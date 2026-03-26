Чекистский тракт в Томске на один вечер превратился в зону особого внимания полиции. В обычном придорожном кафе оперативники наткнулись на настоящий алкогольный схрон. 78 бутылок без "родословной". 40 литров жидкости сомнительного происхождения. Владельцы заведения решили, что лицензия — это лишний бюрократизм, а здоровье посетителей — категория растяжимая.
Бизнес в Сибири — это всегда борьба с издержками. Пока одни предприниматели изучают, как влияет банковский охват малых городов на легальные обороты, другие выбирают путь наименьшего сопротивления. Продажа спиртного без акцизов и документов — классическая схема "быстрых денег". Маржа здесь зашкаливает, ведь закупочная цена суррогата в разы ниже официальных поставок.
"Такие точки на Чекистском тракте часто работают по принципу "авось пронесет". Изъятые 40 литров — это только вершина айсберга. Отсутствие документов означает, что внутри бутылок может быть что угодно: от технического спирта до дешевого сырья, которое выдают за элитный бренд", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
Сотрудники УМВД сработали по наводке или в рамках планового рейда — не так важно. Факт остается фактом: 78 бутылок изъяты из оборота. Теперь заведению грозит не только конфискация, но и серьезное административное давление. В условиях, когда рынок труда Сибири лихорадит, а люди готовы бросать работу ради лишнего рубля, владельцы кафе, видимо, решили сэкономить на легальности, чтобы удержаться на плаву.
Возбуждено дело по части 2 статьи 14.16 КоАП РФ. Это не просто "пальчиком погрозили". Это системный процесс очистки рынка. Пока власти обсуждают, как поддержать население, например, вводя выплаты студентам при рождении ребенка в Томске, стихийная торговля паленым алкоголем подрывает общественную безопасность.
|Параметр нарушения
|Последствие для бизнеса
|Отсутствие сопроводительных документов
|Полная конфискация продукции до суда
|Нарушение правил продажи алкоголя
|Штраф до 300 тысяч рублей (для юрлиц)
"Административные споры по алкогольной теме — одни из самых жестких. Если документов нет, доказать легальность в суде практически невозможно. Муниципальные нормативы требуют прозрачности, а такие инциденты бьют по репутации всего района", — подчеркнула юрист Светлана Фёдорова.
Ситуация в Томске отражает общий тренд: когда экономика требует оптимизации, мелкий общепит уходит в тень. Вместо того чтобы инвестировать в качество, как это делают производители, исследующие лекарства из тайги и локальные бренды, некоторые выбирают контрафакт. Это тупиковый путь. Ревизии будут продолжаться, а штрафы съедят всю "черную" прибыль.
"Мы видим, что региональные бюджеты и их пополнение зависят от собираемости акцизов. Нелегальный алкоголь — это дыра в казне. Контроль на местах будет только ужесточаться, это вопрос выживания официального ритейла", — отметил аналитик Валерий Козлов.
Даже на фоне кадрового голода, когда зарплата контролеров и муниципальных служащих растет, спрос на порядок не снижается. Теневые схемы в общепите — это не только упущенные налоги, но и прямая угроза жизни тех, кто решил заглянуть на огонек в кафе на окраине города, сообщает "МК в Томске".
Потребуйте сертификат соответствия и справку к товарно-транспортной накладной. В легальном заведении эти документы предъявят по первому требованию. Если их нет — вы пьете на свой страх и риск.
После судебного решения продукция подлежит уничтожению. Использовать её для личных нужд или переработки закон запрещает.
Помимо крупных штрафов, возможна приостановка деятельности заведения. При повторном нарушении — отзыв лицензии навсегда.
Спрос на российскую нефть настолько большой, что скоро России может стать сложно удовлетворять заявки на энергоресурсы.