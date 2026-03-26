Утренний кофе с привкусом опасности: в Ленобласти в популярном молоке обнаружена кишечная палочка

В Ленобласти в очередной раз напомнили: ваш утренний кофе может стать билетом в инфекционное отделение. В молоке от производителя "Сельский продукт" нашли кишечную палочку. Это не просто "неприятный осадок", а реальная биологическая угроза, способная превратить обычный завтрак в токсикоинфекцию.

Кишечная палочка как системный риск

Бактерии группы кишечной палочки — микробиологический маркер фекального загрязнения. Допуск такой продукции на полки магазинов говорит об одном: технологический процесс стерильностью не страдает. Уровень контроля на производстве, судя по результатам проверки, напоминает состояние Александровской колонны, которая держится лишь на честном слове и силе тяжести.

"Наличие колиформ в молоке — это индикатор системного сбоя. Либо не соблюдается тепловой режим пастеризации, либо нарушены санитарные правила при розливе. Потребитель видит "натуральный продукт", а по факту получает питательный бульон для патогенов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Россельхознадзор ограничился "предостережением".

Цифровая гигиена торговли

Индустрия продуктов питания в Ленобласти нуждается в апгрейде не меньше, чем благоустройство Петербурга. Пока город фиксирует рост зарплат, качество базовых товаров стагнирует.

Характеристика Показатель Тип нарушения БГКП (кишечная палочка) Последствие Токсикоинфекция

"Мы видим перекос: сувениры и имиджевые проекты развиваются, а элементарная безопасность сырья уходит на второй план. Проверки — это лишь вершина айсберга, скрывающая колоссальный износ оборудования на малых предприятиях", — отметил региональный экономист Валерий Козлов.

Жители региона вынуждены играть в "русскую рулетку" с молочным отделом. Государство уповает на мониторинг, но бактерии не читают отчеты ведомств.

"Любая вспышка — это ошибка человека, а не оборудования. Там, где сотрудники не соблюдают гигиену, техника бессильна. Это вопрос культуры управления, а не только санитарных норм", — подчеркнула специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о безопасности питания

Что делать, если купили опасное молоко?

Возвращайте товар в магазин, требуйте чек и фиксируйте жалобу в Роспотребнадзор. Самолечение при отравлении недопустимо.

Почему "предупреждение" — это мало?

Предостережение не изымает партию из оборота моментально, в отличие от жесткого административного запрета.

