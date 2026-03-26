Мандарины с сюрпризом: в Екатеринбург завезли фрукты с опасным пассажиром

Екатеринбург снова в эпицентре логистических драм. На этот раз в город завезли пять тонн марокканских мандаринов с "сюрпризом" внутри. Инспекторы Россельхознадзора выудили из партии красную померанцевую щитовку. Тропический десант прибыл в самый разгар сезона, когда Екатеринбург только начинает оттаивать от зимней спячки. Ситуация напоминает вскрытый нарыв: внешне ярко, внутри — вопросы к безопасности.

Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова is licensed under publiс domain
Мертвый десант: что нашли в цитрусовых

Партия весом в пять тонн — это не просто фура с едой. Это тысячи потенциальных контактов. Красная померанцевая щитовка считается опасным карантинным объектом. Она высасывает соки из растений, превращая цветущие сады в сухостой. В екатеринбургской партии нашли "имаго в мертвом виде". Один экземпляр на тонны груза. Звучит как статистическая погрешность, но для контролирующих органов это тревожный звонок. Это как видеофиксация в неположенном месте: факт есть, и игнорировать его нельзя.

"Щитовка опасна для аграриев, а не для желудка. Она не переносит инфекции на человека. Ее главная цель — живое растение, кора и листья. Мертвая особь в партии фруктов — это технический инцидент, который не требует уничтожения всего товара", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Риски для потребителя и рыночный прагматизм

Сантарные врачи успокаивают: мандарины можно есть. Главное — гигиена. Кожура служит естественным барьером. Однако само наличие вредителя на прилавках вызывает у горожан брезгливость. В эпоху, когда цены на жилье и продукты бьют рекорды, покупатель требует стерильности. Но бизнес диктует свои правила. Разворачивать фуры из-за одного насекомого — значит провоцировать дефицит и рост цен.

Признак Статус угрозы
Влияние на здоровье Нулевое (при условии мытья)
Угроза сельскому хозяйству Высокая (карантинный объект)
Статус поставки Разрешено к реализации

"Бюджет региона сильно зависит от стабильности товарных потоков. Любая блокировка крупной партии — это убытки ритейла и косвенный удар по инфляции. Если угроза не критична, товар выпускают в оборот", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик Валерий Козлов.

Контроль на границе: дырявый щит или жесткий фильтр?

Екатеринбург — крупный хаб. Сюда стекаются товары со всего мира, от строительной техники до деликатесов. Сейчас город живет в предвкушении крупных событий, даже хоккей в метро обсуждают активнее, чем качество импорта. Но именно в такие моменты бдительность ослабевает. Россельхознадзор подчеркивает: щитовка не прыгнет с мандарина на лимонное дерево в вашем саду, если вы не закопаете очистки в горшок. Система контроля сработала — вредитель обнаружен, классифицирован и признан неопасным в данном контексте.

"Мы часто сталкиваемся с административными спорами по качеству ввозимой продукции. Закон защищает потребителя, но требует доказательств реального ущерба. В случае с мертвой щитовкой — это скорее вопрос эстетики", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о качестве фруктов

Можно ли заразиться от щитовки?

Нет. Это насекомое паразитирует исключительно на растениях. Оно не кусает людей и не переносит опасные для человека вирусы или бактерии.

Нужно ли выбрасывать купленные мандарины из Марокко?

Достаточно промыть фрукты теплой водой. Померанцевая щитовка плотно прикрепляется к кожуре, ее легко заметить в виде небольшого темного бугорка. Сама мякоть остается чистой.

Почему зараженную партию не сожгли?

Потому что вредитель мертв. Опасность представляют живые особи, которые могут попасть на живые саженцы и начать размножаться, нанося огромный ущерб агропромышленному комплексу.

Экспертная проверка: аграрный эксперт Виктор Смирнов, аналитик Валерий Козлов, юрист Светлана Фёдорова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
