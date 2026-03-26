Россия » Сибирь

Томский мебельный рынок лихорадит. Фирма "Аллегро-концепт" превратила уютные квартиры горожан в пустые бетонные коробки. Схема проста: стопроцентная предоплата, пачка обещаний и глухая оборона после получения денег. Более 35 пострадавших. Три с половиной миллиона рублей растворились в карманах коммерсантов. Пока одни развивают сельское хозяйство Сибири, другие стригут купоны на доверии.

Мебельный пузырь: как работает схема

Клиенты шли на имя и красивые рендеры. Итог — пустые счета и иски. Ситуация напоминает контрафакт в Томске: на бумаге одно, по факту — пустота. Люди отдавали последние сбережения, рассчитывая на обновление интерьера, но получили год судебных тяжб.

"Мы видим классический пример злоупотребления правом. Продавец забирает оборотные средства, не имея намерения исполнять обязательства. Это подрывает инвестиции в регионы, так как падает доверие к местному малому бизнесу", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Суммы договоров впечатляют. Некоторые томичи перевели фирме сотни тысяч рублей. Теперь эти деньги ищут через полицию и прокуратуру. Пока юристы изучают нелегальный алкоголь в квартире или другие городские аномалии, мебельные аферисты продолжают чувствовать себя вольготно.

Судебный тупик и приставы

Выиграть суд — полдела. Взыскать деньги — искусство. В отношении "Аллегро-концепт" возбуждено 25 исполнительных производств. Но счета пусты. Это не штрафы за продажу энергетиков, которые бизнес платит дисциплинированно. Здесь активы выведены заранее.

Параметр дела Текущий статус
Количество пострадавших Более 35 человек
Общая сумма ущерба Свыше 3,5 млн рублей
Исполнительные производства 25 дел в работе приставов

"Когда количество исков растет лавинообразно, муниципальные нормативы бессильны. Нужна жесткая квалификация по уголовному кодексу, иначе мы получим массовый нелегальный бизнес под маской приличного салона", — отметила в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Признаки финансовой пирамиды

Общественники уверены: перед нами мебельная пирамида. Новые заказы перекрывали старые долги, пока поток не иссяк. Ситуация на рынке, где зафиксировано падение цен на новостройки в Томске, заставляет людей экономить, что и приводит их в руки сомнительных дельцов.

"Зачастую такие 'предприниматели' ориентируются на первичный рынок. Человек купил квартиру, хочет заехать быстро. В итоге — ни жилья с мебелью, ни денег", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости Артур Волков.

Сейчас коллективные жалобы направлены в СК и прокуратуру. Пока власти вводят закон о бодрящих напитках, обманутые томичи пытаются взбодрить правоохранительную систему. Шанс вернуть деньги тает с каждым днем промедления, сообщает "МК в Томске".

Ответы на популярные вопросы о недобросовестных продавцах

Можно ли вернуть деньги через приставов, если счета фирмы пусты?

Это крайне сложно. Если у компании нет имущества и средств на счетах, приставы могут закрыть производство. В этом случае необходимо добиваться субсидиарной ответственности директора или банкротства юрлица.

Стоит ли подавать коллективный иск?

Да, это усиливает позицию в полиции. Массовость жалоб — прямой путь к возбуждению уголовного дела по статье "Мошенничество", что эффективнее гражданских исков.

Как проверить продавца мебели перед оплатой?

Смотрите на сайте ФССП наличие долгов. Если там десятки производств — бегите. Также проверьте дату регистрации юрлица; фирмы-однодневки редко живут дольше двух лет.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по недвижимости Артур Волков, юрист Светлана Фёдорова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
