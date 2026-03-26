Миллионы в воздух: в Находке вскрыли схему распила оборонного заказа на 18 миллионов

Россия » Дальний Восток

Оборонный заказ в Приморье превратился в кормушку для троих предприимчивых деятелей. Схема проста до звона в ушах: берешь государственные миллионы на ремонт техники, рисуешь фиктивные цифры в отчетах и кладешь разницу в карман. Находкинский судоремонтный завод (НСРЗ) оказался в эпицентре скандала, где менеджмент и контролеры из Минобороны спелись на почве хищения 18 миллионов рублей. Теперь вместо кают — камеры СИЗО. Система зачищает ряды жестко.

Фото: Wikimedia Commons by Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet is licensed under Public domain
Триумвират на доверии: как пилили бюджет

Следствие защелкнуло наручники на сотруднике НСРЗ Григорьеве и двух представителях Минобороны — Давыдове и Васильеве. Группа работала слаженно. Одни должны были контролировать, другой — исполнять. По факту же они создали закрытый кооператив по выводу средств. В 2021 году ведомство подписало контракт на сервисное обслуживание техники. Вместо реальных запчастей и нормо-часов в документы заносили "воздух". В эпоху, когда Восточная нефтехимическая компания качает инвестиции в регион, такие "схемщики" тормозят развитие целой отрасли.

"Это классический провал системы контроля. Когда проверяющий и проверяемый завтракают за одним столом, государственные деньги испаряются. Подобная преступность в ВПК бьет по безопасности страны сильнее, чем любые санкции", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог / аналитик местного самоуправления Владимир Николаевич Орлов.

Судоремонт под прицелом следствия

Завод в Находке — объект стратегический. Но пока одни рабочие куют промышленный щит, другие осваивают статью 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Следствие уверено: ложные сведения о расходах подавались систематически на протяжении четырех лет. 18 миллионов рублей — сумма, на которую можно было провести реальную модернизацию. Но деньги ушли на личное потребление. Теперь индустрия судоремонта в крае получит внеплановые проверки. Главное военное следственное управление СК России взяло дело под особый контроль.

Фигурант Роль в схеме
Сотрудник НСРЗ Григорьев Организация фиктивных работ и подделка отчетности завода
Представители МО Давыдов и Васильев Приемка несуществующих услуг и визирование ложных чеков

Задержанные проведут ближайшие месяцы в изоляторе. Суд не внял просьбам о домашнем аресте. Слишком велик риск, что связи в Минобороны помогут замести следы. Это сигнал всем: неприкасаемых больше нет. Если в Магадане пенсионер получает срок за найденную банковскую карту, то за хищение миллионов на оборонке отвечать придется по всей строгости закона.

"Национальные проекты на местах часто буксуют из-за таких управленцев. Деньги выделяются огромные, но до конечного винтика доходят крохи. Нам нужна тотальная ревизия всех контрактов в судоремонтном кластере Приморья", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Николаевна Морозова.

Экономика воровства против гособоронзаказа

Ущерб в 18 миллионов может вырасти. Следователи копают глубже в бухгалтерию контрактов 2021–2025 годов. Пока регион ждет, что нефтехимический проект изменит логистику и даст новые рабочие места, старые заводы продолжают жить по лекалам "лихих" времен. Конфликты вокруг распределения бюджетных потоков в Приморье всегда были жесткими. Но игры с военным ведомством — это уже прямой путь к государственной измене в глазах общества, сообщает Nakhodka.Media.

"Бюджет Дальнего Востока дефицитен, каждая копейка на счету. Когда 18 миллионов уходят в карманы троих людей, страдает социалка и развитие территорий. Это не просто кража, это саботаж региональной экономики", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов.

Ответы на популярные вопросы о деле НСРЗ

За что именно задержали топ-менеджера НСРЗ?

За мошенничество при выполнении гособоронзаказа — предоставление подложных документов о завышенных расходах при ремонте техники.

Какое наказание грозит фигурантам?

По части 4 статьи 159 УК РФ им грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.

Кто контролирует ход расследования?

Расследование находится под надзором Главного военного следственного управления Следственного комитета России.

Автор Мария Круглова
