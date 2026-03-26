Дороги превратились в кашу: в Югре запускают воздушные маршрутки для спасения от бездорожья

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Урал » Ханты-Мансийск

Югра прощается с зимниками. Когда лед на реках превращается в кашу, а дороги — в направления, в игру вступает малая авиация. 27 марта Ханты-Мансийск официально переходит на "вертикальный" режим жизни.

Вертолет
Фото: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved
Аэропорт окружной столицы запускает регулярное вертолетное сообщение с труднодоступными поселениями. Это не роскошь, а единственный способ сохранить связь с большой землей в период, когда ледовые заторы готовят ловушку для наземного транспорта.

Винты над тундрой: расписание и логистика

Перевозчик "Ютэйр — Вертолетные услуги" выводит на линии проверенные Ми-8. С 27 марта борта свяжут Ханты-Мансийск с поселком Согом. График плотный: утренние рейсы по понедельникам и средам дополняются дополнительными вылетами в четверг и пятницу. Это критически важно для снабжения и социальной мобильности региона.

"Вертолетные перевозки в ХМАО — это вопрос физического выживания поселков в межсезонье. Бюджет субсидирует львиную долю тарифа, иначе билет стоил бы как полет в бизнес-классе до Москвы", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

С 1 апреля география расширяется. Стартует рейс ЮР-961/962. Маршрут напоминает четки: Горнореченск, Карымкары, Большие Леуши, Комсомольский, Большой Атлым, Кормужиханка, Октябрьское и Сергино. Два налета в неделю — по понедельникам и субботам. По средам к этому списку добавится Пальяново. Пока житель Югры в Советском районе пытается решать бытовые проблемы сомнительными способами, жители глубинки ждут "вертушку" как главный символ стабильности.

Экономика полетов и риски бездорожья

Вертолет — машина дорогая. Час аренды Ми-8 обходится казне в сотни тысяч рублей. Однако альтернативы нет. Когда начинается вскрытие рек Обь и Иртыш, замирает всё. Лодки еще не идут из-за льда, машины уже не едут из-за воды. В этот момент Югра новости превращает в сводки авиаотрядов.

"Мы ежегодно сталкиваемся с тем, что климатические аномалии сдвигают сроки навигации. Вертолет остается единственным гарантированным инструментом доставки медикаментов и продуктов", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Маршрут Частота рейсов
Ханты-Мансийск — Согом 4 раза в неделю (Пн, Ср, Чт, Пт)
Ханты-Мансийск — Сергино (транзит) 3 раза в неделю (Пн, Ср, Сб)

Перевозки продлятся до момента установления устойчивой речной навигации. Обычно это происходит в конце мая. До этого времени вертолеты будут работать как маршрутки, перебрасывая людей и грузы через тающую тайгу. Половодье прогноз которого остается неопределенным, диктует свои правила игры.

"Инфраструктура посадочных площадок в малых поселениях требует постоянных вложений. Без федеральных программ по благоустройству такие перевозки станут небезопасными", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о вертолетных рейсах

Как узнать актуальную стоимость билета?

Цены на билеты субсидируются правительством ХМАО, актуальные тарифы для местного населения можно уточнить в кассах аэропорта Ханты-Мансийска или на сайте перевозчика.

Ограничен ли вес багажа в Ми-8?

Да, как и в любом авиасообщении. Обычно норма бесплатного багажа составляет до 20 кг, включая ручную кладь. Перевес оплачивается отдельно при наличии технической возможности.

Могут ли рейс отменить из-за погоды?

Вертолетная авиация крайне зависима от метеоусловий (туман, сильный ветер, обледенение). Задержки в межсезонье — обычная практика.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по ЧС Ирина Петрова, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.