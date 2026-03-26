Большой брат на трассе: вологодские дороги охватывает сеть камер с безжалостным алгоритмом

Вологодские трассы превращаются в полигон для цифрового контроля. В регионе стартовала установка новых комплексов фото- и видеофиксации. Цель — усмирить лихачей на аварийных участках. Статистика ДТП требует жесткой оцифровки потока.

Фото: openverse.org by thisisbossi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дорожная камера

Цифровой надзор на дорогах

Новые глаза системы смотрят на улицу Ярославскую, 9, а также на критические точки трасс дороги Вологодской области. По 68-му километру А-114 "Вологда — Тихвин" и 433-му километру "М-8" поток машин идет плотно. Алгоритмы теперь безжалостно фиксируют каждое ускорение или выезд на "встречку". Человеческий фактор исключен после фиксации нарушения.

"Камеры — это не про штрафы, а про дисциплинирование среды. Мы убираем хаос из потока, где водители привыкли игнорировать правила. Техника не знает жалости, в отличие от инспектора", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Логистика региона и безопасность

Региональная логистика региона зависит от состояния магистралей. Если аварийное жилье в центре города сносят, то на дорогах "лечат" поведение водителей. Планируется нарастить парк техники на тысячу единиц в ближайшие два года. Это глобальное изменение для тех, кто привык к безнаказанности.

"Инфраструктура должна быть предсказуемой. Камеры — часть инженерной защиты, позволяющая разгрузить проблемные участки. Это логичное продолжение политики минимизации рисков", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог / аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Факты и цифры

Система настроена на триггеры: скорость, разметка, ремни. Штрафы падают автоматически. Госавтоинспекция переходит от патрулирования к обработке входящего массива данных. Любое нарушение влетает в базу мгновенно.

Параметр Характеристика Срок интеграции 24 месяца до +1000 единиц Главный приоритет Снижение летальности в ДТП

"Водители часто забывают, что дорога — это зона повышенной опасности, где реформа управления МЧС порой опаздывает. Камера эффективнее любого патруля", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о безопасности на дорогах

Куда уходят данные с камер?

Весь массив информации передается напрямую в подразделения Госавтоинспекции. Там алгоритм конвертирует картинку в постановление об административном правонарушении.

Где искать полный список адресов?

Актуальная дислокация комплексов фотовидеофиксации находится на официальном сайте ведомства.

