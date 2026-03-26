Вместо рассвета — привычная суета: вечерний рейс до Вологды теперь приходит в удобное время

Россия » Северо-Запад » Вологда

Железнодорожная карта Вологодчины обрастает новыми связями. Правительство области и РЖД синхронизировали расписание, запустив дополнительную нитку сообщения с Москвой. Цель — разгрузить пиковые часы и подтянуть логистику региона до столичного темпа.

ЭР2К-1116, Россия, Московская область, перегон Лесной Городок - Аэропорт (Trainpix 604)
Фото: commons.wikimedia.org by Артём Светлов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
ЭР2К-1116, Россия, Московская область, перегон Лесной Городок - Аэропорт (Trainpix 604)

Магистральная логистика: новый слот

С 29 марта на линии встанут пять вагонов — пара купейных и тройка плацкартных. Сцепка происходит на узловой станции Ярославль-Главный. Маневровые работы не потревожат пассажиров. Пересадок нет. Комфорт — приоритет.

Вечерний слот закрывает потребность в позднем выезде из Москвы в 22:40. Утреннее прибытие в Вологду в 07:35 меняет привычную картинку для туристов. Раньше доступные рейсы "выкидывали" пассажиров на перрон в 04:20 или 05:30. Сейчас город просыпается вместе с гостем.

"Стыковка графиков — это не просто перестановка вагонов, это тонкая настройка транспортного каркаса. Увеличение пропускной способности направления напрямую влияет на экономику Вологды, упрощая миграцию кадров и деловой климат", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Мнение экспертов

Изменения — часть большой стратегии по реформе управления инфраструктурой региона. Власти стремятся уйти от хаотичных перевозок к системному планированию. Это коррелирует с тем, как сейчас меняется городская среда областного центра.

"Инфраструктура должна быть гибкой. Если мы видим дефицит слотов в ночное время — мы обязаны их создавать. Это азы эффективного распоряжения транспортными потоками", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Сравнение графиков движения

Маршрут Тип вагонов
Москва — Вологда (22:40 — 07:35) 2 купе, 3 плацкарта
Вологда — Москва (21:10 — 06:10) 2 купе, 3 плацкарта

Параллельно в области идет ликвидация ветхого фонда, что меняет карту пассажиропотоков внутри агломерации. Транспорт становится скелетом, на который нанизываются новые проекты.

"Туристический поток требует комфорта. Утренний приезд в 7:35 — это идеальный тайминг для запуска региональных программ гостеприимства", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о логистике

Нужно ли пересаживаться с вещами в Ярославле?

Нет. Поезда № 148 и № 137 технически объединяются или разъединяются на станции Ярославль-Главный. Пассажиры остаются в своих вагонах.

Где покупать билеты?

Продажа открыта на официальном ресурсе РЖД. Стоимость зависит от динамического ценообразования компании.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
