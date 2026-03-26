Дрифт по тротуарам под запретом: какие новые правила ждут пензенских самокатчиков уже этой осенью

Пенза на пороге самокатной реформы. Эра хаотичного дрифта по тротуарам на электротяге близится к финалу. На федеральном уровне заговорили о полной зачистке пешеходных зон от совершеннолетних райдеров. Инициатива Леонида Слуцкого — это не просто косметический ремонт ПДД, а попытка вырезать СИМ из городского ландшафта как инородное тело.

Фото: Собственная работа by Артём Светлов is licensed under Creative Commons Самокаты

Тротуарный ценз: кого выдавят на обочину

Запрет езды по пешеходным зонам для взрослых — это фактически демонтаж бизнес-модели кикшеринга. В Пензе, где велодорожки остаются роскошью, самокатчикам предлагают или самоубиться на проезжей части, или спешиться. Законодатели закручивают гайки. В пакете мер: жесткое табу на телефон в руках во время движения и обязательное торможение во дворах. Это прямой ответ на растущий градус административной напряженности в регионах.

"Это бред. У нас инфраструктура под самокаты не заточена. Выгнать их на дорогу — значит отправить на убой. Сначала стройте полосы, потом запрещайте", — [отметила] в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Николаевна Морозова.

Городская среда превращается в полосу препятствий. Пензенские чиновники, привыкшие к законодательным интригам, теперь должны решить: признать самокат полноценным транспортом или оставить его в статусе опасной игрушки. Логика проста. Тротуар — территория слабых: детей и стариков. Самокат со скоростью 25 км/ч здесь выглядит как снаряд.

Цифры и факты: цена скорости

Проблема не только в комфорте, но и в деньгах. Штрафы станут новым источником пополнения казны. Муниципалитеты давно ищут способы обуздать частный бизнес, который использует общественное пространство бесплатно. Валерий Дмитриевич Козлов считает, что регулирование рынка СИМ неизбежно затронет инвестиции в регионы. Бизнес будет вынужден вкладываться в системы контроля скорости и геозоны.

Текущая ситуация Предлагаемые запреты Хаотичная езда по тротуарам Полный запрет для лиц 18+ Разговоры по телефону на ходу Крупный штраф за использование гаджетов Проезд пешеходных переходов Обязательное спешивание (штраф за нарушение)

Если МВД примет предложение, самокатчики окажутся в правовом вакууме. На дорогу нельзя — опасно. На тротуар нельзя — дорого. Городская инфраструктура Пензы реагирует на изменения медленно, так же, как решаются проблемы с водоснабжением в области. Власти предпочитают запрещать, а не созидать.

"Муниципальные нормативы должны быть едиными. Сейчас в одном районе можно, в другом — нельзя. Это порождает только административные споры и жалобы", — [подчеркнула] эксперт Светлана Владимировна Фёдорова.

Критики инициативы уверены: запреты убьют экологичную альтернативу автомобилям. Сторонники же указывают на переполненные травмпункты. Баланс интересов найти сложно, когда городские улицы физически не способны вместить всех желающих. Пока региональный экономист просчитывает убытки сервисов аренды, жителям стоит готовиться к новым правилам игры.

"Бюджеты городов не вытянут строительство выделенных полос в короткие сроки. Ограничения станут единственным законным инструментом контроля", — [объяснил] в разговоре с Pravda.Ru аналитик Валерий Дмитриевич Козлов.

Ответы на популярные вопросы о новых правилах

Где теперь можно будет ездить на самокате?

Если закон примут, взрослым пользователям разрешат движение только по велодорожкам или по правому краю проезжей части, если дорожек нет.

Каким будет штраф за телефон?

Обсуждается сумма от 1500 до 3000 рублей. Фиксация нарушений возможна как через камеры, так и сотрудниками полиции.

Запретят ли частные самокаты?

Нет, запрет коснется мест эксплуатации, а не владения устройством. Правила будут едины и для арендованных СИМ, и для личных.

