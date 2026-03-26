Больше никакой стерильной тоски: в мурманской детской больнице завершилось необычное визуальное обновление

Мурманская медицина меняет "больничный" вайб на визуальный уют. В детской клинической больнице капитально обновили ЛОР-отделение. Вложили чуть больше миллиона рублей. Задача — вытравить из детских голов страх перед белыми халатами.

Фото: Правительство Мурманской области

Арктика вместо кафеля

Стены здесь теперь штурмуют не бактерии, а дизайнерские принты. Студенты "Синергии" разрисовали холл северными пейзажами. Акрил, кисти, никакой стерильной тоски. Птицы, животные, арктические мотивы — классический способ отвлечь ребенка от грустных мыслей. В Мурманске вообще масштабное обновление эстетики по всем фронтам — от площадей до палат.

"Эстетика в медицине — не игрушка, а рабочий инструмент. Снижаем кортизол у пациента — повышаем комплаенс. Дети, которые меньше боятся стен, лучше идут на контакт с врачом", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Психология интерьера

Миллион с хвостиком ушел не только на краску. Это база — сети, стены, комфорт. Региональный губернаторский контроль следит, чтобы бюджетные рубли не уходили в песок. Сейчас все палаты сданы. Работают по ГОСТам, но выглядят как креативный кластер.

Параметр Детализация Инвестиции 1 060 706 рублей Исполнители Подрядчики + дизайнеры "Синергии"

Для медицины это критично. В регионе уже вовсю осваивают уникальные методики эндопротезирования, так что комфортная среда — просто логичный финал модернизации.

"Нормальная практика. Мы научились чинить трубы, теперь учимся чинить атмосферу. Больница в Мурманске XXI века — это не про обшарпанный линолеум, а про технологическое удобство", — пояснил региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о ремонте

Где именно проходили работы?

Обновили ЛОР-отделение областной детской больницы. Упор сделан на холл и помещения пребывания пациентов.

Кто платил за дизайн?

Дизайнерские решения — вклад студентов колледжа "Синергия" в рамках коллаборации с медучреждением.

"Главное, чтобы вентиляция и санитарные узлы соответствовали нормам. Интерьер вторичен, но как бонус — работает безотказно", — подчеркнул эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

