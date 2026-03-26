68 грантов в одни руки: Красноярск забирает сотни миллионов на космос и борьбу с раком

Красноярск перестал быть просто сырьевым цехом и превратился в интеллектуальный хаб. Пока астрономическая весна меняет ритм жизни в тайге, местные ученые забирают банк у Российского научного фонда (РНФ). Губернатор Михаил Котюков отчитался: регион стал абсолютным лидером по числу поддержанных прикладных проектов. Это не дежурные грамоты на стену. Это 68 грантов, которые должны превратить "советское наследство" в технологический суверенитет. Деньги — более 200 миллионов рублей ежегодно — пойдут в космос, ИТ и медицину.

Фото: www.freepik.com by pressfoto is licensed under Free More info Микроскоп

Наука на самоокупаемости: кто дает деньги

Система распределения грантов изменилась. Теперь это не просто "деньги в пустоту" ради индекса цитируемости. РНФ требует конкретики. Красноярский край подал почти половину всех заявок страны в сегменте прикладных исследований. Это агрессивная экспансия на рынок госинвестиций. Ученые больше не ждут милостей от природы, они продают решения. Пока в городе обсуждают миграционные рейды и нагрузку на сети, лаборатории проектируют системы связи нового поколения.

"Это отличная возможность обеспечить иной технологический уклад экономики. Нам нужны российские идеи, которые можно быстро масштабировать на реальном производстве", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Финансирование удвоили после переговоров Котюкова с руководством РНФ. Регион софинансирует проекты вместе с федералами и бизнесом. Это жесткая связка, где каждый рубль подотчетен. Если проект не дает выхлопа для индустрии, кран перекрывают. В приоритете — продовольственная безопасность и борьба с онкологией.

Союз пробирки и конвейера

В игру вступили гиганты: АО "НПП "Радиосвязь" и АО "Решетнев". Им не нужны теоретические трактаты. Им нужны антенны, спутники и софт, который не превратится в кирпич после очередных санкций. Бизнес готов платить за прототипы, которые можно сразу ставить на поток. Это единственный способ избежать деградации инфраструктуры, когда даже масштабная модернизация ЖКХ требует умных датчиков и новых материалов.

Направление Ожидаемый результат Космические технологии Отечественная компонентная база Медицина и ИТ Ранняя диагностика онкологии Агросектор Собственный семенной фонд

"Без глубокой интеграции науки и предприятий мы будем вечно латать дыры. Прикладные гранты стимулируют создание реальных продуктов, а не бумажных отчетов", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Молодежь против утечки мозгов

Главный риск любого научного прорыва — отток кадров. Студенты СФУ теперь встроены в грантовую систему с первых курсов. Им дают не стипендию, а полноценную зарплату в исследовательских командах. Идея проста: если ты в 20 лет работаешь над спутником связи, тебе незачем ехать в Москву или за границу. Ты уже в центре событий, сообщает RG.RU.

"Ситуация в сельском хозяйстве региона критическая из-за климата. Если молодежь не придет в агронауку сейчас, завтра мы будем импортировать даже элементарные технологии выживания", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Красноярск пытается доказать, что наука может быть прибыльной. Гранты РНФ — это топливо. Но двигатель должны собрать сами красноярцы. Иначе все достижения останутся лишь красивыми заголовками в пресс-релизах, пока горожане обсуждают скандалы с депутатами или новые штрафы за граффити.

Ответы на популярные вопросы о грантах

Почему Красноярск стал лидером по грантам?

Региональные власти вдвое увеличили финансирование и выстроили систему прямого заказа от предприятий к ученым.

На что именно тратятся деньги?

На разработку технологий в области космической связи, борьбу с онкологией и повышение продовольственной безопасности Сибири.

Какая польза жителям края от этих исследований?

Это новые рабочие места в высокотехнологичных компаниях и внедрение местных разработок в медицину и экологию.

