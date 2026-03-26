40 литров риска: в Томске придорожный сервис променял честное имя на бутылки из подполья

Россия » Сибирь

Чекистский тракт в Томске на один вечер превратился в зону особого внимания полиции. В обычном придорожном кафе оперативники наткнулись на настоящий алкогольный схрон. 78 бутылок без "родословной". 40 литров жидкости сомнительного происхождения. Владельцы заведения решили, что лицензия — это лишний бюрократизм, а здоровье посетителей — категория растяжимая.

Фото: commons.wikimedia.org by Stefan Giesbert (www.cocktailpodcast.de), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Логика теневого разлива: почему кафе рискуют

Бизнес в Сибири — это всегда борьба с издержками. Пока одни предприниматели изучают, как влияет банковский охват малых городов на легальные обороты, другие выбирают путь наименьшего сопротивления. Продажа спиртного без акцизов и документов — классическая схема "быстрых денег". Маржа здесь зашкаливает, ведь закупочная цена суррогата в разы ниже официальных поставок.

"Такие точки на Чекистском тракте часто работают по принципу "авось пронесет". Изъятые 40 литров — это только вершина айсберга. Отсутствие документов означает, что внутри бутылок может быть что угодно: от технического спирта до дешевого сырья, которое выдают за элитный бренд", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Сотрудники УМВД сработали по наводке или в рамках планового рейда — не так важно. Факт остается фактом: 78 бутылок изъяты из оборота. Теперь заведению грозит не только конфискация, но и серьезное административное давление. В условиях, когда рынок труда Сибири лихорадит, а люди готовы бросать работу ради лишнего рубля, владельцы кафе, видимо, решили сэкономить на легальности, чтобы удержаться на плаву.

Возбуждено дело по части 2 статьи 14.16 КоАП РФ. Это не просто "пальчиком погрозили". Это системный процесс очистки рынка. Пока власти обсуждают, как поддержать население, например, вводя выплаты студентам при рождении ребенка в Томске, стихийная торговля паленым алкоголем подрывает общественную безопасность.

Параметр нарушения Последствие для бизнеса
Отсутствие сопроводительных документов Полная конфискация продукции до суда
Нарушение правил продажи алкоголя Штраф до 300 тысяч рублей (для юрлиц)

"Административные споры по алкогольной теме — одни из самых жестких. Если документов нет, доказать легальность в суде практически невозможно. Муниципальные нормативы требуют прозрачности, а такие инциденты бьют по репутации всего района", — подчеркнула юрист Светлана Фёдорова.

Сибирский бизнес на грани фола

Ситуация в Томске отражает общий тренд: когда экономика требует оптимизации, мелкий общепит уходит в тень. Вместо того чтобы инвестировать в качество, как это делают производители, исследующие лекарства из тайги и локальные бренды, некоторые выбирают контрафакт. Это тупиковый путь. Ревизии будут продолжаться, а штрафы съедят всю "черную" прибыль.

"Мы видим, что региональные бюджеты и их пополнение зависят от собираемости акцизов. Нелегальный алкоголь — это дыра в казне. Контроль на местах будет только ужесточаться, это вопрос выживания официального ритейла", — отметил аналитик Валерий Козлов.

Даже на фоне кадрового голода, когда зарплата контролеров и муниципальных служащих растет, спрос на порядок не снижается. Теневые схемы в общепите — это не только упущенные налоги, но и прямая угроза жизни тех, кто решил заглянуть на огонек в кафе на окраине города, сообщает "МК в Томске".

Ответы на популярные вопросы о нелегальном алкоголе

Как отличить подделку в кафе?

Потребуйте сертификат соответствия и справку к товарно-транспортной накладной. В легальном заведении эти документы предъявят по первому требованию. Если их нет — вы пьете на свой страх и риск.

Что будет с конфискованным алкоголем?

После судебного решения продукция подлежит уничтожению. Использовать её для личных нужд или переработки закон запрещает.

Какое максимальное наказание грозит владельцу?

Помимо крупных штрафов, возможна приостановка деятельности заведения. При повторном нарушении — отзыв лицензии навсегда.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ Евгений Блех, юрист Светлана Фёдорова, экономист Валерий Козлов
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
