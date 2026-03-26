Мясные чудеса на Камчатке: Россельхознадзор поймал дельцов на попытке выдать свинью за корову

На Камчатке обнаружили гастрономическую аномалию: 750 килограммов охлажденной говядины по документам оказались переработанными поросятами. Ветеринарный кудесник из Елизовского района легким движением пера в системе "Меркурий" превратил свинину в элитный КРС. Такие фокусы с биологическими видами — это не просто ошибка. Это прямой удар по пищевой цепочке региона, где и без того хватает природных вызовов.

Волшебство "Меркурия": как свинья стала коровой

Алхимия на Елизовской станции по борьбе с болезнями животных вскрылась в ходе планового мониторинга. Специалисты Россельхознадзора зафиксировали: в ноябре прошлого года ветеринарный врач выдал сопроводительные документы на крупную партию охлажденного мяса. В графе "продукция" значилась говядина. В графе "сырье" — туши поросят. Такая подмена делает невозможным отслеживание происхождения товара. Когда вулкан Шивелуч выбрасывает пепел, это стихия. Когда врач меняет животным виды в реестре — это коррупционный или халатный риск.

"Это грубейшее нарушение прослеживаемости. Если мы не видим реальный путь продукта от фермы до прилавка, мы не можем гарантировать, что мясо не заражено. В данном случае система сработала, но вопрос к кадрам на местах остается открытым", — отметил в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Иванович Смирнов.

Пока регион ждет, когда ремонт дорог в Петропавловске обеспечит нормальную логистику, продовольственные пути остаются уязвимыми. Продукция с сомнительным прошлым могла попасть в розничные сети или социальные учреждения. Юридически это нарушение сразу нескольких технических регламентов Таможенного союза и федерального закона "О безопасности пищевых продуктов".

Проблемы безопасности и юридические последствия

Инцидент на Камчатке — первый в 2026 году, но он подсвечивает системную дыру. Логистические сбои, которые часто провоцирует цифровой штиль, не должны оправдывать бардак в документах. Вместо качественного белка рынок рискует получить "кота в мешке", а точнее — поросенка в шкуре быка. Реакция ведомства оказалась сдержанной: ветеринарные документы аннулировали, учреждению вынесли предостережение, а сотруднику — предупреждение.

"Административные меры в таких случаях часто буксуют. Предостережение — это лишь мягкий щелчок по носу. Для реального оздоровления рынка нужны жесткие штрафы, сопоставимые с оборотом предприятия, допустившего подлог", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Владимировна Фёдорова.

Ситуация на полуострове напоминает затянувшийся суд с застройщиком на улице Арсеньева: правила есть, механизмы контроля созданы, но на этапе исполнения возникают странные "мутации" обязательств. Пока власти пытаются сделать регион привлекательным, запуская новые круизы из Владивостока, базовые вопросы безопасности продуктов требуют хирургической точности контроля, сообщает "Кам 24".

Параметр нарушения Фактическое состояние Заявленный объем продукции 750 кг охлажденной говядины Исходное сырье по ГИС "Меркурий" Охлажденные туши поросят Статус ветеринарных документов Аннулированы Россельхознадзором

"Региональный бюджет сильно зависит от прозрачности товарных потоков. Любая серая схема в сельском хозяйстве — это не только риск отравлений, но и недополученные налоги от легальных производителей", — объяснил в беседе с Pravda. Ru экономист Валерий Дмитриевич Козлов.

Ответы на популярные вопросы о качестве мяса

Как потребителю отличить подделку говядины?

В домашних условиях отличить "трансгендерную" свинину, замаскированную под говядину, сложно. Основной индикатор — цвет жира (у говядины он более плотный и желтоватый) и структура волокон. Однако без лабораторного анализа и проверки QR-кода в системе "Честный знак" или "Меркурий" риск остается.

Чем опасна подмена видов животных в документах?

Главная опасность — инфекции. Болезни, типичные для свиней (например, АЧС), контролируются по одним протоколам, болезни КРС — по другим. Смешивание цепочек лишает ветеринарные службы возможности локализовать очаг заражения.

Читайте также