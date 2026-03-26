Югра прощается с зимниками. Когда лед на реках превращается в кашу, а дороги — в направления, в игру вступает малая авиация. 27 марта Ханты-Мансийск официально переходит на "вертикальный" режим жизни.
Аэропорт окружной столицы запускает регулярное вертолетное сообщение с труднодоступными поселениями. Это не роскошь, а единственный способ сохранить связь с большой землей в период, когда ледовые заторы готовят ловушку для наземного транспорта.
Перевозчик "Ютэйр — Вертолетные услуги" выводит на линии проверенные Ми-8. С 27 марта борта свяжут Ханты-Мансийск с поселком Согом. График плотный: утренние рейсы по понедельникам и средам дополняются дополнительными вылетами в четверг и пятницу. Это критически важно для снабжения и социальной мобильности региона.
"Вертолетные перевозки в ХМАО — это вопрос физического выживания поселков в межсезонье. Бюджет субсидирует львиную долю тарифа, иначе билет стоил бы как полет в бизнес-классе до Москвы", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
С 1 апреля география расширяется. Стартует рейс ЮР-961/962. Маршрут напоминает четки: Горнореченск, Карымкары, Большие Леуши, Комсомольский, Большой Атлым, Кормужиханка, Октябрьское и Сергино. Два налета в неделю — по понедельникам и субботам. По средам к этому списку добавится Пальяново. Пока житель Югры в Советском районе пытается решать бытовые проблемы сомнительными способами, жители глубинки ждут "вертушку" как главный символ стабильности.
Вертолет — машина дорогая. Час аренды Ми-8 обходится казне в сотни тысяч рублей. Однако альтернативы нет. Когда начинается вскрытие рек Обь и Иртыш, замирает всё. Лодки еще не идут из-за льда, машины уже не едут из-за воды. В этот момент Югра новости превращает в сводки авиаотрядов.
"Мы ежегодно сталкиваемся с тем, что климатические аномалии сдвигают сроки навигации. Вертолет остается единственным гарантированным инструментом доставки медикаментов и продуктов", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.
|Маршрут
|Частота рейсов
|Ханты-Мансийск — Согом
|4 раза в неделю (Пн, Ср, Чт, Пт)
|Ханты-Мансийск — Сергино (транзит)
|3 раза в неделю (Пн, Ср, Сб)
Перевозки продлятся до момента установления устойчивой речной навигации. Обычно это происходит в конце мая. До этого времени вертолеты будут работать как маршрутки, перебрасывая людей и грузы через тающую тайгу. Половодье прогноз которого остается неопределенным, диктует свои правила игры.
"Инфраструктура посадочных площадок в малых поселениях требует постоянных вложений. Без федеральных программ по благоустройству такие перевозки станут небезопасными", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Цены на билеты субсидируются правительством ХМАО, актуальные тарифы для местного населения можно уточнить в кассах аэропорта Ханты-Мансийска или на сайте перевозчика.
Да, как и в любом авиасообщении. Обычно норма бесплатного багажа составляет до 20 кг, включая ручную кладь. Перевес оплачивается отдельно при наличии технической возможности.
Вертолетная авиация крайне зависима от метеоусловий (туман, сильный ветер, обледенение). Задержки в межсезонье — обычная практика.
Спрос на российскую нефть настолько большой, что скоро России может стать сложно удовлетворять заявки на энергоресурсы.