки в выборе средства от клещей стоят питомцу здоровья
Дороги превратились в кашу: в Югре запускают воздушные маршрутки для спасения от бездорожья
Марс ускоряет бег: планета вращается быстрее из-за гигантской аномалии в своих недрах
Брак на скорость: в Тюмени установили антирекорд по времени супружества
Горючее в Волгограде бьёт рекорды: что творится с ценами и когда ждать потолок по бензину
Космический суп на плите мироздания: вязкая жидкость стала основой рождения всего вокруг
